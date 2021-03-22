زواج حارس ريال مدريد البديل بطريقة غير رسمية
زواج حارس ريال مدريد البديل بطريقة غير رسمية
Imageرياضة

بالصور: حارس ريال مدريد البديل يحتفل بزفافه بطريقة “غريبة”

كتب وطن
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بعد نشره لصوره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي لحارس ريال مدريد البديل الأوكراني “أندري لونين” 22 عاماً.
بزفافه بطريقة غير رسمية وظهوره وهو يرتدي الزي الرياضي برفقة . لتثير تلك الصور الدهشة والجدل لدى النشطاء عبر منصات التواصل بين عشاق وجماهير الملكي الإسباني.

الانستغرام 

كما وأقيم حفل حارس ريال مدريد والمنتخب بلاده أوكرانيا. في مدينة “أنستاسيا تامازوفا” داخل العاصمة الإسبانية مدريد.

وعلق اللاعب لونين على صور زفافه عبر منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” تزوجت في مدريد. يوم مهم وخاص في حياتنا، أحبك”.

عقد الزواج

كما ظهرت تفاصيل الصور التي نشرها الحارس الأوكراني “لونين”. في خبر نشرته صحيفة ” ديلي ستار” البريطاينة، وهما يمسكان بعقد الزواج وهما يرتديان الزي الرياضي. برفقة زوجته الجميلة التي تحمل إكليل من الورد الأبيض.

ليس اللاعب الوحيد

كما لا يعد حاري ريال مدريد الإسباني البديل “لونين” الشخص الوحيد، الذي تزوج بهذه الطريقة الغير التقليدية الغير معتاد عليها. وهو يرتدي ملابس غير رسمية.

بل سبقه في ذلك حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي “جوردان بيكفورد” 27 عاماً. الذي تزوج بتلك الطريقة في شهر مارس من العام الماضي. وهو يرتدي سروال “جينز ممزقا”، ووضع على رأسه قبعة بيسبول الشهيرة.

لونين وريال مدريد

ويعد الحارس الأوكراني البديل” لونين” الذي يحتل منصب البديل لحارس الأساسي في فريق ريال مدريد. البلجيكي “تيبو كورتوا” 28 عاماً، حيث أن لم يشارك في أي مباريات مع الفريق الأول بالدوري الإسباني الممتاز. منذ إنضمامه إلى فريق الملكي الإسباني.

انضمامه إلى الريال

كما وانضم الحارس الأوركراني “أندري لونين” 22 عاماً. إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في ال22 يوليو/ تموز عام 2018م. في صفقة قدرت قيمتها 8.5 مليون يورو. بالإضافة إلى 5 ملايين لمدة ست أعوام مع النادي الإسباني.

الإعارة إلى صفوف ليغانيس

كما أن اللاعب تم إعارته إلى صفوف فريق في موسم عام 2018-2019 إلى صفوف فريق ليغانيس. حيث شارك مع الفريق الإسباني 5 مباريات. إلى جانب ذهابه إلى فريق بلد الوليد الذي لم يشارك معه في أي من المباريات.

كما أنه في الوقت الحالي يتواجد اللاعب في صفوف فريق ريال أوفييدو. الذي شارك معه منذ إنضمامه على سبيل الإعارة أيضاً. عام 2020م. في 20 مباراة.

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أوكرانيا

ولعب الحارس “لونين” مع منتخب بلاده منذ إنضمامه له في عام 2014م. لكن تبقى مشاركته قليلة. حيث أنه خاض مع المنتخب الأوكراني 5 مباريات عام 2017م. وكما مثلها في ذات العام تحت سن 21 عاماً. حيث أنه يحمل الرقم 13 في صفوف ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق برصيد 66 نقطة.

الصراع على الصدارة بين الريال وبرشلونة 

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية  في رابع الترتيب 

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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