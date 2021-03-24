حمدان بن راشد مسؤول إماراتي صاحب حالة خاصة في سلطنة عمان وهذا ما حدث بعد وفاته

شهدت الأوساط العمانية حالة من الحزن والتفاعل بصورة واسعة مع خبر وفاة وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رغم الخلافات التي سببتها سياسات ولي عهد أبو ظبي تجاه السلطنة خلال الشهور الأخيرة الماضية.

ومن جانبه عزا السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء. وحاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ حمدان آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وفي رسالة أرسلها السلطان العماني إلى محمد بن راشد، ضمّن فيها خالص تعازيه ومواساته، وداعياً للفقيد بالرحمة والمغفرة.

حمدان بن راشد

ويعتبر حمدان بن راشد المسؤول الإماراتي الوحيد الذي حظي بحب واحترام العمانيين، نظراً لحالة الكراهية التي ولدتها سياسات. ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وقصص الذباب الالكتروني والتجسس والإساءات للسلطنة خلال الشهور الماضية.

ودشن العمانيون وسماً بعنوان حمدان بن راشد، تصدر ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، مغردين خلاله بتغريدات عزاء ورثاء في روح المرحوم.

عظم الله أجر الإمارات🇦🇪 #حمدان_بن_راشد pic.twitter.com/NonXT4nsTp — S A E E D 🇦🇪 سعيد الريسي (@AlraisiSaeed) March 24, 2021

وقال أحد المغردين معلقاً عبر الوسم: “خالص العزاء والمواساة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً في وفاة المغفور له. باذن الله الشيخ حمدان بن راشد -طيب الله ثراه-، عُرف عنه قائداً متواضعاً رفيع الخلق، إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والاسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره”.

خالص العزاء والمواساة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ #حمدان_بن_راشد -طيب الله ثراه-، عُرف عنه قائداً متواضعاً رفيع الخلق، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ce19md5OcD — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 24, 2021

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: “رحل رجل السلام رجلٌ عظيم ترك وراءه حلو الأثر رحمك الله وغفرلك و أسكنك جنه الفردوس الأعلى”.

رحل رجل السلام

رجلٌ عظيم ترك وراءه حلو الأثر

رحمك الله وغفرلك واسكنك جنه

الفردوس الأعلى . . #حمدان_بن_راشد pic.twitter.com/8eliHsXQxO — ﮼غالية (@galoy_6) March 24, 2021

ودون أحد النشطاء في نعي ابن راشد: “نعزي الشعب الإماراتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ #حمدان_بن_راشد سائلين. المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة”.

ببالغ الحزن والاسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره

نعزي الشعب الإماراتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ #حمدان_بن_راشد سائلين المولى عز وجل له الرحمه والمغفره .. pic.twitter.com/Jfzl99wihF — سفيرةوطن (@Oman_al70b) March 24, 2021

و أُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة وزير المالية الإماراتي، حمدان آل مكتوم، وذلك عن عمر يناهز الـ 76 عاماً. إثر تدهور في حالته الصحية.

محمد بن راشد ينعيه

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة رصدتها “وطن”، نائبه وشقيقه. الأكبر الشيخ حمدان آل مكتوم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم“.

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

مقرب من قطر

المغرد القطري الشهير، “بوغانم”، كتب قبل ساعات من وفاته، تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: ” الشيخ حمدان آل مكتوم. صحته اليوم سيئة للغاية، بعد أن اشتد المرض عليه”.

الشيخ/حمدان بن راشد آل مكتوم

صحته اليوم سيئه للغايه

بعد ان اشتد المرض عليه

الله يشافيه ويقومه بالسلامه

علاقته مع قطر ممتازه جدا" pic.twitter.com/MezQvgAjtN — بوغانم (@abughanim73) March 23, 2021

كما أضاف “بوغانم”: “الله يشافيه ويقومه بالسلامة علاقته مع قطر ممتازة جداً”.

نعي من مسؤولين إماراتيين وسعوديين وقطريين

وفي السياق، نعاه عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين والقطريين على مواقع التواصل الاجتماعي. مقدمين التعازي لحاكم دبي.

فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان. pic.twitter.com/7q2FyznGp7 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 24, 2021

عظم الله اجر اهلنا في الامارات وعزائي ل آل مكتوم الكرام وعلى راسهم الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد … وغفر الله للمرحوم 🙏🏻 pic.twitter.com/QKw9JnSDmz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2021

#حمدان_بن_راشد_آل_مكتوم في ذمة الله ..

تعازينا لأسرته وآل مكتوم وحكّام الإمارات ولشعب #الامارات الشقيق .. pic.twitter.com/0RiJ9F6hy8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 24, 2021

من هو الشيخ حمدان بن راشد

وحمدان سياسي إماراتي، شغل منصب وزير المالية، منذ 1971م أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات حتى وفاته.

هو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأخ شقيق للشيخ. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ويكبيديا

وهو أيضاً أخ شقيق للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

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