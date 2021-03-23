محمد بن سلمان ينوي تغيير مادتين في النظام الأساسي ويكلف سعود القحطاني بالتنفيذ
محمد بن سلمان ينوي تغيير مادتين في النظام الأساسي ويكلف سعود القحطاني بالتنفيذ
الهدهد

“مجتهد” يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل .. محمد بن سلمان أمر وسعود القحطاني نفذ هذا القرار

كتب وطن
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فجّر المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بتغيير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مادتين في النظام الأساسي وكلف سعود القحطاني بذلك .

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ بتويتر إن بن سلمان ينوي تغيير مادتين في النظام الأساسي الأولى في إلغاء مرجعية الكتاب والسنة. وقد طلب من سعود القحطاني أن يدبر له صيغة فيها تحايل على هذا البند.

كما أشار “مجتهد” الى أن المادة الثانية فهي تحويل السلطة إلى أبنائه وأحفاده. وهو يبحث عن وسيلة لإقناع أخيه خالد بدعمه في هذا بدلا من رفضه.

وأضاف “مجتهد” في تغريدةٍ ثانية، أنّ سعود القحطاني انتهى من إعداد خطة لإبعاد اثر الدين عن المدارس والجامعات وأقرها ابن سلمان.

كما لفت المغرد الشهير إلى أنّه ، سينشر ما تسرب منها في وقتٍ لاحقا.

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يشار الى أن اسم سعود القحطاني ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي تم نشره، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

كما أكد التقرير أن ن ولي العهد محمد بن سلمان “وافق على اعتقال أو قتل” خاشقجي. التي وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

كما وأشار التقرير الى ان فريق الاغتيال ومن بينهم سعود القحطاني  شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي. نيابة عن محمد بن سلمان.

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