النائبة البحرينية زينب عبد الأمير
النائبة البحرينية زينب عبد الأمير
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نائبة بحرينية جريئة تفضح الحيتان في الحكومة وتكشف المستور.. ما قالته صدم البحرينيين

كتب وطن
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في حادثة صدمت الكثير من البحرينيين، كشفت زينب عبدالأمير النائبة في ، عن جريمة تستر في ديوان الخدمة المدنية على أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة عمومية.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”، قالت فيه بأن تلك الوظائف المذكورة “لم يتم نشرها على. عموم شعب البحرين في الصحف”.

كما تابعت النائبة البحرينية زينب عبدالأمير في حديثها بأن “مافيات من الحكومة” هي من تسرق وظائف شعب البحرين، وتبقي لهم فتات الوظائف. على حد وصفها.

زينب عبدالأمير: الفساد داخل ديوان الخدمة المدنية

وتابعت زينب عبدالأمير إلى أن ديوان الخدمة المدنية من شأنه أن يعمل على “تحقيق مصالح من أقارب تلك المافيات على حساب جميع أبناء الوطن”.

كما أكدت النائبة البحرينية أن وزارة العمل لا تلقي بالاً لمبادئ الدستور من ناحية في التوظيف، بين مكونات الشعب البحريني.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث النائبة البحرينية زينب عبدالأمير، معبرين عن تأييدهم لهذه الجرأة لديها في كشف ما يخفى عن الشعب البحريني.

وقال أحد المغردين معلقاً على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها: ” النائب زينب لو أنا مكانك رحت للوزيرين وحطيت هالقضية. أمامهم وقلت لهم عطوني جواب. للشباب اللي ناديتووهم ووقعوا العقد واتفقتوا على كل شي. والحين سكتم بكتم”.

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كما علق مغرد آخر قائلاً: ” بنتي عندها دكتوراه بدون وظيفة … وين العدل يا وزير العمل … وين الوزراء بالوزارات الحكومية. هل من العدل اشوي يا وزراء ومدراء خدمة التوظيف”.

أما مغرد آخر فعلق على الموضوع قائلاً: ” كلكم متفقين بصورة او بأخرى على ان هناك حلقة مفقودة في مكان ما… لم لا تطالبون . باستجواب من هو معني؟ صعبة؟ خلو كل الناس تعرف من النائب الرافض أو المتخلف عن الاستجواب… ترى بس مرة وحدة فرحوا قلوب الناس”.

وبعد مرور أكثر من عامين على تبني الحكومة لموضوع توطين الوظائف في البحرين، إلا أن هناك الآلاف من البحرينيين لا يزالون. يعانون من البطالة، كما منافسة الأجانب لهم في وظائف يمكنهم أن يشغلوها.

وسجلت البحرين تزايداً كبيراً في صفوف الشباب بشكل كبير عام ، وصلت نسبة إلى أكثر من 10 بالمائة من سكان المملكة.

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