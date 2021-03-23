في حادثة صدمت الكثير من البحرينيين، كشفت زينب عبدالأمير النائبة في مجلس النواب البحريني، عن جريمة تستر في ديوان الخدمة المدنية على أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة عمومية.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”، قالت فيه بأن تلك الوظائف المذكورة “لم يتم نشرها على. عموم شعب البحرين في الصحف”.

ديوان الخدمة المدنيه يتستر على ٣٠٠٠ وظيفة لم يتم نشرها على عموم شعب البحرين في الصحف. 🔷مافيات في الحكومة تسرق وظائف شعب البحرين وتترك لهم فتات الوظائف. pic.twitter.com/i2c1N0qcUc — النائب زينب عبدالامير (@Mp_ZainabAAmeer) March 23, 2021

كما تابعت النائبة البحرينية زينب عبدالأمير في حديثها بأن “مافيات من الحكومة” هي من تسرق وظائف شعب البحرين، وتبقي لهم فتات الوظائف. على حد وصفها.

زينب عبدالأمير: الفساد داخل ديوان الخدمة المدنية

وتابعت زينب عبدالأمير إلى أن ديوان الخدمة المدنية من شأنه أن يعمل على “تحقيق مصالح عدد من أقارب تلك المافيات على حساب جميع أبناء الوطن”.

كما أكدت النائبة البحرينية أن وزارة العمل لا تلقي بالاً لمبادئ الدستور من ناحية العدل في التوظيف، بين مكونات الشعب البحريني.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث النائبة البحرينية زينب عبدالأمير، معبرين عن تأييدهم لهذه الجرأة لديها في كشف ما يخفى عن الشعب البحريني.

وقال أحد المغردين معلقاً على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها: ” النائب زينب لو أنا مكانك رحت للوزيرين وحطيت هالقضية. أمامهم وقلت لهم عطوني جواب. للشباب اللي ناديتووهم ووقعوا العقد واتفقتوا على كل شي. والحين سكتم بكتم”.

النائب زينب لو أنا مكانج رحت للوزيرين وحطيت هالقضية أمامهم وقلت لهم

عطوني جواب. للشباب اللي ناديتووهم ووقعوا العقد واتفقتوا على كل شي. وألحين سكتم بكتم!!!! ننتظر الرد 🛑🛑 — 🌹🌹وردة سلام🌹🌹 (@wardt_salam) March 23, 2021

كما علق مغرد آخر قائلاً: ” بنتي عندها دكتوراه بدون وظيفة … وين العدل يا وزير العمل … وين الوزراء بالوزارات الحكومية. هل من العدل اشوي يا وزراء ومدراء خدمة التوظيف”.

بنتي عندها دكتوراه بدون وظيفة … وين العدل يا وزير العمل … وين الوزراء بالوزات الحكوميه … هل من العدل اشوي يا وزراء ومدراء خدمة التوظيف — Fatima (@Almeshkhas61) March 23, 2021

أما مغرد آخر فعلق على الموضوع قائلاً: ” كلكم متفقين بصورة او بأخرى على ان هناك حلقة مفقودة في مكان ما… لم لا تطالبون . باستجواب من هو معني؟ صعبة؟ خلو كل الناس تعرف من النائب الرافض أو المتخلف عن الاستجواب… ترى بس مرة وحدة فرحوا قلوب الناس”.

كلكم متفقين بصورة او بأخرى على ان هناك حلقة مفقودة في مكان ما… لم لا تطالبون باستجواب من هو معني؟ صعبة؟ خلو كل الناس تعرف من النائب الرافض او المتخلف عن الاستجواب… ترى بس مرة وحدة فرحوا قلوب الناس… — Faisal1 Moosa (@Faisal1Moosa) March 23, 2021

وبعد مرور أكثر من عامين على تبني الحكومة لموضوع توطين الوظائف في البحرين، إلا أن هناك الآلاف من البحرينيين لا يزالون. يعانون من البطالة، كما منافسة الأجانب لهم في وظائف يمكنهم أن يشغلوها.

وسجلت البحرين تزايداً كبيراً في صفوف الشباب بشكل كبير عام 2020، وصلت نسبة إلى أكثر من 10 بالمائة من سكان المملكة.

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