سيدة أعمال افريقية تصل الخرطوم بهدف تأسيس موقع إباحي
سيدة أعمال افريقية تصل الخرطوم بهدف تأسيس موقع إباحي
حياتنا

موقع إباحي لفتيات السودان .. سيدة أعمال تصل الخرطوم لتصوير أفلام إباحية بهذه الشروط!

كتب وطن
0

كشفت صحيفة سودانية عن أن سيدة أعمال افريقية وصلت العاصمة الخرطوم بهدف تأسيس موقع إباحي على أن  تبدأ تصوير أولى مقاطع الأفلام مع فتيات سودانيات خلال هذا الأسبوع في شقة بحي راق شرق العاصمة.

الفتيات المستهدفات!

ووفق مصادر امنية، فإنّ سيدة الاعمال الاجنبية تستهدف فتيات يتعاطين انواعاً معينة من المخدرات باهظة الثمن. ولا يستطعن توفير ثمنها.بحسب موقع “الانتباهة

وأشار الموقع إلى أنّ سودانياً يشارك تلك السيدة العمل.

وقال الموقع إن السيدة تتعامل مع مروجي مخدرات سودانيين يقومون بإحضار الفتيات اللائي يتعاطين ويقمن بشراء المخدرات منهم. خاصة اللائي اصبحن من المعسرات، أو من الراغبات في تصوير تلك الافلام.

كما رصدت الصحيفة احد المقاهي بوسط الخرطوم يستغل كملتقى بين سيدة الاعمال ومروجي مخدرات وفتيات سودانيات .

وقالت المصادر الأمنية، إنّ السيدة مدار الحديث بصدد عقد صفقات مع فتيات سودانيات لتمثيل افلام اباحية مدة الفيلم لا تزيد عن (5) دقائق.

شروط على الفتيات

وذكر الموقع أن شروط السيدة على الفتيات، أن تكون معالم وجه الفتاة ظاهرة اثناء عمليات التصوير.

اقرأ أيضاً

هل جاء القرار بإيعاز من الشيطان ابن زايد.. السودان يسحب الجنسية من راشد الغنوشي

“شاهد” فيديو جديد لكبير المتصهينين السعوديين من قلب تل أبيب ووصلة غزل في إسرائيل و”جمال” الاحتلال!

“أول الرقص حنجلة”.. وفد إسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم ويا أهلا وسهلاً

كما ستتقاضى ممثلات تلك الافلام اجراً قدره (1700) دولار امريكي فضلاً عن (50) دولاراً اضافية لكل دقيقة تزيد عن الخمس دقائق.

طاقم كامل!

وكشفت مصادر الصحيفة ان سيدة الاعمال الافريقية احضرت معها طاقماً متكاملاً للتصوير والمونتاج والاخراج التلفزيوني. بجانب استغلالها لاجهزة تصوير حديثة .

محفزات

وأضافت المصادر أن المستثمرة تقوم بمنح حافز مناصفة لكل فتاة تقوم بإحضار فتاة اخرى كوجه جديد يمكن استغلاله في أفلام إباحية.

كما وأشارت المعلومات الى إن سيدة الأعمال هي من ضمن شبكة عالمية لتجارة الجنس والترويج للافلام الإباحية.

كما أنه لم يرصد لتلك السيدة نشاط اقتصادي بدولتها الافريقية.

في المقابل رصدت لها اموال طائلة مجهولة المصدر يشتبه في انها ناتجة عن انشاء المواقع الاباحية بمختلف الدول الافريقية وتصوير الافلام .

تابعوا قناتنا على لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل جاء القرار بإيعاز من الشيطان ابن زايد.. السودان يسحب الجنسية من راشد الغنوشي

الهدهد

“شاهد” فيديو جديد لكبير المتصهينين السعوديين من قلب تل أبيب ووصلة غزل في…

الهدهد

“أول الرقص حنجلة”.. وفد إسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم…

الهدهد

بعد فضيحة ابن سلمان بنيوم.. هذا ما حدث في السودان سرا من وراء ظهر الحكومة بعد هبوط…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More