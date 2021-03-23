أثار المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المطلق، جدلاً واسعاً بحديثه عن خطورة العنوسة، وأهمية السعي إلى الزواج.

عبدلله المطلق: العنوسة مرض خطير!

وقال المطلق خلال حديثه في برنامجه “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام”، إن الزواج مشروع كبير جداً. ومن الضروري مساهمة المجتمع والجميع، وبذل كل الطاقات والجهود فيه.

وأضاف المطلق: “بقاء العوانس في البيوت والشباب دون زواج مشكلة كبيرة جداً، ولهذا السبب يجب على أولياء. الأمور تخفيف وتيسر أمور الزواج وتكاليفه”.

ووصف “المطلق” العنوسة بأنها مرض خطير، وقال: “الزواج يقضي على العنوسة بين الرجال والنساء، فهي مرض. خطير وباباً للأمراض النفسية والفساد وانخفاض نسبة المواليد”.

المطلق: ديْن الزواج مقضي

وأكد “المطلق” أن دين الزواج مقضي مستشهداً بحديث الرسول: “ثلاثة حق على الله -عزّ وجل- عونهم: المُكَاتب. الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله”.

واستطرد المطلق: “مع تقدمي في العمر ما علمت أن أحداً سجن في دَيْن الزواج، ولقد كنت أدخل السجون. قبل سنوات، وأستقصى وأسأل ما علمت أن أحداً سجن في دَيْن الزواج “.

عبدالله المطلق: التعريف بالبنات صدقة!

ودعا المطلق إلى التعريف بالبنات في المدن لغرض الزواج ووصف ذلك بـ”الصدقة”، وقال: ” في هذه الأزمنة. نحتاج إلى التعريف بالبنات لكون التعارف فيها قليلاً، كثير من الناس الآن لا يعرفون أن عند فلان بنتاً أو عنده أخت، ولهذا التعريف الآن. هو من أسباب انتشار الزواج، وهو من أعظم الصدقات”.

وتابع المطلق: “إذا كان الإنسان لديه أخوات أو بنات أخ أو بنات أخت أو بنات عم أو بنات خالة، ونحو ذلك فعرّف. بهم زملاءه وإخوانه هذا من أعظم الصدقات”.

واستطرد المطلق: “لو سألنا أيهما أحسن هدية للأخت؟ أن تساعدها في اختيار زوج صالح أو تعطيها مليون ريال؟.سيكون الزوج الصالح لأنه صدقة العمر، ومن الأعمال الصالحة ومن الصدقات الجارية”.

انتقادات وهجوم

وتعرض المطلق لهجوم وانتقادات واسعة من الناشطين الذين رأوا أنه يسيء بكلامه لغير المتزوجات، ويتهمهن بالفساد. فكتب أحدهم: “لكل امرأة عانس انتي فاسدة”.

لكل امرأة عانس انتي فاسدة https://t.co/AuW9YeGnRe — YHWACH (@SadUgly87) March 22, 2021

وسخر آخر قائلاً: “بعد ماتحط ستين الف عقبه قدام نكاح البشر وتربطها بالمجتمع وتعقدها بالمادة”.

بعد ماتحط ستين الف عقبه قدام نكاح البشر وتربطها بالمجتمع وتعقدها بالمادة: https://t.co/0Hc3gnNavo — سلوم | 𝔪𝔞𝔠𝔥𝔦𝔞v𝔢𝔩𝔩𝔦 (@slomtee) March 22, 2021

وهاجمته إحدى الناشطات وكتبت: “والله الأمراض النفسية ما تجي الا من معاشر ذكر متخلف يمشي على كلامكم ويصدقه”.

والله الأمراض النفسية ما تجي الا من معاشر ذكر متخلف يمشي على كلامكم ويصدقه .. https://t.co/sn2qw9xGbD — HaiFa (@i_h_h06) March 22, 2021

وشرحت أخرى تدعى “شريفة” سبباً آخر للعنوسة من وجهة نظرها، وكتبت: “والله الواقع يقول إن الرجال متمسكين بكلام القديم الحرمة مكانها البيت والمطبخ ومصروفها الشهري ٥٠٠ ريال والبنات الزمن هذا مو عاجبهم هالعيشه الكئيبة، وتريد أن تتوظف وتدرس تواكب جيلها لذلك نفضل العزوبية والحرية”.

والله الواقع يقول ان الرجال متمسكين بكلام القديم الحرمه مكانها البيت والمطبخ ومصروفها الشهري ٥٠٠ريال

والبنات الزمن هذا مو عاجبهم هالعيشه الكئيبه + تبي تتوظف وتدرس تواكب جيلها

لذلك نفضل العزوبيه والحريه 💃🏻 — Ꮪ Ꮋ Ꭿ Ꭱ Ꭵ Ꮀ Ꭿ (@ShAlhuqbani) March 23, 2021

الشذوذ الجنسي في السعودية!

وسبق أن اعترف عبدالله المطلق، بوجود الشذوذ الجنسي في المملكة العربية السعودية.

وأكد المطلق أن الشذوذ الجنسي موجود، وأنه يؤذي الزوجات، حين يرفض أزواجهن الحلال ويذهبون إلى الحرام.

وتشهد السعودية، فضائح حول الشذوذ الجنسي، بين الحين والآخر، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة تكشف عن انحلال كبير داخل المجتمع السعودي المحافظ بعد قوانين التحرر المزعومة التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان.

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