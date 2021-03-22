كشفت الفنانة التونسية، هند صبري، لأول مرة، أنها تلقت تهديدات بالقتل، واغتصاب بناتها، بسبب الفنان المغربي سعد لمجرد.

الفنانة هند صبري: “تهديدات بقتلي والاعتداء على بناتي”

وقالت هند صبري خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” مع الإعلامية سمر يسري: “تلقيت تهديدات على منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد القتل، وقالوا لي نتمنى أن نرى ابنتيك مغتصبتين”.

وأضافت هند صبري: “هذه مشكلة حين يكون الصوت وحيداً، فإنه يدفع الثمن لوحده”.

وأشارت الفنانة التونسية إلى أن التهديدات حين شملت ابنتيها والتلميح بالاعتداء عليهما، أثر الأمر بطريقة سيئة عليها، مؤكدة أنها لن تتوقف عن التعليق على بعض الأمور التي ترغب في إبداء الرأي بها، كما أنها لا تحجر على رأي أحد.

هند صبري: رأيي في قضية لمجرد قانوني!

ونوهت هند صبري إلى أن رأيها في قضية سعد لمجرد كان من منظور قانوني بحت، وقالت إنها لا تعرف الفنان المغربي بشكل شخصي وستقدم اعتذارا علنياً له حينما تثبت براءته.

وبعد توجيه عدة اتهامات لسعد لمجرد بالاغتصاب، كتبت هند صبري في تغريدتها عام 2018: “كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكنّ التكرار قتل الشك. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد”.

إعادة محاكمة سعد لمجرد

وقبل أسابيع، قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن محكمة الاستئناف في باريس قررت إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام سعد لمجرد. باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح.

واعتبرت المحكمة أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، على ما أفادت صحيفة “لو باريزيان”.

وأحيلت قضية سعد لمجرد في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق قام بتخفيف التهم الموجهة. إلى الفنان المغربي، وأعاد تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

لمجرد يواجه السجن 20 عاماً

لكن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 واعتبرت أن هناك. تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.

إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه، إلى أن أمرت. محكمة الاستئناف مجددا بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب”.

ويواجه سعد لمجرد عقوبة السجن مدة 20 عاماً في حال ثبوت التهمة، لكنه لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز.

الشابة الفرنسية لورا

وكانت الشابة الفرنسية لورا قد أكدت في شكواها ضد سعد لمجرد، أنه اغتصبها في غرفته داخل أحد فنادق. باريس في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له هناك، وذلك بعدما تناول الكحول والمخدرات.

وتم القبض حينها على سعد لمجرد ثم أطلق سراحه في أبريل 2017، وأرغمته السلطات الفرنسية على ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

قضايا اغتصاب أخرى

كما وجهت تهمة الاغتصاب لمجرد في أبريل 2017 بعدما اتهمته شابة فرنسية مغربية بالاعتداء الجنسي. والضرب على يده في الدار البيضاء عام 2015.

وأيضاً في أغسطس 2018، وجهت للفنان المغربي تهمة الاغتصاب إثر شكوى من شابة قالت إن الحادثة وقعت. في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا.

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