“مجتهد” يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل .. محمد بن سلمان أمر وسعود القحطاني نفذ هذا القرار

فجّر المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بتغيير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مادتين في النظام الأساسي وكلف سعود القحطاني بذلك .

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ بتويتر إن محمد بن سلمان ينوي تغيير مادتين في النظام الأساسي الأولى في إلغاء مرجعية الكتاب والسنة. وقد طلب من سعود القحطاني أن يدبر له صيغة فيها تحايل على هذا البند.

كما أشار “مجتهد” الى أن المادة الثانية فهي تحويل السلطة إلى أبنائه وأحفاده. وهو يبحث عن وسيلة لإقناع أخيه خالد بدعمه في هذا التغيير بدلا من رفضه.

ابن سلمان ينوي تغيير مادتين في النظام الأساسي الأولى في إلغاء مرجعية الكتاب والسنة، وقد طلب من سعود القحطاني أن يدبر له صيغة فيها تحايل على هذا البند الثانية في تحويل السلطة إلى أبنائه وأحفاده، وهو يبحث عن وسيلة لإقناع أخيه خالد بدعمه في هذا التغيير بدلا من رفضه — مجتهد (@mujtahidd) March 23, 2021

وأضاف “مجتهد” في تغريدةٍ ثانية، أنّ سعود القحطاني انتهى من إعداد خطة لإبعاد اثر الدين عن المدارس والجامعات وأقرها ابن سلمان.

كما لفت المغرد الشهير إلى أنّه ، سينشر ما تسرب منها في وقتٍ لاحقا.

خبر آخر انتهى سعود القحطاني من إعداد خطة لإبعاد اثر الدين عن المدارس والجامعات وأقرها ابن سلمان، ننشر ما تسرب لنا منها لاحقا إن شاء الله — مجتهد (@mujtahidd) March 23, 2021

يشار الى أن اسم سعود القحطاني ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي تم نشره، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

كما أكد التقرير أن ن ولي العهد محمد بن سلمان “وافق على عملية اعتقال أو قتل” خاشقجي. التي وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

كما وأشار التقرير الى ان فريق الاغتيال ومن بينهم سعود القحطاني شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي. نيابة عن محمد بن سلمان.

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