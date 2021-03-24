يوفنتوس يسمح برحيل الدون رونالدو ولكن بشرط وحيد!

كشفت صحيفة “AS” الإسبانية في تقرير نشرته. بأن فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، ستسمح برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. في حال رغبته في ذلك.

كما وذكرت الصحيفة، بأن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي. مستعدة لتقديم عرض جديد للإضافة يضاف إلى عقده السابق بمبلغ يقدر قيمته 25 مليون يورو له.

موقف السيدة العجوز

ورغم هزيمة التي تعرض لها فريق يوفنتوس الإيطالي في الدوري “الكالتشيو” من فريق متواضع بينفينتو بهدف وحيد دون رد، فقد أكد فريق يوفنتوس الإيطالي موقفه من مستقبل هداف الدوري الحالي رونالدو. قائلاً: “كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم ولن نسمح له بالرحيل”.

العروض المحتملة

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلةً: “إدارة يوفنتوس مستمرة في الدفاع عن استثماراتها وفخرها بوجود نجم ريال مدريد السابق في صفوفه فريقها وصناعة وتسجيل الأهداف في كافة الفرق المنافسة”.

مؤكده أنه لا مفر من التفكير في العديد من التغييرات للموسم المقبل، والعروض المحتملة التي قد تكون لديهم بشأن رحيل رونالدو”

الموسم كارثي

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي. موسم كارثي خلا الموسم الجاري. بعد وداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي.

وسط تراجع الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن المتصدر “الانتر ميلان”. كما أن خسارته أمام فريق “بينفينتو”. مما صعبة عليه العودة والمنافسة على لقب الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري 2020-2021م.

رحيل رونالدو والبحث عن مدرب

كما وذكرت الصحيفة الإسبانية، قائلة: إن” فريق يوفنتوس بحاجة لتعزيز الهجوم ووسط الملعب، وربما البحث عن مدرب متمرس بدلا من أندريا بيرلو، الذي قبل أن يتولى زمام تدريب “السيدة العجوز” لم يكن قد درب فريقا من قبل”.

🏆 لاعبون هم الأقرب لحصد جائزة #الكرة_الذهبية في عام 2021 1⃣ روبرت ليفاندوفسكي

2⃣ كيليان مبابي

3⃣ ليونيل ميسي

4⃣ إلكاي غوندوغان

5⃣ إيرلنغ هالاند 😳كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثامن ضمن قائمة المرشحين. (جول العالمي) pic.twitter.com/zIf2PATtqE — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 22, 2021

وأضافت، “هناك حاجة إلى استثمارات مهمة للغاية، ومن هذا المنطلق، فإن رحيل رونالدو سيكون عونا كبيراً للفريق”.

العودة إلى الريال

ويتقاضى المهاجم البرتغالي رونالدو مبلغ 87 مليون يورو لكل موسم من الميزانية العمومية من فريق يوفنتوس الإيطالي، بين تكاليف راتبه ودفع قيمة 100 مليون يورو.

التي حصل عليها ريال مدريد، ولهذا السبب، لن يجبر يوفنتوس رونالدو على البقاء. ورغبته في الرحيل ستكون ممكنة مع نهاية الموسم الجاري.

فيما لم يتحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. أي عرض بشكل رسمي وعلني مقدم إلى إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي .

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قائمة أعلى 5 لاعبين راتباً في أوروبا، والتي تصدرها نجم برشلونة ميسي براتب 2.1 مليون جنيه استرليني أسبوعياً. وتفوق أسطورة برشلونة على غريمه كريستيانو رونالدو الوصيف بفارق كبير، إذ يحصل ميسي تقريباً على ضعف ما يتقاضاه النجم البرتغالي مع يوفنتوس. pic.twitter.com/Am25aLuD9g — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 20, 2021

من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق وهداف الدوري الإيطالي. للاستفادة من خدماته داخل صفوف فريقها. والخبرة الطويلة التي يتمتع بها اللاعب.

لكن نادي عربي لم تكشف هويته بعد. قد دخل من أجل الحصول على خدمات اللاعب داخل صفوف فريقه. والتعاقد معه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً، في موسم الصيف المقبل.

التفاوض مع رونالدو

وكشف الإعلام الرياضي السعودي سعود الصرامي. في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر” في وقت سابق، قائلاً: ” نادي عربي قد دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع مع اللاعب كريتسيانو رونالدو”.

الواسطة بيليه

كما وبين الرياضي الصرامي، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية. قد طلب منه من قبل النادي العربي. بإقناع اللاعب رونالدو بالانضمام إلى صفوفه.

في ظل حصول بيليه على عضوية شرفية للنادي العربي الذي لم يكشف عنه اللاعب عن تغريده. من أجل التفاوض مع رونالدو.

الانتقادات الواسعة

وقد تلقى النجم البرتغالي رونالدو لانتقادات واسعة على مدار الأسبوع الماضي من قبل وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية.

على إثر فشل الدون رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 من المسابقة.

سجل كريستيانو رونالدو للبرتغال تحت قيادة سانتوس: 53 مباراة

51 هدفا

🔥 pic.twitter.com/RSN699unhC — الـــزعيــــمـــه ⓭ (@q_aljohra2) March 24, 2021

كما وكشف عدد من التقارير الصحفية، عن إمكانية رحيل اللاعب رونالدو، مع نهاية الموسم الجاري. مع الأحاديث التي ربط بعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

صراع الدوري الإيطالي

وأضاف رونالدو، ” ينصب تركيزنا بالفعل على كالياري وفي صراع والمنافسة في الدوري الإيطالي، وفي نهاية كأس إيطاليا. وفي كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

ذكريات الماضي مع الريال

واستكمل حديثه، ” صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة .. وأنا كذلك”.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الممكن أن يعود إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، إذا أراد النادي الملكي ذلك.#إرم_سبورت pic.twitter.com/YH4PBHvyh7 — إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2021

ويضيف البرتغالي رونالدو، ” لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد. وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً”.

انضمام الدون إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني.

بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

يُقال .. ان رونالدو وهالاند سيكونون في #ريال_مدريد الموسم القادم ، وان الريال غض النظر فكرة التعاقد مع مبابي pic.twitter.com/dHNWwpuWGo — محمد الكعبي (@Qatari) March 24, 2021

كما ويحتل الدون رونالدو صدارة ترتيب الدوري الإيطالي خلال منافسات الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي. برصيد 23 هدفاً. بفارق أربع أهداف عن المنافس البليجيكي لوكاكو روميلو المهاجم في فريق الانتر ميلان برصيد 19 هدفاً.

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