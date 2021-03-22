تفاصيل جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز بعد انتهاء الأسبوع ال24

اختتم مساء يوم الأحد الماضي منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات دوري السعودي لكرة القدم للمحترفين للدرجة الممتازة.

من خلال تحقيق فريق ضمك الفوز برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، لفريق أبها السعودي. في مباراة شهد القوة والسيطرة والنهاية المثيرة، لكلا المنافسين.

📸 7 أهداف في لقاء مثير، #ضمك يكسب #أبها في #ديربي_عسير 👏🏻 عدسة @SPL ترصد لكم أحداث اللقاء 👇🏻 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

كما وحقق فريق العين السعودي الفوز في مباراته الأخيرة من الجولة ال24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. على فريق الوحدة برباعية نظيفة دون رد.

الهلال السعودي في الصدارة

فيما لا يزال فريق الهلال السعودي من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة 2020-2021م. متجاوزاً أقرب المنافسين له فريق الشباب السعودي.

الذي على صدارة الترتيب لفترة مؤقتة. وسط الشكوى التي قدمها الفريق للاتحاد السعودي لكرة القدم. بسبب أخطاء التحكيم للمنافسات. مع الاستعانة بتحكيم أجنبي لاستكمال منافساته في الدوري السعودي.

📸 #العين يستعيد نغمة الانتصارات، ويكسب ضيفه #الوحدة برباعية نظيفة 👏🏻 صور اللقاء بعدسة @SPL 👇🏻 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

المواجهات الأخيرة

ونشر نادي الشباب السعودي في بيان له عبر موقه الرسمي على شبكة الإنترنت في وقت سابق، عن إعراب النادي واستنكاره من الأخطاء التحكيمية المؤثرة عليه.

خلال المواجهات الأخيرة التي ساهمت في التأثير السلبي على نتائج نقاطه في ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

الاستعانة بطواقم أجنبية

وأردف النادي، قائلاً: ” إدارة نادي الشباب السعودي ستستعين بحكام أجانب فيما تبقى من مواجهات من أجل حسم اللقب خلال منافسات الدوري المحلي.

بالإضافة إلى استغراب الإدارة من عدم معاقبة أو محاسبة الحكام لتلك المنافسات. من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز الهلال السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الشباب السعودي بعد فشل الفريق في مواجهاته الأخيرة من تحقيق الانتصارات. ليبقى في ثاني ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

10' ⚽

42' ⚽

90+2' ⚽ لاعب @DAMAC_CLUB فاروق شافعي 🇩🇿 أول مدافع ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في @SPL ، ويحصل على كرة المباراة 👏🏻

كما أنه الهاتريك رقم 13 في دورينا هذا الموسم 🤩 pic.twitter.com/BNmSyv7lWj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 42 نقطة، أما المركز الرابع يأتي فريق التعاون السعودي بفارق أربع نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 38 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

النصر السعودي والترتيب في الدوري

وفي المركز الخامس يحتل فريق النصر السعودي من الترتيب برصيد 36 نقطة. بفارق نقطة نقطتين مع صاحب المركز الرابع مع فريق التعاون السعودي من جدول الترتيب للدوري.

بينما يأتي في المركز السادس فريق الاتفاق السعودي المتراجع بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر في الترتيب برصيد 35 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق الأهلي السعودي بنفس النقاط. والذي يحتل المركز السابع من الترتيب.

📊 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة 24 ⬇️ pic.twitter.com/bVJqiMEIWu — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

كما ويحتل فريق القادسية الذي يأتي في المركز الثامن بالتساوي مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر. فريقا أبها والفتح متساوين في عدد النقاط برصيد 31 نقطة.

تراجع فريق الفيصلي والرائد السعودي

فيما جاء فريق الفيصلي السعودي في المركز الحادية عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة بفارق نقطة واحد مع أصاب المراكز الثلاثة السابقة برصيد 30 نقطة. كما وجاء فريق الرائد السعودي كذلك بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وكما وجاء في المركز الثالث عشر من ترتيب جدول الدوري السعودي فريق الباطن برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق الرائد السعودي. بينما جاء فريق الوحدة السعودي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

5 انتصارات لأصحاب الأرض 🏟️

انتصاران للضيوف ✈️

تعادل وحيد 🤝

31 هدف ⚽️ — نتائج مباريات الجولة الـ24 من دورينا 👇 pic.twitter.com/EWGJ9fmtUj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

أما في المركز ما قبل الأخير من الدوري السعودي جاء فريق ضمك الذي حقق في مباراته الأخيرة الفوز المثير على فريق أبها برصيد 24 نقطة.

كما وجاء في ذيل ترتيب جدول الترتيب فريق العين السعودي الذي حقق الفوز على الوحدة السعودي برصيد 20 نقطة. خلال الموسم الجاري من منافسات الدوري السعودي الممتاز.

هدافي الدوري السعودي

كما ويتربع المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز” 35 عاماً في صفوف فريق الهلال السعودي برصيد 18 هدفاً.

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الأنغولي ” فابيو آبرو” 28 عاماً. في صفوف نادي الباطن السعودي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً.

متساوياً مع صاحب المركز الثالث في عدد الأهداف من الترتيب اللاعب السويدي ” كارلوس ستراندبيرغ” 24 عاماً.

بافيتيمبي غوميز 🇫🇷 مهاجم @Alhilal_FC في صدارة هدافين @SPL بـ(18) هدف بعد نهاية الجولة 24👏🔝⚽️ pic.twitter.com/EDFDmwSoMt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 21, 2021

والذي يلعب في صفوف فريق أبها برصيد 15 هدفاً. واللاعب البرازيلي ” رومارينيو” 30 عاماً. اللاعب في صفوف فريق الاتحاد السعودي. في ترتيب المركز الرابع من الترتيب.

الأرجنتيني خوانكا وحسن العمري

وجاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم الأرجنتيني ” كريستيان خوانكا” 27 عاماً في صفوف فريق الشباب السعودي. برصيد 13 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

بينما يحتل كلاً من: اللاعبين “جوليو تافاريس” في فريق الفيصلي السعودي. و”إيميليو زيلايا” المهاجم في فريق ضمك السعودي.

فيما اللاعب حسن العمري مع فريق القادسية السادس من الترتيب في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

عمر السومة والبركاوي

وبفارق ثلاثة أهداف عن اللاعب السوري هداف الدوري السعودي السابق عمر السومة المهاجم في فريق الأهلي السعودي.

كما تساوى مع اللاعب كريم البركاوي المهاجم في فريق الرائد السعودي برصيد 11 أهداف في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

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