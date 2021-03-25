السوق السوداء تنشط في السودان اليوم الخميس وسعر الدولار يشهد ارتفاعا ملحوظا

عاودت أسعار الدولار الارتفاع مجددا في السوق السوداء اليوم، الخميس، وسط الأزمة الطاحنة والاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها البلد الإفريقي خاصة بعد قرار تعويم الجنيه السوداني.

وفي هذا السياق فقد بلغ سعر الدولار اليوم، الخميس، في السوق السوداء، 380 جنيها للشراء مقابل 385 جنيها للبيع. بينما بلغ 379 للشراء و383 جنيها للبيع في تعاملات الأربعاء.

وداخل بنك السودان المركزي وصل سعر الدولار عند 380.7517 جنيه للشراء و 382.6555 جنيه للبيع.

التعويم وارتفاع الأسعار

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700%.

وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

كما وصل سعر الصرف للريال السعودي 101.5690 للشراء، و102.0768 للبيع، وفق أحدث أسعار البنك المركزي السوداني.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

بينما بلغ سعر صرف الريال القطري وفق المركزي السوداني 104.6021 للشراء، و105.1251 للبيع،

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم

هذا وجاءت أسعار الدينار الكويتي، 1258.0595 للشراء، و1264.3498 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجلت أسعار الدرهم الإماراتي داخل المركزي السوداني 103.6680 جنيها للشراء، و104.1863 للبيع.

سعر اليورو والاسترليني في السودان اليوم

كما وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء 454 جنيه.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 450.2237 جنيه للشراء و452.4748 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية 523 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 521.5777 جنيه للشراء، و524.1856 جنيه للبيع.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك