بعد نشره لصوره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي لحارس ريال مدريد البديل الأوكراني “أندري لونين” 22 عاماً.

بزفافه بطريقة غير رسمية وظهوره وهو يرتدي الزي الرياضي برفقة زوجته. لتثير تلك الصور الدهشة والجدل لدى النشطاء عبر منصات التواصل بين عشاق وجماهير الملكي الإسباني.

نشر حارس مرمى ريال مدريد، أندري لونين، صورا لزفافه على موقع "إنستغرام" حيث ظهر برفقة عروسه وهما يرتديان ملابس رياضية pic.twitter.com/gNVykwbAIm — Celebs World (@Celebrities_Wo) March 20, 2021

الانستغرام

كما وأقيم حفل حارس ريال مدريد والمنتخب بلاده أوكرانيا. في مدينة “أنستاسيا تامازوفا” داخل العاصمة الإسبانية مدريد.

على صعيد آخر تمامًا، أندري لونين اتجوز امبارح بترنج البيت في صالة بيتهم غالبا. pic.twitter.com/L0iCgg6t4u — Ahmed Mostafa 9️⃣ (@ahmed_rm74) March 19, 2021

وعلق اللاعب لونين على صور زفافه عبر منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” تزوجت في مدريد. يوم مهم وخاص في حياتنا، أحبك”.

عقد الزواج

كما ظهرت تفاصيل الصور التي نشرها الحارس الأوكراني “لونين”. في خبر نشرته صحيفة ” ديلي ستار” البريطاينة، وهما يمسكان بعقد الزواج وهما يرتديان الزي الرياضي. برفقة زوجته الجميلة التي تحمل إكليل من الورد الأبيض.

ليس اللاعب الوحيد

كما لا يعد حاري ريال مدريد الإسباني البديل “لونين” الشخص الوحيد، الذي تزوج بهذه الطريقة الغير التقليدية الغير معتاد عليها. وهو يرتدي ملابس غير رسمية.

بل سبقه في ذلك حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي “جوردان بيكفورد” 27 عاماً. الذي تزوج بتلك الطريقة في شهر مارس من العام الماضي. وهو يرتدي سروال “جينز ممزقا”، ووضع على رأسه قبعة بيسبول الشهيرة.

لونين وريال مدريد

ويعد الحارس الأوكراني البديل” لونين” الذي يحتل منصب البديل لحارس الأساسي في فريق ريال مدريد. البلجيكي “تيبو كورتوا” 28 عاماً، حيث أن لم يشارك في أي مباريات مع الفريق الأول بالدوري الإسباني الممتاز. منذ إنضمامه إلى فريق الملكي الإسباني.

انضمامه إلى الريال

كما وانضم الحارس الأوركراني “أندري لونين” 22 عاماً. إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في ال22 يوليو/ تموز عام 2018م. في صفقة قدرت قيمتها 8.5 مليون يورو. بالإضافة إلى 5 ملايين لمدة ست أعوام مع النادي الإسباني.

الإعارة إلى صفوف ليغانيس

كما أن اللاعب تم إعارته إلى صفوف فريق في موسم عام 2018-2019 إلى صفوف فريق ليغانيس. حيث شارك مع الفريق الإسباني 5 مباريات. إلى جانب ذهابه إلى فريق بلد الوليد الذي لم يشارك معه في أي من المباريات.

ABC | • أندري لونين – 20 عام – مُعار لريال أوفييدو.

في البداية خرج مُعارًا لبلد الوليد لكنه لم يلعب كما حدث معه قبل عام في ليغانيس. والآن لديه مباريات ليلعبها مع أوفييدو. pic.twitter.com/AM2ROySwnq — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 26, 2020

كما أنه في الوقت الحالي يتواجد اللاعب في صفوف فريق ريال أوفييدو. الذي شارك معه منذ إنضمامه على سبيل الإعارة أيضاً. عام 2020م. في 20 مباراة.

منتخب أوكرانيا

ولعب الحارس “لونين” مع منتخب بلاده منذ إنضمامه له في عام 2014م. لكن تبقى مشاركته قليلة. حيث أنه خاض مع المنتخب الأوكراني 5 مباريات عام 2017م. وكما مثلها في ذات العام تحت سن 21 عاماً. حيث أنه يحمل الرقم 13 في صفوف ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني.

نهاية المباراة :

🇺🇦 أوكرانيا 0-2 بولندا 🇵🇱

• أندري لونين لعب 90 دقيقة.#PolandvsUkraine pic.twitter.com/GvVPzyKr4k — ✪Peña Official Madridista BlancosKSA (@BlancosKsa) November 11, 2020

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

الصراع على الصدارة بين الريال وبرشلونة

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية في رابع الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

🇪🇸 ماركا | أندري لونين منذ أن تعاقد معه ريال مدريد لعب 30 مباراة مع الفرق الإسبانية. • من ليغانيس إلى بلد الوليد ومرورًا في ريال أوفييد إلى أن عاد لـ ريال مدريد، المباراة رقم 30 جاءت ضد ديبورتيفو ألكويانو. pic.twitter.com/5Tr776I8Q1 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 5, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

الآس | ريال مدريد يفضل لونين على أريولا. • من المقرر أن يعود أندري لونين إلى الفريق الأول من أجل أن يكون الحارس الثاني حيث أن أريولا لن يستمر في النادي وبدأ بالفعل في البحث عن نادٍ جديد حتى يستطيع اللعب بشكل منتظم سواء كان ذلك في باريس سان جيرمان أو في فريق آخر. pic.twitter.com/Y3rFkW0k4w — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 25, 2020

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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