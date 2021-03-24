حورية فرغلى تجري العملية الثالثة في أنفها وهذا آخر ما طلبته!

تستعد الفنانة المصرية حورية فرغلي لإجراء الجراحة الثالثة في أنفها اليوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح العملية الثانية منذ أسابيع.

حورية تطلب تكثيف الدعاء

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية، إنها كانت تحتاج إلى نسبة أكسجين كبيرة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت حورية فرغلي طبيعة العملية التي ستجريها اليوم، وهي عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب بأنفها حتى يعود شكلها طبيعياً مرة أخرى.

وأضافت في رسالتها قبل العملية إلى جمهورها: “أرجوكم دعواتك بالشفاء وكفاية كلام ملوش لازمة حسوا بقى بنفسية المريض واتقوا الله حرام عليكم”.

شكلي مختلف وهذه ليست أنا حاليا

وعبرت حورية فرغلي عن استياءها من شائعات وفاتها وتداول صورتها بعد العملية، وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج “لايت شو المذاع على فضائية “الحياة” المصرية: “هذه ليست صورتي الحقيقية في الوقت الحالي، وليس هذا مظهري حاليا، أنا الحمد لله أحسن بكتير، وشكلي مختلف تماما”.

وأشارت حورية فرغلي إلى أن الصورة المتداولة كانت قد خضعت لإزالة العظمة والمسمار من أنفها، وكان وقتها لم يتم عمل أي إجراء في أنفها، مؤكدة أن الصورة انتشرت بعد قرصنة حسابها على “فيسبوك”.

وتابعت حورية غاضبة: “حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يقول كلام عني غير صحيح، وأنا من الممكن أن أرسل للصحافة صورتي الحقيقية، ولكن الطبيب رفض إلا بعد خضوعي للعملية الرابعة”.

صورة حورية فرغلي بعد العملية

وكانت قد انتشرت صورة لحورية فرغلي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال متداولوها إنها تعود للفنانة بعد عمليتها الجراحية الثانية.

وظهرت حورية فرغلي بالصورة المتداولة بآثار ندبة العملية، وبشكل مختلف تماماً، وأنف طبيعية.

وكان آخر ظهور إعلامي لحورية في 28 فبراير، حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشائعة وفاتها أثناء إجرائها عملية إصلاح أنفها خارج البلاد بعد تعرضها للكسر والمضاعفات.

وفاة فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية فرغلي من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

ثلاث عمليات معقدة بانتظار حورية

وكان الطبيب الأمريكي المُشرف على حالة حورية ، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري. ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام. في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

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