من يطلب الهدنة هو الأكثر تضرراً.. معارض سعودي يكشف كذب ابن سلمان في حربه على الحوثيين

هاجم المعارض السعودي، عمر بن عبد العزيز، ولي العهد محمد بن سلمان، بعد مبادرة إنهاء الحرب في اليمن. معتبراً أن ابن سلمان فشل فشلاً ذريعاً باليمن.

محمد بن سلمان فشل في حرب اليمن

وقال المعارض السعودي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: ” محمد بن سلمان حشد كل شيء من أجل أن يقول. للعالم أنا رجل قوي قادر على أن أزلزل خصومي”.

وأضاف المعارض السعودي: “إيران وأذرعها وأبطش وأستعرض قوتي في طريق صعودي للعرش لكنه فشل فشلاً ذريعا. فشله لم يصيبه وحده وإنما أصاب الشعب كله”.

هدنة لا يقبلها الخصم

وتابع: “اليوم نعرض هدنة ولا يقبلها الخصم شوف الحالة للي وصلنالها، ست سنوات أعلن الحرب وجايينك. يا الحوثي وسنسترد الشرعية وصنعاء ونطهر اليمن من أذناب إيران وسنحرر ونصنع”.

وأكمل بالقول: “اليوم يطلب هدنة والحوثي يرفضها أمام العالم، من في موقف القوة اليوم؟، معروف عند العالم. أجمع أن من يطلب الهدنة هو الأكثر تضرراً”.

رد الحوثي الموجع لابن سلمان

وأمس الاثنين، اعتبرت جماعة “أنصار الله” الحوثية، أن المبادرة التي أعلنتها السعودية. لإنهاء الحرب في اليمن “لا تتضمن أي شيء جديد”.

وفي أول رد من الجماعة على المبادرة السعودية، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، إن المملكة. جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فوراً.

وأضاف أن “أنصار الله” ستواصل المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وشدد عبد السلام، الذي يمثل في المفاوضات حكومة الحوثيين المتمركزة في صنعاء، على أن “فتح المطارات. والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط”.

سنوات من الحرب والحصار

وفي تصريح منفصل عبر “تويتر” قال عبد السلام: “أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان. وحصار منذ ست سنوات”.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع الحصار فهي غير جادة ولا جديد فيها.

المبادرة السعودية

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة. مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

تشمل المبادرة السعودية، وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة.

وبين أنها تتضمن استئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته. على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.

تحالف عربي لدعم الشرعية

وتقود السعودية، أكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن. عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

والحكومة اليمنية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وتحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين. يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني، في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلف. حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

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