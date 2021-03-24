فضيحة مودل روز.. تركت زوجها وحاولت سرقته من أجل شاذ جنسياً!

رد رجل الأعمال السعودي محمد الحمود على المشككين بصحة روايته حول زواجه من عارضة الأزياء السعودية مودل روز.

هذا دليل زواجنا

ونشر محمود الحمود فيديو عبر “سناب شات”، ظهر خلاله وهو يقود دراجة بينما مودل روز تجلس خلفه. وتقول: “هذا محمد يسوق فينا، تكفى محمد لا لا، لا تستعرض قد نسقط”.

وعلق زوج مودل روز على الفيديو قائلاً: “للأسف في بعض الناس ما يؤمنون بشيء إلا بدليل، وأنا فقط تكلمت عن الجزء المتعلق فيني”.

"محمد الحمود" ينشر فيديو ليؤكد أنه فعلا زوج مودل "روز"#قضيه_محمد_الحمودvsمودل_روز pic.twitter.com/FzZwj5q0gt — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) March 21, 2021

فضيحة مودل روز

وسبق أن كشف محمد الحمود معلومات صادمة عن زوجته مودل روز، بعدما ساعدها لتصبح عارضة أزياء. لكنها قابلت ذلك بالخيانة ومحاولة سرقته.

وكشف الحمود في سلسلة منشورات عبر “سناب شات”، أنه خلال تواجده مع مودل روز في لوس أنجلوس. تواصل مع عدد من المجلات العالمية والبراندات لوضعها في بداية الطريق ومساعدتها في هذا المجال.

وأشار محمد الحمود أنه ومودل روز كانا يستعدان لإعلان زواجهما في نهاية 2020 وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع. الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي.

لكن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعدما حضرت مودل روز حفلة مع أصدقائها في شهر فبراير 2020، وتعرفت. على شخص يدعى نيكولاس.

نيكولاس شاذ ومدمن كوكايين

وقال زوج مودل روز: “منذ أن تعرفت عليه روز وهي عصبية ومشتتة، وحاولت التفاهم معها وزرنا معاً دكتور مختص. بالأمور الزوجية، إلا أنها استمرت بجعلي أشعر أنها لا تطيقني، وقلت ربما الكورونا والحجر السبب”.

وكشف الحمود المزيد عن شخصية نيكولاس الذي تسبب بانفصاله عن مودل روز، وقال: “هو شاب من بلد فقير . ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من سيدة أمريكية بعمر الـ 50 من أجل الحصول على الجنسية، ويعمل في بار، ومدمن كوكايين، كما أنه مزدوج الميول الجنسية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وسيئ”.

وأكد الحمود أن مودل روز بدأت سرقة أمواله من أجل تلميع اسم نيكولاس، ما دفعه للبدء بمعاملات الطلاق فوراً.

صورة مودل روز مع رجل عاري

وسبق أن ظهرت مودل روز في صورة مخلة من حفل للشواذ ما تسبب في انتقادات حادة لها، وربطها الجمهور بكلام زوجها.

وأظهرت الصورة المتداولة آنذاك مودل روز، رفقة صديقتها في مشهد معتاد إلا أن صورة رجل عاري تماما في الخلفية. ورائها فجرت موجة جدل واسعة.

ولفت بعض النشطاء في تعليقاتهم على الصورة الصادمة إلى أنه من الممكن أن يكون تم التقاط هذه الصورة. من إحدى حفلات المثليين، خاصة وأن مودل روز أكدت في أكثر من مناسبة دعمها للمثليين بشكل واضح وسبق أن كشفت عن صداقة قوية تجمعها بشاب مثلي يتواجد معها في المنزل نفسه، وقد يكون هو نيكولاس.

مودل روز تستمر بالتعري!

ولا تزال مودل روز تلتزم الصمت حتى الآن، وتتجاهل تصدرها التريند بسبب ما قاله زوجها، باستمرار نشرها صوراً جريئة عبر “انستجرام”.

ونشرت روز صورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلالها في حمام منزلها، وكشفت عن بطنها وصدرها. معلقة: “لو أن أعيننا ترى الروح بدلاً عن الجسد، كم كانت ستكون الفكرة عن الجمال مختلفة”.

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وجددت صورة روز هجوم السعوديين عليها، مطالبينها بعدم ذكر المملكة في تعريفها عن نفسها. ورأوا أنها تتمادى تدريجياً في التعري، خاصة بعد صورها الأخيرة.

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.

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