تركي آل الشيخ يعتزل الشعر نهائياً ويثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

أثار إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اعتزاله كتابة الشعر موجة من السخرية والاستغراب.

اعتزال الشعر

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر، ويبقى كل ما كتبت ذكرى”.

قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر … ويبقى كل ماكتبت ذكرى … 🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2021

العدول عن القرار

كما أثار قرار المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا بين عدد كبير من متابعيه، من بينهم الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين.

وتساءل بعضهم على السبب، بينما رجح البعض الآخر أن مواهبته في الشعر ستدفعه للتراجع عن هذا القرار. ودعا آخرون “آل الشيخ لعدم الاعتزال.

انا مش موافق 🙄 — Amir Teima (@AmirTeima) March 21, 2021

اوف ليه يابو ناصر 😔 — أبيار آل الشيخ (@Abby419e) March 21, 2021

أعتقد شعور مؤقت بيمُر بيه أى فنان ربنا يروق بالك ويكتبلك الله فيه الخير 🌺بس أنا مُتأكِد ان مفيش حد الفن بيجرى ف دمه يتخلى عن ابداعه بسهوله ❤️ — Tamer hussien (@tamerhussein) March 21, 2021

الله يكتب لك الخير يابو ناصر.. كلماتك الموجودة تحمل تاريخ كبير من الشعر ،، حنفقد ابداعك 😢، واتمنى يابو ناصر تسوي امسيه ختاميه 😍😍 — بلادي أعظم وطن 🇸🇦 (@shababi55) March 21, 2021

سخرية من المستشار السعودي

آخرين سخروا من مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدين أنه سيعود لكتابة الشعر مجرد أن تصدر له الأوامر بذلك.

قريب بترجع بأمر لأن معطيات المرحلة الجاية تتطلب قصيدة بعنوان "علّم بايدن" https://t.co/wXtIygdrmg — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) March 21, 2021

بصراحة كانت #علم_قطر معلقة من المعلقات بس ليش حذفتوها من اليوتيوب ؟؟؟؟؟😂😂😂😂😂 — المراقِب الشرعي (@ALMURAQB_ASSAD) March 21, 2021

غيّر الصنف — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) March 21, 2021

على اساس انك ابو العلا المعري

ما نعرف لك غير قصيدة " علم قطر "

وآخرتها قطر علمتكم كيف العزة والكرامة والصبر والثبات قال اعتزل قال — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) March 21, 2021

ليه انت كنت شاعر اصلًا؟ — سنيوريتا (@Chihaz8) March 21, 2021

من هو تركي آل الشيخ

مستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس كل من إدارة الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة. في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن تركي آل الشيخ

المسؤول السعودي بدرجة “مثير للجدل”، هو تركي آل سعود أحد مستشاري الديوان الملكي السعودي برتبة وزير.

يشغل عدة مناصب هامة فهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية،

بدايات تركي آل الشيخ

ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 4 سبتمبر من عام 1981. لأسرة ذات ارتباطات بالأسرة المالكة احتل عدد من أفرادها مناصب رفيعة في المملكة.

كان والده مقربًا من الأمير فيصل والأمير سلطان بن فهد، ما سارع وتيرة تدرج تركي في مناصب الدولة لاحقًا،

تخرج عام 2000 من كلية الملك فهد الأمنية حصل منها على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وسرعان. ما بدأ بأداء مهامه في وزارة الداخلية إلى أن وصل لرتبة نقيب.

إنجازات تركي آل الشيخ

عمل تركي كنقيب في وزارة الداخلية في وظيفة اعتيادية.

لكن قرب عائلته من الأسرة المالكة وزواجه من ابنة وكيل إمارة الرياض إضافة لكونه شاعرًا مرموقًا قدم الكثير من. أشعار المدح للأسرة الملكية أبرزها “راعي العوجا”، ضمن كل ذلك له ترقيًة مضمونة.

كما عمل بدايًة في مكتب إمارة الرياض لمدة عامين، ثم شغل منصبًا في وزارة الدفاع وديوان ولي العهد لمدة ثلاث أعوام. إي وصولًا إلى عام 2015 وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان حكم المملكة.

كما عين في منصب رفيع كمستشار في الديوان الملكي بالرتبة الممتازة، ثم تمت ترقيته بأمر ملكي إلى مستشار ملكي برتبة وزير في 2017.

وبسبب شغف تركي بكرة القدم والفن حقق لنفسه إنجازات وشغل مناصب هامة في المجالين. فهو رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة إضافة لهيئة الترفيه العامة.

مكانته الرياضية

مالك نادي “ألميريا” الإسباني، ومالك شرفي لأندية “الهلال” و”النصر” المصريين، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

الرئيس الفخري السابق لناديي “التعاون” و”الوحدة” السعوديين، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في المملكة. والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي،

نال على إثرها العديد من الجوائز العربية منها: الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017 من إمارة دبي. جائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعامي 2017-2018،

كما عمل على جذب الكثير من الصفقات الرياضية إلى المملكة أبرزها صفقة لاستضافة (WWE) على مدى العشر سنوات القادمة.

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