سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين.. فارق بسيط بالسوق السوداء فهل تمكن المركزي من توجيه الضربة القاضية؟

استقرت أسعار صرف الدولار في السودان اليوم، الاثنين، ونجحت إجراءات البنك المركزي السوداني في تحجيم السوق السوداء بشكل كبير وبات الفرق بين أسعارها وسعر البنوك ضئيل.

سعر صرف الدولار

وفي هذا السياق بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء 382 جنيها، دون تغير عن أمس.

بينما بلغ السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند 379.7971 جنيه للشراء و 381.6961 جنيه للبيع.

حيث أن هامش الربح 0.5% للبنوك والصرافات على ألا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

سعر صرف الريال السعودي بالسودان

كما وصل سعر الصرف للريال السعودي 101.2711 للشراء، و101.7775 للبيع، وفق أحدث أسعار البنك المركزي السوداني.

والريال القطري 104.3399 للشراء، و104.8616 للبيع، بينما جاءت أسعار الدينار الكويتي، 1249.7437 للشراء، و1255.9924 للبيع.

هل يتمكن المركزي من توجيه الضربة القاضية للسوق السوداء؟

هذا ويلاحظ تباطؤ الحركة بشدة في السوق السوداء بالسودان بعد خطوة تعويم الجنيه السوداني، حيث باع البعض الدولار. في البنوك لأول مرة منذ سنوات.

وحدث ذلك بعد يوم واحد من خفض السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 بالمئة في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.

توحيد السعر الرسمي

ويلعب توحيد السعر الرسمي وسعر السوق السوداء دورا محوريا في الخطة وأي مؤشر على أن السوق الموازية، التي تستخدمها. معظم الشركات وعموم السودانيين، لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض السياسة.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل البنوك.

وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في السوق لوقف مزيد من انخفاض الجنيه السوداني أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطتها.

نظام سعر الصرف المرن

وخفض قيمة العملة والانتقال إلى “نظام سعر الصرف المرن المدار” إصلاح أساسي تأجل لشهور خشية المخاطرة بالحكومة الانتقالية. الهشة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان 2019.

وقال مسؤولون إن السوق السوداء كانت تباشر ما يزيد على 90 بالمئة من المعاملات.

وتكثفت التجارة عندما فقد السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011.

وأشاد المانحون، ومن بينهم الولايات المتحدة، بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى. مع برنامج صندوق النقد الدولي.

أزمة اقتصادية طاحنة

ويشهد السودان أزمة اقتصادية عميقة تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية ضد الرئيس السابق عمر البشير وتواصلت بعد الإطاحة. به في أبريل نيسان 2019.

وهناك عجز متكرر في إمدادات أساسية منها الوقود والخبز والأدوية.

وقال حمدوك إن استهلاك السودان من القمح نحو 2.5 مليون طن سنويا اشترى 1.1 مليون طن منها محليا العام الماضي، وإن المساحة المنزرعة زادت قليلا هذا العام.

إجراءات لجذب تحويلات العمالة بالخارج

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد. شديد الاعتماد على أموال المانحين.

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

طرح 26 موقعا للاستثمار.. نفط السودان يدخل خارطة التنافس الأجنبي

وأعلنت وزارة الطاقة والبترول في السودان، الأحد ، عن خطة لطرح 26 موقعا نفطيا أمام الاستثمار الأجنبي.

وقالت الوزارة السودانية، إنها قامت بتحديث خارطة المواقع النفطية تمهيدا لطرحها للاسثمار، مشيرة إلى انتهاء أمد بعض اتفاقيات. الحقول وأيلولتها بالكامل للدولة.

وأوضحت من بين هذه المواقع (5) بحرية في المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للبلاد في البحر الأحمر، و(21) في ولايات السودان المختلفة.

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