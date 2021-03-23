أشعل الطفل العماني بلعرب الأغبري مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له. وهو يلقي قصيدة يشيد بها بالسلطان هيثم بن طارق.

قصيدة للشاعر كامل البحري

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، الطفل العماني بلعرب الأغبري وهو يشيد بالسلطان هيثم ويلقي قصيدة للشاعر كامل البحري. الأمر الذي أثار اعجاب العمانيين.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بالسلطان هيثم وبحكمة سلطنة عمان. ودورها في حل أزمات المنطقة ولعب دور استراتيجي في الوساطة بين دول المنطقة.

ما شاء الله.. نتمنى ل بلعرب مستقبلا واعدا بإذن الله تعالى.. بارك الله فيه — ابو خالد (@no78GeY9KCeJX5D) March 23, 2021

الله يحفظه شاعر مبدع — عامر الحنظلي (@ATJkXpm914wwVLf) March 23, 2021

اللهم آمين ويبارك في والديهاد وأهله يا رب العالمين — علي الحارثي (@alialharthi202) March 23, 2021

وشكرا للإعلامي القدير عادل الكاسبي على التشجيع والتحفيز والتصوير ونشر المقطع على حسابه في الإنستجرام 🌹 — سيف الأغبري (@Saif_Alaghbari) March 23, 2021

بارك الله فيك ابو محمد 🌹🌹 — Mohammed ALaghbari (@alaghbari11) March 23, 2021

ترحيب عماني

واليوم الثلاثاء، رحبت سلطنة عمان بالمبادرة التي أعلنتها السعودية أمس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وقالت السلطنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، إنها ستواصل العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية.

بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.

دبلوماسية عمان

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نشر بداية مارس/اذار، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في انهاء حرب اليمن.

واشار إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

كما وقال الموقع البريطاني في تقريره إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال لعب دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.

وبعد أن امتنعت عمان تماما عن الانخراط في الأعمال العدائية ضد مقاتلي الحوثيين. تتمتع مسقط بعلاقة صحية مع الجماعة التي تسيطر على أراض تغطي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن.

كما تختلف نظرة مسقط للحوثيين عن دول الخليج العربية الأخرى، وهو تعامل نجم عنه بناء تدريجي للثقة المتبادلة.

ونقل الموقع البريطاني عن دبلوماسي عماني في واشنطن قوله إن السلطنة تحافظ على نفس المسافة من جميع الأطراف اليمنية.

لذلك، تدعو السلطنة جميع الأطراف إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل الوصول إلى حل سلمي وتوافقي للصراع الجاري.

مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن وقف اطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

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