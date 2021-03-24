موقع إباحي لفتيات السودان .. سيدة أعمال تصل الخرطوم لتصوير أفلام إباحية بهذه الشروط!

كشفت صحيفة سودانية عن أن سيدة أعمال افريقية وصلت العاصمة الخرطوم بهدف تأسيس موقع إباحي على أن تبدأ تصوير أولى مقاطع الأفلام مع فتيات سودانيات خلال هذا الأسبوع في شقة بحي راق شرق العاصمة.

الفتيات المستهدفات!

ووفق مصادر امنية، فإنّ سيدة الاعمال الاجنبية تستهدف فتيات يتعاطين انواعاً معينة من المخدرات باهظة الثمن. ولا يستطعن توفير ثمنها.بحسب موقع “الانتباهة”

وأشار الموقع إلى أنّ سودانياً يشارك تلك السيدة العمل.

وقال الموقع إن السيدة تتعامل مع مروجي مخدرات سودانيين يقومون بإحضار الفتيات اللائي يتعاطين ويقمن بشراء المخدرات منهم. خاصة اللائي اصبحن من المعسرات، أو من الراغبات في تصوير تلك الافلام.

كما رصدت الصحيفة احد المقاهي بوسط الخرطوم يستغل كملتقى بين سيدة الاعمال ومروجي مخدرات وفتيات سودانيات .

وقالت المصادر الأمنية، إنّ السيدة مدار الحديث بصدد عقد صفقات مع فتيات سودانيات لتمثيل افلام اباحية مدة الفيلم لا تزيد عن (5) دقائق.

شروط على الفتيات

وذكر الموقع أن شروط السيدة على الفتيات، أن تكون معالم وجه الفتاة ظاهرة اثناء عمليات التصوير.

كما ستتقاضى ممثلات تلك الافلام اجراً قدره (1700) دولار امريكي فضلاً عن (50) دولاراً اضافية لكل دقيقة تزيد عن الخمس دقائق.

طاقم كامل!

وكشفت مصادر الصحيفة ان سيدة الاعمال الافريقية احضرت معها طاقماً متكاملاً للتصوير والمونتاج والاخراج التلفزيوني. بجانب استغلالها لاجهزة تصوير حديثة .

محفزات

وأضافت المصادر أن المستثمرة تقوم بمنح حافز مناصفة لكل فتاة تقوم بإحضار فتاة اخرى كوجه جديد يمكن استغلاله في تمثيل أفلام إباحية.

كما وأشارت المعلومات الى إن سيدة الأعمال هي من ضمن شبكة عالمية لتجارة الجنس والترويج للافلام الإباحية.

كما أنه لم يرصد لتلك السيدة نشاط اقتصادي بدولتها الافريقية.

في المقابل رصدت لها اموال طائلة مجهولة المصدر يشتبه في انها ناتجة عن انشاء المواقع الاباحية بمختلف الدول الافريقية وتصوير الافلام .

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