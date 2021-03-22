تركي آل الشيخ يعتزل الشعر
تركي آل الشيخ يعتزل الشعر
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تركي آل الشيخ يعتزل الشعر نهائياً ويثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

كتب وطن
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أثار إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اعتزاله كتابة الشعر موجة من السخرية والاستغراب.

اعتزال الشعر

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة على تويتر رصدتها “”: “قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر، ويبقى كل ما كتبت ذكرى”.

العدول عن القرار

كما أثار قرار المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا بين عدد كبير من متابعيه، من بينهم الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين.

وتساءل بعضهم على ، بينما رجح البعض الآخر أن مواهبته في الشعر ستدفعه للتراجع عن هذا القرار. ودعا آخرون “آل الشيخ لعدم الاعتزال.

سخرية من المستشار السعودي

آخرين سخروا من مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدين أنه سيعود لكتابة الشعر مجرد أن تصدر له الأوامر بذلك.

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من هو تركي آل الشيخ

مستشار في السعودي، رئيس مجلس كل من إدارة الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة. في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن تركي آل الشيخ

المسؤول السعودي بدرجة “مثير للجدل”، هو تركي آل سعود أحد مستشاري الديوان الملكي السعودي برتبة وزير.

يشغل عدة مناصب هامة فهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية،

بدايات تركي آل الشيخ

ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ في ، المملكة العربية السعودية، في 4 من عام 1981. لأسرة ذات ارتباطات بالأسرة المالكة احتل عدد من أفرادها مناصب رفيعة في المملكة.

كان والده مقربًا من الأمير فيصل والأمير سلطان بن فهد، ما سارع وتيرة تدرج تركي في مناصب الدولة لاحقًا،

تخرج عام 2000 من كلية الملك فهد الأمنية حصل منها على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وسرعان. ما بدأ بأداء مهامه في وزارة الداخلية إلى أن وصل لرتبة نقيب.

إنجازات تركي آل الشيخ

عمل تركي كنقيب في وزارة الداخلية في وظيفة اعتيادية.

لكن قرب عائلته من الأسرة المالكة وزواجه من ابنة وكيل إمارة الرياض إضافة لكونه شاعرًا مرموقًا قدم الكثير من. أشعار المدح للأسرة الملكية أبرزها “راعي العوجا”، ضمن كل ذلك له ترقيًة مضمونة.

كما عمل بدايًة في مكتب إمارة الرياض لمدة عامين، ثم شغل منصبًا في وزارة الدفاع وديوان ولي العهد لمدة ثلاث أعوام. إي وصولًا إلى عام 2015 وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان حكم المملكة.

كما عين في منصب رفيع كمستشار في الديوان الملكي بالرتبة الممتازة، ثم تمت ترقيته بأمر ملكي إلى مستشار ملكي برتبة وزير في 2017.

وبسبب شغف تركي بكرة القدم والفن حقق لنفسه إنجازات وشغل مناصب هامة في المجالين. فهو رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة إضافة لهيئة الترفيه العامة.

مكانته الرياضية

مالك نادي “ألميريا” الإسباني، ومالك شرفي لأندية “الهلال” و”النصر” المصريين، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

الرئيس الفخري السابق لناديي “التعاون” و”الوحدة” السعوديين، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في المملكة. والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي،

نال على إثرها العديد من الجوائز العربية منها: الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017 من إمارة دبي. جائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعامي 2017-2018،

كما عمل على جذب الكثير من الصفقات الرياضية إلى المملكة أبرزها صفقة لاستضافة (WWE) على مدى العشر سنوات القادمة.

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