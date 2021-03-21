هيا الشعيبي توجه رسالة قوية الى حلا الترك بعد سجن والدتها: “خايف عليكي من غضب الله”

وجّهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة الى الفنانة البحرينية حلا الترك بعد قرار محكمة بحريني سجنها لمدة عام، وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وقالت هيا الشعيبي في رسالة بمناسبة يوم الأم وجهتها الى حلا الترك وقالت ان المبلغ الذي اخذته منى السابر من ابنتها لا يسوى شيء

كما ابدت هيا الشعيبي استعدادها لأن تقوم برد المبلغ الى حلا الترك عن طريق حسابها البنكي مقابل الافراج عن والدتها .

وقالت الشعيبي: “الدنيا يا حلا كما تدين تدان. وانتِ تعلمين غلاوتك عندنا، فلا تجعلينا نأخذ موقفا منك”.

واضافت الفنانة الكويتية: “ان الدنيا سلف ودين. وغدا تتزوجين يا حلا ويصبح لديكي ابناء فلا تسمعي من احد، وعليك الافراج عنها فورا، لانها سبب نجاحك، وليس لها ذنب في انكِ نشأتِ عند والدك، لان القانون احيانا اقوى من اي شيء”.

وقالت هيا الشعيبي: “انا خايف عليكي من غضب الله”.

لم أتوقع شهادة ابنتي ضدي!

وكانت منى السابر قد أعلنت قبل أيام صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام.

وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي في انستغرام إنها في الفترة الماضية تجنبت التصريحات في انتظار الحكم الذي سيصدر.

كما أضافت والدة حلا الترك أنها لم تكن تتوقع ان ابنتها تشهد ضدها في المحكمة.

وأكدت أن السبب الرئيسي في المشكلة هم الأب والجدة والعم.

وأضافت وهي تبكي أن الكلام الذي تحدثت به حلا ضدها في المحكمة لم يكن متوقعا.

كما قالت عن حلا: “هي بتعرف، وكذبت في المحكمة وقالت أنا اخذت فلوسها من دون علمها”.

وتابعت: “انا عارفة انه الكلام الذي تحدثت به حلا في المحكمة ليس كلامها؛ لأنني اعرف طريقتها في الكلام” .

وقالت والدة حلال الترك: “لن تعرف مدى الجرح الذي تسببت به لي الا حينما تتزوج ويصبح لديها أولاد”.

تعرضت للظلم والإجحاد

وسابقاً، قالت منى السابر إنھا تعرضت للظلم والإجحاد من قبل عائلة والد ابنتھا، وذكرت في هذا الصدد الجدة والأب وزوجة الأب أي المطربة المغربیة دنیا بطمة.

ورأت منى السابر خلال لقاء سابق مع الإعلامیة الكویتیة مي العیدان أن ابنتھا حلا یتم تحریضھا ضدها.

وأضافت السابر: “غرضھم من حلا الغرض المادي.. ویستخدمون أولادي ضدي والجدة وابنھا وزوجة ابنھا یشھرون بي، وحلا ضحیة كل هالشيء، وحلا إنسانة لیست مادیة”.

أحلام تتوسط …

وفي تصريحاتٍ سابقة، أكدت منى السابر أنھا لم تتواصل مع حلا منذ بدایة القضیة حتى الآن، ما دفعھا لطلب وساطة الفنانة أحلام، نظراً لحب ابنتھا الشدید لھا، حیث إنھا كثیرا ما تعتبرھا بمثابة أمھا.

وأوضحت السابر أنھا ما كانت تطلب تدخل أحد ولكن الموضوع تحول لقضیة رأي عام وأصبح قضیة إنسانیة، لذلك كان لابد من الاستنجاد بشخص تحترمه وتقدره حلا ولا یوجد أفضل من أحلام.حسب رأيها

كانت القضیة قد بدأت بعد أن اتھمت حلا والدتھا بسرقة مبلغ 200 ألف ریال أي ما یعادل 53 ألف دولار أمریكي أثناء فترة إقامتھا معھا قبل أن تنتقل للعیش مع جدتھا من طرف والدها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك