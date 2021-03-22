السعودية ترفع الراية البيضاء وتعرض هذه المبادرة بوساطة عمانية.. هكذا رد الحوثي على ابن سلمان

يبدو أن نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أدرك أخيرا حجم الخسائر التي تتكبدها المملكة، جراء تدخلها في اليمن وقرر الانسحاب كي يأمن من هجمات الحوثي التي باتت تهدد المملكة بشكل كبير.

وفي هذا السياق فقد تقدمت السعودية على لسان وزير الخارجية، بمبادرة جديدة ترعاها وساطة عمانية لوقف الحرب في اليمن.

وساطة عمانية ترعاها الأمم المتحدة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أفاد خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان أن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف الوزير السعودي أن “التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة.

كما أن إيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وفق بن فرحان.

وأكد وزير الخارجية السعودي أيضا أن مبادرة وقف الحرب في اليمن تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وأشار فيصل بن فرحان إلى أن “المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن”.

مؤكدا أن “وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة”.

وقال الوزير إن بلاده “تدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى الموافقة على المبادرة”.

رد الحوثي على مبادرة السعودية

وفي أول رد من الحوثيين على هذه المبادرة السعودية، اعتبرت جماعة الحوثي أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، لإنهاء الحرب في اليمن. “لا تتضمن أي شيء جديد”.

وقال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، في حديث لوكالة “رويترز”، إن هذه الخطة “لا تتضمن شيئا جديدا”.

مشددا على أن المملكة “جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا”.

وأضاف الحوثي أن “أنصار الله” ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وكان عضو المجلس السياسي لحركة “أنصار الله” الحوثية، محمد البخيتي، أعلن عن استعداد الحركة لوقف عملياتها العسكرية في العمق السعودي. مقابل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وشدد على أنه “لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار”

واشنطن تندد بالهجمات على السعودية

من جانبه ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

هذا ورحبت وزارة الخارجية اليمنية، من جانبها بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل.

وقالت خارجية اليمن في بيانها إن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وتابع البيان:”المليشيات الحوثية قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت وعملت على إطالة الأزمة الإنسانية”

كما ذكرت الخارجية الأميركية أن الوزير بلينكن ونظيره السعودي اتفقا على ضرورة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات.

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