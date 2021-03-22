” فيديو” مذهل لصلاح على طريقة مشاهير أفلام الأكشن الأمريكية

في تدريب قاسي للاعب المصري محمد صلاح 28 عاماً. هداف الدوري الإنجليزي الممتاز. على طريق المشاهير الكبار . بعالم أفلام الأكشن الأمريكية العالمية.

كما فعلها من قبله الممثل الأمريكي “توم كروز” 58 عاماً في سلسلة أجزاء فيلمه المهمة المستحيلة.

عمل رائع من @MoSalah! 😳🤯 بعض اللقطات من تدريبات الريدز صباح اليوم 🔴📽️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 20, 2021

كما ونشر حساب الرسمي فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. مقطع فيديو مذهل لمهاجم الفريق المصري محمد صلاح. وهو يؤدي تدريباته بقوة. من أجل الاستعداد لمواجهات للمباريات المقبلة.

المهمة المستحيلة

وقام الممثل الأمريكي الشهير “توم كروز”. في أحد أجزاء سلسلة فيلم “مهمة مستحيلة”. والذي أدى من خلالها الممثل نفس الحركة.

كما وهو يؤدي التمرين القاسي داخل الفيلم. ليؤديه من بعده النجم المصري صلاح، من خلال الصعود على حائط خشبي باستخدام يديه وأداتين معدنيتين. يثبتها اللاعب بشكل محكم. داخل تجويف الحائط.

عمل رائع

كما ونشر فريق ليفربول الرسمي مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح بعنوان “عمل رائع من صلاح”، حيث يمارس تدريباته بقوة استعداداً لمواجهات القادمة. حيث أخذ هذا المقطع الصدى الواسع عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

فخر العرب محمد صلاح من تدريبات ليفربول اليوم 🏋️‍♂️💪 pic.twitter.com/h9DdUU2vQZ — Yallakora (@Yallakoranow) March 21, 2021

فيما وظهر الفيديو واللاعب يؤدي الحركة بشكل رائع ومحكم. كما دون شعوره بأي تعب أو التوقف عن الأداء الحركة. التي تعتبر من الحركات التي تحتاج إلى القوة البدنية الكبيرة.

التخلي عن صلاح

كما وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في وقت سابق، أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي. لا ينوي التخلي أبداً التخلي عن المهاجم في صفوف فريقها المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي.

لا تأمن للملك المصري محمد صلاح @MoSalah 😉👌pic.twitter.com/NlbcVAFxSL — جول مصر (@goaleg) March 21, 2021

وبينت الصحيفة البريطانية، أن النجم المصري صلاح سيكون ضمن المشروع الجديد الذي سيضعه النادي خلال الفترة المقبلة. وكما من أجل الارتقاء وتحسين أداء الفريق في المنافسات بشكل قوي في المواسم القادمة.

الرحيل عن الريدز

جاء ذلك التقرير على عكس تقارير صحفية بريطانية، قد كشفت الأسابيع الماضية. بأن المهاجم المتألق في فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. كما وقد قرر فعلياً الرحيل عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

إبلاغ إدارة النادي

كما ونشرت صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية. بأن مهاجم ليفربول وهداف الدوي الإنجليزي “البريميرليج”. كما قد أبلغ الإدارة برغبة في الرحيل عن أسوار نادي ليفربول. مع نهاية الموسم الجاري.

عندما ضرب محمد صلاح @MoSalah مدينة بأكملها 👀 هدف صلاح في مرمى مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة 🔥🔥pic.twitter.com/TNEKCFgX0M — جول مصر (@goaleg) March 20, 2021

رغبة المصري صلاح

وكما أردفت تلك الصحيفة البريطانية، بأن فخر العرب المصري ” محمد صلاح” 28 عاماً، قائلةً: ” اللاعب محمد صلاح سيتجه نحو الدوري الإسباني ” الليغا” من أجل التعاقد خلال الفترة القادمة مع أحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

الريال أقرب للتعاقد معه

واستكملت الصحيفة، ” إدارة ريال مدريد هي الأقرب للتعاقد مع المصري محمد صلاح، في ظل صعوبة ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

🔴 صلاح يصل القاهرة.. وينضم لتدريبات المنتخب الإثنين وسيخضع محمد صلاح إلى مسحة طبية صباح غد الإثنين، وعلى إثر نتيجتها، سينضم لتدريبات المنتخب المسائية. pic.twitter.com/W4DTqA0VN7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 21, 2021

وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني. اللذان يسعيان بالاحتفاظ بهما خلال المواسم المقبلة. من خلال تجديد العقد معهم.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

بعد أن ختم كرة القدم، فخر العرب محمد صلاح يتجه لينافس سوبرمان في الطيران 💪 pic.twitter.com/xot0mztT3n — Screen Mix (@ScreenMix) March 20, 2021

وبفارق هدف وحيد. كما ويأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. كما بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وكما يتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

محمد النني (لاعب ارسنال) محمد صلاح الان اسطورة في مصر علمًا انه مازال يلعب نعرف ان لفظة الاسطورة تُطلق على اللاعب بعد نهاية مسيرته لكن #صلاح مازال يلعب وهو اسطورة pic.twitter.com/XyJKObcuNK — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 15, 2021

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

ملخص ما قدمه ناثانيال فيليبس مع الريدز هذا الموسم في 60 ثانية! 👌✨pic.twitter.com/6likNd77Ie — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 21, 2021

كما جاء في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

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