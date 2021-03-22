إبراهيم الحربي يُكذّب والد مشاري البلام بعد خروجه من المستشفى لهذا السبب!

وجه الفنان السعودي إبراهيم الحربي، رسالة إلى الجميع نصحهم خلالها بالإسراع إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك بعد شفائه من الفيروس وخروجه من مستشفى جابر.

الوضع كارثي في المستشفى

وأشار إبراهيم الحربي في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية إلى أنه بصحة جيدة.

وقال: “مررت بمرحلة صعبة، والحمد لله مرت على خير. والوضع كارثي في المستشفى والحالات في تزايد”.

وأضاف:”عانيت من نقص في الأكسجين وارتفاع في الضغط خلال فترة العلاج. لكني بعدما تلقيت إبرة الكورتيزون، استقرت حالتي”.

وأوضح إبراهيم الحربي أن إبرة “الكورتيزون” أنقذت حياته. مؤكداً أنها علاجاً صحيحاً ضمن البرتوكول، وليس فيها ضرر كما يظن البعض.

“إبرة الكورتيزون أنقذت حياتي”

وقال الحربي إن الشائعات حول طبيعة إبرة “الكورتيزون”، أدت إلى دخول مريضة كانت بالمستشفى، إلى العناية المركزة، بعدما رفضت أخذها.

وحول شائعة تدهور حالته ودخوله غرفة العناية، طالب إبراهيم الحربي بالتدقيق والتحقق من الأخبار قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها قد تدمر بعض الناس.

كما دعا الحربي الجميع إلى الابتعاد عن نشر الشائعات والمساهمة في خلق معلومات كاذبة، لترهيب وتخويف البعض وإبعادهم عن التطعيم فقط بحسب تعبيره.

وختم الحربي حديثه موجهاً الشكر لطاقم مستشفى جابر عاملين وأطباء.

وقال الحربي: “أنا بخير الحمد لله وبصحة جيدة حالياً، شكراً لكل من سأل عني، وأشكر إخواني الفنانين على سؤالهم”.

كما نشر الحربي صورة له عبر “انستجرام“، وأرفقها بتعليق قال فيه: ” ‏اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد على كل حال. تم بحمدلله خروجي من المستشفى”.

“إبرة كورتيزون أنهت حياة مشاري البلام”

وجاءت تصريحات إبراهيم الحربي مخالفة لما كشفه والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، والذي قال إن السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه هي إبرة الكورتيزون.

وقال والد مشاري البلام في مقطع فيديو. “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

وأكد والد مشاري البلام حينها أنه لا توجد نية لديه لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة. الصحة العالمية.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة. وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نفت خلاله تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021

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