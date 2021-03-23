فتاة مصرية لم تتمالك نفسها عندما رأت محمد رمضان وردة فعله تثير سخرية وسعة

وثق الفنان المصري محمد رمضان، ردة فعل إحدى معجباته حين شاهدته أثناء تصويره مسلسل “موسى”، في الإسكندرية.

“بحبك قوي يارمضان”!

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”، مرفقاً بتعليق: “اسكندرية دلوقتي اثناء. تصوير مسلسل موسى، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح”.

وظهرت فتاة تبكي بشدة بين الحشود، بعدما رأت محمد رمضان، وتقول :”أنا بحبك جداً”، فما كان من الأخير. إلا أن ذهب إليها، وقبل رأسها ويدها وطالبها بالهدوء.

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كما نشر محمد رمضان فيديو آخر ظهر خلاله تجمهر الناس حوله أثناء التصوير، وعلق عليه: “جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة القباري الاسكندرية شكراً على حسن إستقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى”.

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مبالغة واستعراض

وأثار تصرف الفتاة ونشر محمد رمضان له، سخرية المتابعين الذين رأوا أنها مبالغة من الطرفين، وأن الممثل المصري أراد استعراض قاعدته الجماهيرية بعد سلسلة أزمات واجهها، آخرها حين تسبب بإصابة ممثل شاب أثناء تصوير إعلان.

وكانت الفنانة المصرية لبنى ونس، قد هاجمت محمد رمضان، بسبب تعرض ابنها الممثل الشاب يوسف عمر لحروق أثناء مشاركته في تصوير إعلان معه.

آخر مشهد في حياة محمد رمضان!

ونشرت لبنى ونس صوراً عبر حسابها على “فيسبوك”، تكشف خلالها الحروق التي تعرض لها ابنها، وعلقت: “إذا عملنا. كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك”.

وتابعت ونس:”في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم. بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المحور والكل يدور حوله”.

واتهمت لبنى ونس مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث، وكتبت: “هل ممكن تتعرض لما حدث لإبني. فى التصوير معاك؟ مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة وإتنين وعشرة واللي عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره”.

القنبلة المستخدمة حقيقية

ولمحت ونس إلى أن القنبلة التي استخدمت في الإعلان حقيقية، وقالت: “يعنى القنبلة التي زرعها عصام الوريث لإبني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه؟ إنت بني آدم وإبني مش بني آدم ؟ إنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومفيش أغلى من الضنا “.

وتابعت:” حط إبنك مكان يوسف هتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك إبني ربنا هيجبله حقه من اللى. إسمه عصام الوريث ده اللى ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر.

وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “سينرجي”.

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