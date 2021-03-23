أثارت الطبيبة السعودية أمل الأسمري والمشهورة عبر مواقع التواصل ، جدلاً واسعاً مرة أخرى، وذلك بعدما وجهت رسالة إلى النساء بسبب ما حدث لإحدى مريضاتها، بسبب زوجها وعلاقاته الجنسية خارج إطار الزواج.

مشكلة في منطقة حساسة!

كما قالت أمل الأسمري بفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته “وطن”:”جاءتني مريضة. إلى العيادة، تعاني من مشكلة في منطقة حساسة بجسدها، فسألتها عن ماهية المشكلة، قالت إنها تعاني من ظهور ما يشبه الحبوب. وتريدني أن أعطيها محلولاً لعلاجه”.

وتابعت أمل الأسمري: “لكني لا أستطيع أن أكتب علاجاً دون أن أرى المشكلة بنفسي، فجعلتني أرى، واكتشفت. أنه مرض جنسي”.

أمل الأسمري: المريضة مصدومة

كما أوضحت أمل الأسمري أن المريضة شعرت بالصدمة والإهانة حين سألتها ما إذا كانت لديها علاقات جنسية. خارج إطار الزواج، مضيفة: “شرحت لها أن هذا عدوى جنسية وفيروس يأتي بالعلاقة الحميمية”.

وتابعت: ” أخبرتني السيدة بأن زوجها متزوج من ثلاث نساء، وأيضاً يسافر كثيراً، فعملنا لها تحاليل شاملة، من ضمنها. تحاليل فيروس الإيدز لأنها قد تصاب به أيضاً”.

ثلاث زوجات وعلاقات نسائية

كما وجهت أمل الأسمري التي بدت مصدومة مما حدث مع مريضتها، رسالة إلى الزوج قائلة: “حرام عليك، ألم يكفك. ثلاث زوجات، لا زلت تمارس علاقات محرمة مع أخريات، ما ذنب زوجتك أن تصاب بأمراض جنسية بسببك؟”.

ثم نصحت الطبيبة السعودية النساء بضبط أزواجهم، وقالت: “يا نساء اضبطوا رجالكم، صفدوهم، الموضوع. ليس مضحكاً، ولكني أضحك من القهر، أصبح لدي مرض نفسي من هذه الأمور”.

امل الاسمري : هذا فيروس يسبب عدوى جنسية ! يانساء اضبطوا رجالكم .. pic.twitter.com/SVRaiQwRpK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 22, 2021

أمل الأسمري تسب الرسول

وليست المرة الأولى التي تثير بها الأسمري الجدل، فقد سادت حالةً من الغضب ضدّها في سبتمبر الماضي. بعد تغريدة مسيئة للرسول عليه السلام.

وردت أمل الأسمري حينها على مغرّد كتب أن القرآن والسنة منعا البيع وقت الصلاة، وأنها معترضة على ذلك.

كما قالت في ردّها: “مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول. الا اغتصب صفية وقتل ابوها واخوها وزوجها في يوم واحد”.

وفجّر تعليق أمل الأسمري ردوداً غاضبة من المغردين ضدّها وطالبوا بسرعة محاسبتها عبر وسم (#امل_الاسمري_تسب_الرسول).

ودأبت الأسمري مؤخراً على الخروج بمقاطع فيديو متنوعة المضمون، وبملابس جريئة لإثارة الجدل. حيث ظهرت في مقطع فيديو سابقاً تم تصويره في مول “الرياض بارك”، تقول فيه أنها تعرضت للطرد من قبل العاملين في المول، بسبب ارتداءها لفستان اعتبره حارس الأمن “مخالفاً”.

سنابية ترفض الخروج من الرياض بارك بعد أن طلب منها رجال الأمن الخروج لعدم لبسها العباية. pic.twitter.com/eMkCl9xQ17 — VIRAL (@Viral_Arabic) August 30, 2020

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