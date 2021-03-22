ترتيب جدول الدوري السعودي
ترتيب جدول الدوري السعودي
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تفاصيل جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز بعد انتهاء الأسبوع ال24

كتب وطن
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اختتم مساء يوم الأحد الماضي منافسات الأسبوع  الرابع  والعشرين من منافسات دوري السعودي لكرة القدم للمحترفين للدرجة الممتازة.

من خلال تحقيق فريق ضمك الفوز برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، لفريق أبها السعودي. في مباراة شهد القوة والسيطرة والنهاية المثيرة، لكلا  المنافسين.

كما وحقق فريق العين السعودي الفوز في مباراته الأخيرة  من الجولة ال24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. على فريق الوحدة برباعية نظيفة دون رد.

الهلال السعودي في الصدارة

فيما لا يزال فريق الهلال السعودي من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة 2020-2021م. متجاوزاً أقرب المنافسين له فريق الشباب السعودي.

الذي على صدارة الترتيب لفترة مؤقتة. وسط الشكوى التي قدمها الفريق للاتحاد السعودي لكرة القدم. بسبب أخطاء التحكيم للمنافسات. مع الاستعانة بتحكيم أجنبي لاستكمال منافساته في الدوري السعودي.

المواجهات الأخيرة

ونشر نادي الشباب السعودي في بيان له عبر موقه الرسمي على شبكة الإنترنت في وقت سابق، عن إعراب النادي واستنكاره من الأخطاء التحكيمية المؤثرة عليه.

خلال المواجهات الأخيرة التي ساهمت في التأثير السلبي على نتائج نقاطه في ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

الاستعانة بطواقم

وأردف النادي، قائلاً: ” إدارة نادي الشباب السعودي ستستعين بحكام أجانب فيما تبقى من مواجهات من أجل حسم اللقب خلال منافسات الدوري المحلي.

بالإضافة إلى استغراب الإدارة من عدم معاقبة أو محاسبة الحكام لتلك المنافسات. من الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز الهلال السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الشباب السعودي بعد فشل الفريق في مواجهاته الأخيرة من تحقيق الانتصارات. ليبقى في ثاني ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 42 نقطة، أما يأتي فريق التعاون السعودي بفارق أربع نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 38 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

النصر السعودي والترتيب في الدوري

وفي المركز الخامس يحتل فريق النصر السعودي من الترتيب برصيد 36 نقطة. بفارق نقطة نقطتين مع صاحب المركز الرابع مع فريق التعاون السعودي من جدول الترتيب للدوري.

بينما يأتي في المركز السادس فريق الاتفاق السعودي المتراجع بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر في الترتيب برصيد 35 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق الأهلي السعودي بنفس النقاط. والذي يحتل المركز السابع من الترتيب.

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كما ويحتل فريق القادسية الذي يأتي في المركز الثامن بالتساوي مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر.  فريقا أبها والفتح متساوين في عدد النقاط برصيد 31 نقطة.

تراجع فريق الفيصلي والرائد السعودي

فيما جاء فريق الفيصلي السعودي في المركز الحادية عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة بفارق نقطة واحد مع أصاب المراكز السابقة برصيد 30 نقطة. كما وجاء فريق الرائد السعودي كذلك بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وكما وجاء في المركز الثالث عشر من ترتيب جدول الدوري السعودي فريق الباطن برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق الرائد السعودي. بينما جاء فريق الوحدة السعودي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

أما في المركز ما قبل الأخير من الدوري السعودي جاء فريق ضمك الذي حقق في مباراته الأخيرة الفوز المثير على فريق أبها برصيد 24 نقطة.

كما وجاء في ذيل ترتيب جدول الترتيب فريق العين السعودي الذي حقق الفوز على الوحدة السعودي برصيد 20 نقطة. خلال الموسم الجاري من منافسات الدوري السعودي الممتاز.

هدافي الدوري السعودي

كما ويتربع المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز” 35 عاماً في صفوف فريق الهلال السعودي برصيد 18 هدفاً.

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الأنغولي ” فابيو آبرو” 28 عاماً. في صفوف نادي الباطن السعودي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً.

متساوياً مع صاحب المركز الثالث في عدد الأهداف من الترتيب ” كارلوس ستراندبيرغ” 24 عاماً.

والذي يلعب في صفوف فريق أبها برصيد 15 هدفاً.  واللاعب البرازيلي ” رومارينيو” 30 عاماً. اللاعب في صفوف فريق الاتحاد السعودي. في ترتيب المركز الرابع من الترتيب.

الأرجنتيني خوانكا وحسن العمري

وجاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم الأرجنتيني ” كريستيان خوانكا” 27 عاماً في صفوف فريق الشباب السعودي. برصيد 13 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

بينما يحتل كلاً من: اللاعبين “جوليو تافاريس” في فريق الفيصلي السعودي. و”إيميليو زيلايا” المهاجم في فريق ضمك السعودي.

فيما اللاعب حسن العمري مع فريق القادسية السادس من الترتيب في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

عمر السومة والبركاوي

وبفارق ثلاثة أهداف عن اللاعب السوري هداف الدوري السعودي السابق عمر السومة المهاجم في فريق الأهلي السعودي.

كما تساوى مع اللاعب كريم البركاوي المهاجم في فريق الرائد السعودي برصيد 11 أهداف في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

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