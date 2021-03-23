كشفت صحيفة” ذا صن” البريطانية. بأن اللاعب الجزائري رياض محرز 30 عاماً. الذي يعيش حكاية العشق مع صديقته الجديدة الشقراء عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد” التي تبلغ 22عاماً. بعد انفصاله عن زوجته السابقة “ريتا جوهال” العام الماضي.

كما وبينت الصحيفة البريطانية، أن مهاجم فريق مانشستر سيتي محرز. قد اشترى بالفعل برفقة صديقته “تايلور وارد”. وهي ابنه الإعلامية البريطانية الشهيرة “دوان وارد”. منزلاً في بريطانيا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.

رياض محرز مع صديقته الجديدة في شوارع مانشستر..

تايلور وارد هي صديقة سيرجيو أجويرو السابقة pic.twitter.com/dQbJN0bJaP — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020

تهيئة المنزل

وتقف والدة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور” التي تمتلك حساب لها على منصة “الانستغرام” الذي تجاوز عدد متابعيها 850 ألف متابع.

على كل صغيرة وكبيرة، من أجل إعادة تهيئة المنزل من جديد بعد شراءه من قبل اللاعب محرز. حيث أبدت سعادتها بذلك. كما أفادت الصحيفة.

خطوة كبيرة

كما وقال أحد أصدقاء اللاعب رياض محرز وعشيقته تايلور، قائلاً: ” هذه خطوة كبيرة بالنسبة لهما”. مضيفاً: ” أن والدة عارضة الأزياء تايلور الإعلامية الشهيرة دوان. ووالدها رجل الأعمال البريطاني أشلي، سعيدين من أجلهما”.

علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء تايلور

وارتبط رياض محرز بعد انفصاله مؤخراً عن زوجته جوهال، بابنة نجمة تلفزيون الواقع في بريطانيا ” المليونيرة دوان وارد” وتدعى بتايلور وارد، التي تبلغ من العمر 22 عاماً.

وفي ذات السياق أوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية في وقت سابق ، أن محرز قد ارتبط بعلاقة صداقة مع البريطانية تايلور. لتطورت الأمر بينهما إلى علاقة عاطفية.

الحساب الشخصي لعارضة الأزياء البريطانية تايلور صديقة اللاعب رياض محرز

كما وكشفت الصحيفة، قائلاً: “كانوا أصدقاء لفترة من الوقت، تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأنه انتهى بشكل نهائي من انفصاله عن زوجته السابقة جوهال”.

صور فاضحة

كما ونشرت عارضة الأزياء جوهال الأسبوع الماضي، صور فاضحة عبر حسابها الشخصي ” الانستغرام” تجمعها بزوجها الذي انفصل عنها رياض محرز.

لتضع اللاعب الجزائري في موقف محرج للغاية. والمقدم إلى متابعيها بشكل حصري مقابل اشتراك شهري ب 8 جنيهات إسترليني بريطاني.

حسب صحيفة صن الانجليزية انهى الدولي الجزائري ونجم المان سيتي ارتباطه مع زوجته ريتا روهال وبدأ في مواعدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد 22 سنة وكانت هذه الاخيرة حاضرة في ملعب الاتحاد لتشجيع نجم الخضر في مباراة العودة من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين pic.twitter.com/GRJ7hWDI8H — عبد المومن (@moumenould) February 2, 2020

وقد أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن ريتا جوهال. قد نشرت عدد من الصور الفاضحة التي تجمعها باللاعب الجزائري رياض محرز.

استمر ل6 سنوات

الذي انفصل عنها. بعد زواج استمر 6 سنوات بينهما بسبب خيانتها له. ويخضع الطرفان في الوقت الحالي من أجل استكمال إجراءات الطلاق بينهما خلال الفترة القليلة القادمة.

كما وأنجب اللاعب الجزائري رياض محرز من زوجته عارضة الأزياء الهندية الأصل جوهال ابنتان تحمل اسم طفلة البكر له ” عناية” الذي اشتهرت عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي بصورها من قبل زوجته السابقة ريتا جوهال.

كشفت صحيفة " الصن " البريطانية ان رياض محرز انفصل عن زوجته و بدأ بمواعدة عارضة أزياء بريطانية تدعى تايلور وارد صاحبة الـ 22 سنة .#الجزائر pic.twitter.com/cHUUR0V3mo — Algérienne et fière de l'être 🇩🇿 (@AwaTefDz213) February 2, 2020

الخروج عن الصمت

وغردت عارضة الأزياء ريتا جوهال عبر حسابها الخاص على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلة: ” رياض كلاعب جيد لكن كزوج ورجل شخص سيء للغاية. فقد كان يجبرني على تحضير خبز القمح كل صباح والقهوة بالحليب. وتنظيف البيت من الغبار وعندما ارفض يقوم بضربي على الذقن وتحت الإبط”.

وأردفت جوهال، ” شخص بأفكار قديمة جداً وهو يفعل أشياء غريبة كأنه مجنون. هل يعقل ان يهديني في عيد ميلادي معزة صغيرة ومعها كومة من العشب. ومرة أهداني كيلو غرام من البلوط وعلبة شكولاتة ؟!

واستكملت عرضة الأزياء جوهال في حديثها، ” أي امرأة تتمني رياض محرز كما يظهره الإعلام لكن لو يضعها القدر معه في غرفة واحدة. فستندم كثيراً”.

كما وأضافت، ” ستقضي حياتها في الطهي والغسيل. وتحضير الحليب للأطفال وتبديل الحفاضات ولن تتوقع حياة الرفاهية، فأنا قضيت 4 سنوات وانا أرقع ملابسه وجواربه الرياضية بالإبرة والخيط إنه رجل بخيل جداً”.

الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

عارضة الأزياء البريطانية #تايلور_وارد صديقة #رياض_محرز الجديدة 👏😇 “غيرة” و“طلاق” و“علاقة جديدة“.. رياض محرز يتصدر الأخبار وين راك رايح يا ري_________اض pic.twitter.com/jis3KEIRSx — Fouzi 🤔👀⚽️🥅🇩🇿Chouder (@Fouzichouder10) February 10, 2020

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 48 نقطة بقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 45 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

ارتبطت بأجويرو وابنة مليونيرة..

من هي تايلور صديقة رياض محرز الجديدة؟

تايلور وارد 22 عاما هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

تبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني..

والدتها تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد. pic.twitter.com/YOqOVBeZ0M — Hisham cúle🇨🇺 (@BarcalonaHisham) October 30, 2020

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 41 نقطة متساوياً في عدد النقاط مع أستون فيلا، وفي المركز الحادي عشر يأتي فريق كريستال بالاس برصيد 37 نقطة.

كما وجاء في المركز الثاني عشر ليدز بفارق نقطة وحيد برصيد 36 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث عشر وولفرهامبتون برصيد 35 نقطة، متساوياً مع فريق ساوثهامبتون بنفس النقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.

ترتيب بيرنلي وبراتيون في الترتيب

أمام في المركز الخامس عشر فريقا بيرنلي بنفس عدد النقاط مع صاحب المركز السابق برصيد 33 نقطة. كما وجاء فريق برايتون في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 29 نقطة.

كما ويحتل نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر من الترتيب برصيد بفارق نقطة واحدة برصيد 28 نقطة. لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 26 نقطة.

تايلور وارد عارضة ازياء بريطانية

وتبلغ من العمر 22 سنة وهى من مدينة مانشستر و ارتبطت سابقا بلاعب السيني كون أغويرو وهى ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة ووالدتها تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل،وهى حاليا صديقة رياض محرز، نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر pic.twitter.com/1ObPTFfq8Q — karima (@katanina2019) July 22, 2020

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 18 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقاط.

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