فتاة سعودية تحتفل بطلاقها أمام منزل طليقها
فتاة سعودية تحتفل بطلاقها أمام منزل طليقها
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سيدة سعودية تثير الجدل بما فعلته على باب منزل طليقها بعد انفصالهما!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة احتفال سيدة سعودية بطلاقها بطريقة غريبة أمام منزل طليقها.

زغاريد وألعاب نارية

ويظهر بالفيديو الذي تابعته “وطن”، سيدة ترتدي عباءة، وتقف أمام منزل طليقها، وتحتفل بالزغاريد وإطلاق الألعاب النارية.

وعلقت السيدة التي يُرجح بحسب الناشطين أنها سعودية، على المقطع قائلة: “وهاي على باب بيتهم، وتطلقت، يارب الفرحة يارب”.

وتفاعل المغردون مع الفيديو ما بين مؤيد لتصرفها، وآخرون انتقدوا مافعلته، ورجحوا أن تصرفها ترجمة لحزنها، بينما طالبها آخرون باحترام ماكان يجمعها بطليقها من عشرة.

المغردون يتفاعلون

فكتبت متابعة: “أعتبرها حزينة وجاءت لتحزن على طلاقها، ولو كان لا يمثل لها أهمية أو اعتبار ما ذهبت عند بابه وأخبرته بطلاقها، واثنينهم عنده علم بالطلاق، مسكينة صراحة مهما تجلدت وحاولت تثبت إلا أننا نرى العكس”.

وكتب ناشط: ” الحمد لله الذي عافانا، حتى لو بينهم الي بينهم ، المفترض بمجرد طلاقهم يسود الاحترام بينهم ، بدون فضايح”.

وكتب آخر: “واضح انه ارتاح منها”.

بينما رجحت مغردة باسم شريفة أن احتفال المرأة جاء بعد شعورها بالظلم، وكتبت: “من الضيم اللي شافته خلف الباب الحمد الله على نعمة الاسلام أعطى حقهم الخلع”.

ووافقتها الرأي مغردة أخرى وكتبت: “سبحانه اللي حلل الطلاق وخلاه فرج لكل وحده عايشة بهم”.

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بينما دافع آخرون عن الرجل، فكتب مغرد: “الحمد لله ان الرجال خلص من هكذا عقليات”.

وتساءل آخر: “وين الإحتفال!! تصرف غير عقلاني وفيه إهانة للنفس”.

ورأى آخر أن المرأة تقلد مشاهير السوشيال ميديا، وكتب: ” نتائج السناب والتيك توك الوحده تنسدح على الجوال وتشوف المشاهير وحياتهم وتبغى تصير مثلهم والنهايه تخرب بيتها طبعاً الأغلبية وليس الكل”.

حفل عشاء ينتهي بكارثة

وسبق أن شهدت السعودية واقعة غريبة، حين قادت الصدفة وحدها إلى اكتشاف مواطنة، زواج زوجها عليها دون علمها.

حدث ذلك حين حضرت الزوجة حفلة عشاء لإحدى صديقاتها في مدينة جدة. وتعرفت خلال الحفل على امرأة، وخلال حديثهما سوياً، أخبرتها الأخرى أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثًا.

وقامت السيدة الأخرى بإطلاع الزوجة المخدوعة على صور زفاف شقيقتها الذي تم قبل خمسة أشهر، مما أصاب الزوجة بنوبة ذعر. وحالة صدمة حين اكتشفت أن زوجها هو العريس.

وبعد أن استيقظت الزوجة من صدمتها بعد مرور أيام، قامت بمواجهة الزوج الذي لم ينكر زواجه الثاني، وطلب منها القبول بالأمر الواقع. والرضا بما حدث.

لكن الزوجة رفضت ذلك، وقامت باللجوء إلى مكتب محاماة لتوكيله في رفع قضية فسخ نكاح على زوجها. خاصة أنه رفض أن يقوم بتطليقها حسب رغبتها، وأصر على التمسك بها، إلا أنها تقدمت بقضية فسخ نكاح.

سعودية تحتفل بزواج زوجها

وأعادت الحادثة للأذهان ما فعلته مواطنة سعودية في خطوة غير مسبوقة، حين وثقت احتفالها بارتباط زوجها، بزوجة أخرى. ونشرت فيديو عبر حسابها على “تويتر”، وهي تحتفل برفقة أطفالها بزوجة والدهم الجديدة.

ويظهر بالفيديو المتداول حينها تجهيزات الحفل الذي أعدته السيدة شوق الدويني لزواج زوجها، ومن بينها قالب كيك كُتب عليه. “ألف مبروك الملكة، زوجتك أم عُمر”.

وعلقت شوق الدويني على المقطع قائلة: “هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه. بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية”.

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