حمدان بن راشد
حمدان بن راشد
الهدهد

حمدان بن راشد مسؤول إماراتي صاحب حالة خاصة في سلطنة عمان وهذا ما حدث بعد وفاته

كتب وطن
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شهدت الأوساط العمانية حالة من الحزن والتفاعل بصورة واسعة مع خبر وفاة وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رغم الخلافات التي سببتها سياسات تجاه السلطنة خلال الشهور الأخيرة الماضية.

ومن جانبه عزا السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء. وحاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ حمدان آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وفي رسالة أرسلها السلطان العماني إلى محمد بن راشد، ضمّن فيها خالص تعازيه ومواساته، وداعياً للفقيد بالرحمة والمغفرة.

حمدان بن راشد

ويعتبر حمدان بن راشد المسؤول الإماراتي الوحيد الذي حظي بحب واحترام العمانيين، نظراً لحالة الكراهية التي ولدتها سياسات. ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وقصص الذباب الالكتروني والتجسس والإساءات للسلطنة خلال الشهور الماضية.

ودشن العمانيون وسماً بعنوان حمدان بن راشد، تصدر ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، مغردين خلاله بتغريدات عزاء ورثاء في روح المرحوم.

وقال أحد المغردين معلقاً عبر الوسم: “خالص العزاء والمواساة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً في وفاة المغفور له. باذن الله الشيخ حمدان بن راشد -طيب الله ثراه-، عُرف عنه قائداً متواضعاً رفيع الخلق، إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والاسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره”.

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: “رحل رجل السلام رجلٌ عظيم ترك وراءه حلو الأثر رحمك الله وغفرلك و أسكنك جنه الفردوس الأعلى”.

ودون أحد النشطاء في نعي ابن راشد: “نعزي الشعب الإماراتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ #حمدان_بن_راشد سائلين. المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة”.

و أُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة وزير المالية الإماراتي، حمدان آل مكتوم، وذلك عن عمر يناهز الـ 76 عاماً. إثر تدهور في حالته الصحية.

محمد بن راشد ينعيه

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة رصدتها “وطن”، نائبه وشقيقه. الأكبر الشيخ حمدان آل مكتوم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم“.

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مقرب من قطر

المغرد القطري الشهير، “بوغانم”، كتب قبل ساعات من وفاته، تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: ” الشيخ حمدان آل مكتوم. صحته اليوم سيئة للغاية، بعد أن اشتد المرض عليه”.

كما أضاف “بوغانم”: “الله يشافيه ويقومه بالسلامة علاقته مع قطر ممتازة جداً”.

نعي من مسؤولين إماراتيين وسعوديين وقطريين

وفي السياق، نعاه عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين والقطريين على مواقع التواصل الاجتماعي. مقدمين التعازي لحاكم دبي.

من هو الشيخ حمدان بن راشد

وحمدان سياسي إماراتي، شغل منصب وزير المالية، منذ 1971م أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات حتى وفاته.

هو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأخ شقيق للشيخ. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ويكبيديا

وهو أيضاً أخ شقيق للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

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