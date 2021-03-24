محمد بن زايد يغرد عن وفاة حمدان بن راشد آل مكتوم الذي كانت علاقته ممتازة مع قطر .. ماذا قال؟

نشر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تغريدة نعى فيها وزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال محمد بن زايد في تغريدته: “فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق”.

واضاف: “رحم الله أخي الشيخ حمدان وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه”.

وتابع: “أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/mImz6hHTiZ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 24, 2021

محمد بن راشد ينعى شقيقه حمدان

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة رصدتها “وطن”، نائبه وشقيقه. الأكبر الشيخ حمدان .

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم“.

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

علاقته ممتازة مع قطر

المغرد القطري الشهير، “بوغانم”، كتب قبل ساعات من وفاته، تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: ” الشيخ حمدان آل مكتوم صحته اليوم سيئة للغاية، بعد أن اشتد المرض عليه”.

كما أضاف “بوغانم”: “الله يشافيه ويقومه بالسلامة علاقته مع قطر ممتازة جداً”.

الشيخ/حمدان بن راشد آل مكتوم

صحته اليوم سيئه للغايه

بعد ان اشتد المرض عليه

الله يشافيه ويقومه بالسلامه

علاقته مع قطر ممتازه جدا" pic.twitter.com/MezQvgAjtN — بوغانم (@abughanim73) March 23, 2021

وفي السياق، نعاه عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين والقطريين ونشطاء خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي. مقدمين التعازي لحاكم دبي محمد بن راشد بوفاة شقيقه .

وقال الكاتب القطري البارز معزياً: #حمدان_بن_راشد_آل_مكتوم في ذمة الله .. تعازينا لأسرته وآل مكتوم وحكّام الإمارات ولشعب #الامارات الشقيق ..”.

#حمدان_بن_راشد_آل_مكتوم في ذمة الله ..

تعازينا لأسرته وآل مكتوم وحكّام الإمارات ولشعب #الامارات الشقيق .. pic.twitter.com/0RiJ9F6hy8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 24, 2021

كما غرد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية: “عظم الله اجر اهلنا في الامارات وعزائي ل آل مكتوم الكرام وعلى راسهم الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد … وغفر الله للمرحوم”.

عظم الله اجر اهلنا في الامارات وعزائي ل آل مكتوم الكرام وعلى راسهم الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد … وغفر الله للمرحوم 🙏🏻 pic.twitter.com/QKw9JnSDmz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2021

الوزير الإماراتي أنور قرقاش كتب: “فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان وغفر له”.

وتابع: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان”.

فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان. pic.twitter.com/7q2FyznGp7 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 24, 2021

صاحب بصمة

اما الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فغرد قائلا: “نفقد اليوم بقلوب مؤمنة، قائداً حكيماً ، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل”.

وأضاف: “الانجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي، رحم الله سمو الشيخ #حمدان_بن_راشد وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

نفقد اليوم بقلوب مؤمنة، قائداً حكيماً ، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل، فالانجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي، رحم الله سمو الشيخ #حمدان_بن_راشد وألهم ذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/WWrtRBcUZv — Rashid Bin Humaid (@Rashidbinhumaid) March 24, 2021

كما نعاه الاكاديمي الاماراتي علي النعيمي وكتب في ذلك: “كافل الايتام و راعي الارامل و المساكين #حمدان_بن_راشد في ذمة رب رحيم … اللهم اغفر له و ارحمه و اجمعنا به في جنات النعيم”.

كافل الايتام و راعي الارامل و المساكين #حمدان_بن_راشد في ذمة رب رحيم … اللهم اغفر له و ارحمه و اجمعنا به في جنات النعيم pic.twitter.com/S0m5jrBR0o — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) March 24, 2021

كما شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نعي الراحل وقالت: “اللهم ارحم فقيد الوطن #حمدان_بن_راشد وطيب ثراه وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه و إغفر له و اصفح عنه و نوّر مرقَده وطيب مضجَعه وأكرمه في جنتكَ.”

واضافت: “إلى جنات النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين إلى جوار ربه راضياً مرضيا رحم الله فقيد #دبي الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.

اللهُّم ارحم فقيد الوطن #حمدان_بن_راشد وطيب ثراه وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه و إغفر له و اصفح عنه و نوّر مرقَده وطيب مضجَعه وأكرمهُ في جنتكَ .

إلى جنات النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين

إلى جوار ربه راضياً مرضيا رحم الله فقيد #دبي الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/LnV1hv1Td3 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 24, 2021

والشيخ حمدان سياسي إماراتي، شغل منصب وزير المالية، منذ 1971م أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات حتى وفاته.

وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأخ شقيق للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ويكبيديا

وهو أيضاً أخ شقيق للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

ومن أشهر مبادراته جائزة الشيخ حمـدان للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

50 عاما وزيرا للمالية

متزوج من روضه بنت أحمد بن جمعه ال مكتوم. له 3 أبناء هم راشد وسعيد ومكتوم.

وعلى مدار 50 عاما، تولى الراحل، منصب وزير المالية في الإمارات منذ تشكيل أول حكومة. بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات في عام 1971.

كما وشغل الشيخ حمدان، خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

كما ولد الشيخ حمدان، في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية. والثانوية في ثانوية دبي.

ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج، وفقا لموقع بلدية دبي.