جلال شهدا اعلامي الجزيرة
جلال شهدا اعلامي الجزيرة
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جلال شهدا إعلامي الجزيرة يكشف عن محاولة جهة خبيثة اختراق هاتفه

كتب وطن
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كشف جلال شهدا، الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية مقدم برنامج “بلا حدود” تفاصيل محاولة اختراق هاتفه الشخصي أمس الثلاثاء.

محاولات اختراق مكثفة

وقال شهدا، في تغريدة على تويتر رصدتها “”: “تعرضت البارحة وبشكل مكثف لمحاولات اختراق هاتفي الخاص. عبر تطبيقات محملة على جوالي”.

وأضاف شهدا: “نحمد الله، تصدينا لها بهمة وجهود الفريق التقني المختص. وهذه المحاولات الخبيثة معروفة الجهة والمصدر، لن ترهبني… بل ستزيدني اصرارا على متابعة عملي بعزم وقوة”.

أول رد كان من زميله تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم”، والذي كشف سابقاً في برنامجه محاولات اختراق إماراتية وسعودية لهواتف الصحفيين بقناة الجزيرة.

وقال المسحال، في رد على تغريدة جلال شهدا، رصدتها “وطن”: “بالتوفيق الحبيب جلال وربنا يحميك”.

السعودية والإمارات تتجسسان على الصحفيين بقناة الجزيرة

ونهاية العام ، نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريراً يستعرض ما كشفته آخر حلقة من التحقيقي “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تورط السعودية والإمارات في اختراق هواتف العشرات من صحفيي الجزيرة في هجوم إلكتروني غير مسبوق.

واستفسرت الغارديان من مجموعة “إن إس أو” (NSO) -وهي شركة تقنية في إسرائيل تنتج للتجسس. لكن الشركة نفت مجددا مسؤوليتها عن تلك العمليات.

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وقالت: “لا يمكننا الوصول إلى أي معلومات فيما يتعلق بهويات الأفراد الذين يستخدم نظامنا لإجراء المراقبة عليهم”.

إساءة استخدام البرنامج

وأضافت الشركة الإسرائيلية أنها عندما تتلقى أدلة موثوقة على إساءة استخدام البرنامج، فإنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة وفقا لإجراءات التحقيق.

وبما أن البرنامج التجسسي تمكن من اختراق هواتف “آيفون”، فقد قالت شركة آبل -في بيان- إن الهجوم كان موجها بشكل كبير من حكومات ضد أفراد معينين.

مضيفة أنها تحث العملاء دائما على تنزيل أحدث إصدار من البرامج لحماية أنفسهم وبياناتهم.

تامر المسحال ورانية الدريدي

وذكرت الصحيفة أن مقدم برنامج “ما خفي أعظم” تامر المسحال كان أحد المستهدفين ببرنامج الاختراق، وكذلك الصحفية التابعة لتلفزيزن العربي والمقيمة في لندن رانية الدريدي.

وقالت الدريدي لصحيفة الغارديان إنها صدمت من اكتشاف هذا الاختراق، حيث لم تعد هناك حياة خاصة بعد الآن.

إذ يسمح هذا البرنامج للجهة المخترقة بالاطلاع على كل ما يتضمنه الهاتف من مكالمات وصور ومقاطع فيديو، ويمكنه تشغيل الميكروفون للتنصت أيضا.

وأضافت أنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات، معتقدة أنها ربما تكون مستهدفة لأنها تثير مواضيع حساسة في برنامجها.

أو لأن لديها زميلا مقربا يُعرف عنه أنه ناقد صريح لحكومتي السعودية والإمارات.

وأوضحت الصحيفة أنها طلبت من سفارة السعودية في لندن وسفارة الإمارات في واشنطن التعليق، غير أنها لم تتلق أي رد.

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