تطورات جديدة في فضيحة المغربي منصف السلاوي بعد تحرشه بموظفة قررت جعله عبرة

قدم الخبير المغربي في الصناعات الدوائية منصف السلاوي، اعتذاره عن التحرش الجنسي الذي حصل في شركة “GSK”، بعد إرسالها رسالة لشركته Galvani Bioelectronics، حول الموضوع.

وأعلن السلاوي بأنه أنهى كافة مسؤولياته في شركة Galvani Bioelectronics.

منصف السلاوي

وذلك بعد قيام الأخيرة، أمس الأربعاء، بإعلانها عن طردها للخبير منصف السلاوي من مجلس إدارتها، بسبب تورطه بالتحرش الجنسي. والسلوك غير اللائق.

وقال السلاوي حول الموضوع: “من دواعي الأسف الشديد أن أقر ببيان بشأن إنهاء عملي كرئيس لمجلس إدارة شركة كالفاني.”

وتابع موضحا:”لدي أقصى درجات الاحترام لزملائي وأشعر بالفزع لأن أفعالي وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح. أود أن أعتذر دون تحفظ للموظفة المعنية، وأنا آسف بشدة لأي حرج سببته”.

وتابع: “أود أيضا أن أعتذر لزوجتي وعائلتي عن الألم الذي يسببه هذا، سأعمل بجد لتخليص نفسي مع كل أولئك الذين أثر عليهم هذا الوضع. سآخذ إجازة من مسؤولياتي المهنية الحالية، سارية المفعول على الفور، للتركيز على شؤون أسرتي”.

وأوضحت شركة Galvani Bioelectronics بأن قرار طرد الخبير السلاوي جاءت بعد تلقيها رسالة من شركة “GSK”. تحتوي على ادعاءات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق من قبل الدكتور السلاوي في مقرها، قبل سنوات.

تقدير ترامب لـ”السلاوي”

وكان قد حظي السلاوي، بثناء وتقدير واسعين بعد تعيينه من قبل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصرح السلاوي، في مؤتمر صحفي بحديقة البيت الأبيض، أنه ينظر إلى هذا التعيين بمثابة شرف وفرصة لتقديم خدمة إلى الولايات المتحدة والعالم، في ظل الجائحة التي تضرب العالم .

سيرة السلاوي

وعند النبش في سيرة السلاوي المغربي، يبرز مسار طويل من التحصيل والتحديات ثم النجاح؛ لأن العالم المعين من قبل ترامب، تنقل بين بلدان مختلفة وآمن دوما بضرورة اقتناص الفرصة متى ما لاحت أمام المرء، بحسب ما قال في لقاء صحفي.

خلال مسيرته الأكاديمية، أشرف العالم المغربي على تطوير عدد من اللقاحات؛ مثل لقاح “سيرفاريكس” لأجل الوقاية من سرطان عنق الرحم.

فضلا عن لقاح “روتاريكس” لحماية الأطفال من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، ثم لقاح وباء إيبولا.

وقضى السلاوي 27 عاما وهو يجري بحوثا حول لقاح “سيرفاريكس” للوقاية من الملاريا، إلى أن اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية في سنة 2015، وهو الأول من نوعه في العالم.

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