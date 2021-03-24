“بالفيديو” تفاصيل سرقة اللاعب مصطفى محمد في أحد شوارع إسطنبول

كشفت الصحف التركية، عن تعرض اللاعب المصري مصطفى محمد المهاجم الجديد الذي انتقل حديثاً إلى صفوف فريق غلطة سراي. على سبيل الإعارة. للسرقة خلال تسوقه بين المحال التجارية في العاصمة اسطنبول.

سرقة حقيبته

وبينت صحيفة الصباح التركية. التي نشرت تفاصيل الخبر مع اللاعب مصطفى، قائلةً: ” أن اللاعب مصطفى محمد تعرض لسرقة حقيبته أثناء تجوله في شوارع اسطنبول. التي سرقت منه من قبل مجهولين الذين لاذوا بالفرار من المكان”.

SABAH ÖZEL | Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in çantasının çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı! Mohamed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. pic.twitter.com/ypDYrpBVPw — Sabah Spor (@sabahspor1) March 23, 2021

تفاصيل الحادث

كما وبحسب الصحيفة التركية، فإن مصطفى محمد، ذهب للتسوق وهاجمه بعض اللصوص وسرقوا حقيبته ورغم وصول رجال الأمن إلا أنه لم يتمكن من التغلب على صدمة الحادث. الذي تعرض لها اللاعب.

الشرطة التركية

كما وقامت الشرطة التركية في مدينة اسطنبول، بالتحقيق مع اللاعب المصري “مصطفى محمد”، وكذلك تمكنها من الحصول على لقطات الفيديو من كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث والتي أظهرت كيف تفاصيل الحادث وكيف تعرض اللاعب للسرقة؟!

تقارير تركية: تريم سيعود لخطته القديمة بعد توقف مصطفى محمد عن التسجيل ⚽️ قرر إعادة مصطفي محمد ليصبح قلب الهجوم الأساسي، بعدما لعب إلى جانب فالكاو ✍️ اعتماد تريم على طريقة 4-4-2 في المباراتين الماضيتين ضد قيصري سبور وريزه سبور، قد تسبب في عدم وصول المهاجم المصري إلى المرمى⚽️ pic.twitter.com/jGTOtIJZib — Yallakora (@Yallakoranow) March 21, 2021

كما وأظهرت الكاميرات المراقبة. لحظة جلوس اللص واستغلاله انشغال مصطفى محمد بالحديث مع أحد أصدقائه، ثم الاستيلاء على حقيبة يد المهاجم. لتمكن الشرطة خلال ساعات من استعادة الحقيبة وإلقاء القبض على السارق.

استدعاء مصطفى محمد

فيما وقرر المدير الفني لمنتخب مصر بقيادة المصري حسام البدري، استدعاء مصطفى محمد إلى معسكر، والذي انضم إلى صفوف الفريق بالفعل. من مواجهة دولة كينيا وجزر القمر نهاية شهر مارس /أذار من الشهر الجاري في تصفيات أمم إفريقيا.

أهداف مصطفى مع غلطة سراي

وقد نجح اللاعب مصطفى محمد الذي يحمل قميص رقم 23، في تسجيل 6 أهداف في 8 مباريات خاضها مع غلطة سراي. منذ انضمامه إلى الفريق التركي نهاية شهر يناير من العام الجاري.

تريزيجيه حارب في الدوري التركي وعبد الظاهر السقا وأحمد حسن أساطير في تركيا.. كريم حافظ يتحدث عن أنجح لاعيبة الدوري المصري في تركيا وتجربة مصطفى محمد #جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/68v0xQyvze — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2021

حيث لقيّ تألقه اللاعب المهاري مع فريق غلطة سراي والانسجام السريع مع الفريق التركي. إلى تسليط وسائل الإعلام التركية. التي قامت بتسليط الضوء عليه.

القيمة التسويقية

كما وأفاد موقع ” fotomac” التركي، بأن القناص المصري مصطفى محمد المحترف الجديد في صفوف فريق غلطة سراي قادماً من صفوف فريق الزمالك المصري.

في صفقة على سبيل الإعارة. بأن القيمية التسويقية قد ارتفعت للاعب المصري إلى ما يقارب الضعف بعد أداء الرائع الذي يقدمه اللاعب منذ قدومه إلى فريق غلطة سراي التركي.

نجمنا المصري #مصطفى_محمد مع جالاتا سراي من مباراة اليوم أمام ريزه سبور 😍💪#TeNTV pic.twitter.com/rG2NuM6KKQ — TeN TV (@TeNTVEG) March 19, 2021

وأردف الموقع التركي، قائلاً: ” أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العالمية على موقع Transfermarkt المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم. 2 مليون يورو ونصف المليون، كما أنه الآن قد أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق التركي إلى 5 ملايين يورو”.

التفوق على فالكاو

كما وبين الموقع التركي، بأن نجم الزمالك السابق مصطفى محمد. قد تفوق على نجم الفريق التركي والمهاجم الكولومبي فالكاو الذي انخفضت قيمته التسويقية مليونًا ونصف المليون يورو، بعدما كان 3 ملايين ونصف المليون يورو، كما أنه الآن أصبح 2 مليون ونصف المليون.

البلدوزر مصطفى محمد أحد أسباب تأهل المنتخب المصري تحت "23" إلى أولمبياد طوكيو 2020 🇯🇵 ⚽️😍pic.twitter.com/kdIwB2ZjWH — جول مصر (@goaleg) March 23, 2021

عقوبة المصري محمد الأخيرة

كما وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي له، عقوبة الإيقاف على المهاجم المصري مصطفى محمد 23عاماً. لمباراة واحدة. وتغريم اللاعب غرامة مالية قدرت قيمتها ب 13 ألف ليرة تركية. أي ما يعادل 1700 دولار أمريكي.

🚨موقع ترانسفير ماركت:

🏟قيمة اللاعب المصري مصطفى محمد 🇪🇬 السوقية ارتفعت لـ 5.5 مليون يورو 💶🔝 #هيدو pic.twitter.com/QLtpWfF9MS — هيــــدو (@hedooo1982) March 18, 2021

تفاصيل الحادثة

ومع انقضاء العشر دقائق الأولى من مجريات أحداث الشوط الثاني. وتحديداً في الدقيقة ال57 من اللقاء، أمام منافسه أنقرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي.

البطاقة الحمراء

كما وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم المصري المتألق في صفوف غلطة سراي مصطفى محمد. بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

ليستكمل فريق غلطة سراي منقوص ب 10 لاعبين. والذي أدى ذلك إلى خسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه أنقرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

صفقة الإعارة

وكشف عضو اللجنة التفيذية في فريق الزمالك المصري إبراهيم عبد الله في حوار له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية الرياضية، إن ” موعد الاستلام إدارة الزمالك لأموال صفقة الإعارة للاعب مصطفى محمد، وانتقاله الأسبوع الماضي إلى صفوف فريق جالاتا سراي خلال أيام”.

🚨 عاجل :

استدعاء لاعب غلطة سراي مصطفى محمد

للإلتحاق بقائمة المنتخب المصري .. pic.twitter.com/pjUbEaPcqh — الكرة التركية (@TrkSport) March 18, 2021

وأردف إبراهيم عبد الله، قائلاً: ” هناك شرط جزائي في حال تأخر الأموال لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، سنحصل على غرامة مالية بقيمة 500 ألف دولار كغرامة، ثم 50ألف دولار عن كل تأخير، لكن النادي التركي ملتزم في كل الأمور دون مشاكل معنا”.

الدوري التركي وترتيب غلطة سراي

وبخسارة فريق غلطة سراي أمام منافسه ريزيسبور الأخيرة. يحتل الفريق في ثاني الترتيب برصيد 61 نقطة. فيما يتربع فريق بشكتاش على صدارة ترتيب الدوري التركي خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 64 نقطة. بفارق نقطتين.

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