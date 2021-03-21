وفاة مأساوية للفنانة رضوى أبو شادي .. رحلت قبل انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “ورد”!

بأزمة قلبية مفاجئة توفيت الفنانة الشابة رضوى أبو شادي اليوم الأحد وذلك قبل الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “ورد”.

وقال عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح لموقع “المصري اليوم” إن الفنانة الشابة رضوى أبوشادي دفنت بمقابر أسرتها بالقطامية.

كما أكد “عادل” أنه ليس وراء وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي أي شبهة جنائية.

وكتب “عزوز” في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: “‫البقاء لله ‫ وفاة الفنانة الشابة /رضوى أبو شادى. ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها واحبابها الصبر والسلوان. كان عندها نفس احلامنا بس خلصت بدري”.

وارفق تدوينته بصورة للفنانة الراحلة وهي تحمل بيديها نسخة من سيناريو مسلسل “ورد” الذي تشارك فيه.

وتم تأجيل تصوير مسلسل “ورد” لحين الانتهاء من السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وتخرجت من الجامعة الأمريكية قسم الإعلام والمسرح، وعملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبوظبي.

بدأت الفنانة الراحلة رضوى أبوشادي مسيرتها الفنية في عام 2010، من خلال مسلسل “مذكرات سيئة السمعة”.

وقدمت رضوى أبو شادي 10 أعمال فنية خلال مسيرتها التي انتهت بالمشاركة بمسلسل ورد بطولة حنان مطاوع.

كما ان للفنانة الراحلة رضوى أبوشادي العديد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية.

كانت أحدث أعمالها التي ظهرت من خلالها مسلسل “اللهم إني صائم” مع الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه على شاشات التلفزيون عام 2011.

كما ان من أشهر الأعمال التي شاركت بها مسلسل “عرفة البحر” أمام النجم نور الشريف.

وتجسيدها لدور نعمة مع الفنانة ليلي علوي في “كابتن عفت”.

وشاركت امام الفنانة حنان ترك في مسلسل “القطة العامية”.

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