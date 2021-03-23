هاجمت الفنانة البحرينية المعتزلة، زينب العسكري، منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، في موقف مُغاير للأغلبية.

زينب العسكري: السجن أرحم!

وقالت زينب العسكري بفيديو نشرته عبر “تيك توك” ورصدته “وطن”: “أنا لست أم مثالية، ولكني لو كنت مكانك يا منى لكان السجن بالنسبة لي أرحم من أن أشوه سمعة ابنتي”.

وتابعت زينب العسكري: “لو ابنتي فعلت بي كما فعلت حلا الترك بك، لم ألومها ولن أتحدث عنها، وفطرة الأم لا تدفعها لتشويه ابنتها، حتى لو كان الثمن السجن فلا يمكن أن تفعل مثلما فعلت منى السابر”.

حلا الترك ضائعة

وأشارت زينب العسكري إلى أن حلا الترك تعاني من حالة ضياع وتشوش، وقالت: “البنت تعاني من مشاكل غير طبيعية من عدة أطراف، والبنت مشوشة بشكل كبير، ورغم أني لا أعرفها شخصياً، إلا أنني كوّنت عنها صورة مما سمعته تكشف أنها مشوشة”.

ووجهت زينب العسكري رسالة إلى منى السابر قائلة: “أستاذة منى هذه ابنتك ومهما حدث، فأنت من قمتي بتربيتها وقضيتي معها فترات جميلة، وبالمنطق والعقل، البنت حين تغيرت عليك ستعرفين السبب لأنك والدتها، وبالطبع هناك تفاصيل أخرى، ولكن بأي حال من الأحوال لا أتبرأ منها وأشوه صورتها”.

زينب العكسري تنتقد تصرفات منى السابر مع بنتها حلا الترك .. pic.twitter.com/ZVuuTa0RmY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 22, 2021

ومنذ أن أكدت منى السابر صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحرين، هاجم العديد من المشاهير حلا الترك.

مريم حسين: رسالة قاسية لحلا الترك

ووجهت الفنانة المغربية مريم حسين رسالة قاسية إلى حلا الترك قائلة: “كلنا نعرف ما معنى الأم، وكلنا نعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات. ماما حبيبتي كم مرة أخذتي نقوداً من حساباتي؟ هل في يوم من الأيام حاسبتك عليها؟”.

وردت والدة مريم حسين عليها قائلة: “أنا عندي شيك على بياض لحد الآن، وسويتي لي وكالة عامة على حساباتك”.

وتابعت مريم حسين: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الفتاة لا تقول أعطيت أمي، لأن الأم أعطتك كل شيء، وحملت فيك. وربّتك، هل من المعقول أن أوقف والدتي في المحكمة على 200 ألف؟ أعطينا بالملايين ولم نقل شيء، وكل ما أعطيتي الله سيعطيكي أولاداً يعطوكي، كُلك ملك أمك“.

وأضافت الفنانة المغربية:”أنا لا أعلم ماهي الظروف، والقاضي ألا يعلم أنه أمك ثم أمك ثم أمك؟ مهما أخذت منك. ومهما فعلت بك، لا أعتبرك ابنة، ودون رضا الأم أنتِ لا تساوين شيء، أنا خائفة عليك مما سيحدث لك”.

هيا الشعيبي خائفة على حلا من الله!

كذلك فعلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، والتي قالت في رسالة بمناسبة يوم الأم وجهتها الى حلا الترك إن المبلغ الذي أخذته والدتها منها لا يسوى شيء.

كما أبدت هيا الشعيبي استعدادها لأن تقوم برد المبلغ إلى حلا الترك عن طريق حسابها البنكي مقابل الافراج عن والدتها .

وقالت الشعيبي: “الدنيا يا حلا كما تدين تدان. وانتِ تعلمين غلاوتك عندنا، فلا تجعلينا نأخذ موقفا منك”.

واضافت الفنانة الكويتية: “ان الدنيا سلف ودين. وغدا تتزوجين يا حلا ويصبح لديكي ابناء فلا تسمعي من احد، وعليك الافراج عنها فورا، لانها سبب نجاحك، وليس لها ذنب في انكِ نشأتِ عند والدك، لان القانون احيانا اقوى من اي شيء”.

وقالت هيا الشعيبي: “انا خايفة عليكي من غضب الله”.

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