وثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع منطقة حفر الباطن، شمال شرق السعودية، شجاعة المُسعف سامي العنزي لحظة وقوع حادث سير، ما أثار الكثير من ردود الأفعال.

سامي العنزي يتصدر تويتر

ويظهر بالفيديو الموثق، الذي تابعته “وطن”، وتداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام. سيارة بشاحنة قبل أن تنحرف إلى يمين الشارع وترتطم بسيارة أخرى كانت متوقفة.

وبعدها بلحظات، يظهر المسعف السعودي ويركن سيارته، ويُخرج منها حقيبة الإسعافات الأولية ويسرع إلى السيارة. التي تعرضت للحادث، ويبدأ في محاولة إنقاذ من بداخلها، ويتمكن من إيقاف النزيف قبل وصول الإسعاف.

سامي العنزي صادف في طريقه حادث مروري وتدخل لمساعدة المصاب وإيقاف نزيفه لحين وصول الفرق الإسعافية، المسعف سامي يحمل دائماً في سيارته الخاصة حقيبة اسعافية وجبائر للإصابات الحرجة.

(صحيفة المواطن) pic.twitter.com/CHfnBAdEWx — أخبار اليوم (@m40n2) March 22, 2021

أمير سعودي يعلق

وتصدر اسم المسعف سامي العنزي، التريند في السعودية، وسط إشادة بتصرفه، ومطالبات بتكريمه، وكان أول. المعلقين الأمير سطام بن خالد آل سعود، والذي أعاد نشر المقطع معلقاً: “عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير”.

عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل#سامي_العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بـ #حفر_الباطن , يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير💚🇸🇦💚

ٰ pic.twitter.com/vn5LejzL69 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 21, 2021

وكتب صاحب قناة “أبو الحسن”: ” في #حفر_الباطن وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته. شكراً لجميل صنيعك”.

في #حفر_الباطن

وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته. شكراً لجميل صنيعك 🌹 pic.twitter.com/21Bvf6ELy3 — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) March 21, 2021

وعلق آخر: “ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا” صدق الله العظيم الشاب سامي العنزي ينقذ باذن الله مصابا من الموت ويقدم درسا مجانيا في طريقة الاسعاف”.

"ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا" صدق الله العظيم

الشاب سامي العنزي ينقذ باذن الله مصابا من الموت ويقدم درسا مجانيا في طريقة الاسعاف pic.twitter.com/T8ujQK0WIW — Ashraf7778 (@Ashraf77781) March 22, 2021

سامي العنزي يروي التفاصيل

وفي هذا السياق، روى المسعف سامي العنزي تفاصيل الحادث، وقال إنه كان خارج أوقات عمله، وأثناء تواجده برفقة. أخيه شاهد سيارة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وتجمهر حولها المواطنون.

وأشار العنزي إلى أنه أوقف سيارته على الفور بمكان آمن وقريب من الموقع، واتجه إلى المصاب، ووجده فاقدًا للوعي. ومحتجزًا خلف المقود، وتهشم الزجاج الأمامي عليه.

وتابع سامي العنزي في حديث لصحيفة “المواطن” المحلية: “طلبت من الجمهور فورًا إبلاغ الهلال الأحمر والدفاع المدني. وقمت بفحص نبضه وتنفسه مع فحص إصاباته، وقمت بتقديم العلاج وإيقاف النزيف وتجبير الكسور وإعطائه محلولًا لإصابات الحوادث قبل وصول الفرق الإسعافية”.

وأوضح العنزي إلى أنه علم أن المصاب فقد الوعي بسبب نزول السكر، فطلب من المتجمهرين تزويده بحبيبات سكر نباتي. مضيفاً: “وضعته تحت اللثة لامتصاص الأنسجة من السكر دون دخولها لمجرى الهواء؛ حتى لا تسبب له انسدادًا”.

وتابع سامي العنزي: “بعد دقائق فتجاوب المصاب معي، فعلمت أنه أدرك وطلبت منه أن يشرب عصيرًا غنيًّا بالسكر. وتابعته حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، وقاموا بفك الاحتجاز وإخراجه”.

وأكد سامي العنزي أنه يحمل دوماً حقيبة إسعافية للإصابات الحرجة مجهزة بالكامل في سيارته الخاصة.

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