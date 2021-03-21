هذا ما فعلته عهد البوسعيدية زوجة السلطان هيثم في عيد الأم ولاقى تفاعلاً واسعاً

في ظهور جديد لها بمناسبة عيد الأم، لفتت حرم السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله البوسعيدية، الأنظار من جديد وتفاعل العمانيون مع إطلالتها بشكل كبير وأشادوا بحرصها على التواصل الدائم مع المواطنين.

وبحسب ما قالت وكالة الأنباء العمانية، فإن حرم السلطان العماني قامت بتنظيم زيارة تفقدية بمناسبة يوم الأم، إلى مركز رعاية الطفولة. التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب.

بمناسبة #يوم_الأم .. #السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم/ حفظها الله ورعاها/ تتفضل بزيارة تفقدية لمركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية السيب للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 21, 2021

وجاءت زيارة حرم السلطان العماني من أجل الاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأيتام والأطفال لديه.

وأفادت الوكالة العمانية بأن حرم السلطان العماني اطلعت خلال زيارتها على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز.

كما استمعت إلى شرح واف عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة، وكيفية تنمية قدراتها تمهيدا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات. والطرق المُتّبعة عالميًا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية وغيرها.

وتقدمت حرم السلطان العماني بخالص شكرها وتقديرها للعاملين بالمركز، على تفانيهم وإخلاصهم في العمل ورعايتهم للأطفال.

كما تابعت الوكالة العمانية بأن السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، دائماً ما تصب اهتمامها وحرصها على تلمس احتياجات هذه الفئة من المجتمع العماني. بما يحفظ لهم حياة كريمة ومستقرة.

جولة السيدة الجليلة في المحافظات العمانية

وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري، نظمت حرم السلطان العماني عهد بنت عبد الله البوسعيدية سلسلة زيارات لمحافظات عمانية مختلفة.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية، إلى ولاية الحمراء العمانية.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم – حفظها الله ورعاها – تزور ولاية #الحمراء pic.twitter.com/HQEV4TG7Q6 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 8, 2021

كما بين المقطع موكب زوجة السلطان العماني، لدى وصولها إلى الولاية العمانية بمحافظة الداخلية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع زيارة حرم السلطان العماني، والتي تأتي بعد زيارتها أمس لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

زيارة السيدة الجليلة لمنطقة إمطي

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، قبلها أيضا صورة لرسالة كتبت بخط يد حرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، عهد بن عبد الله البوسعيدية، بعد زيارتها لمنطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

#عمان_لايف | كلمة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بمناسبة زيارتها لمنطقة إمطي بولاية #إزكي pic.twitter.com/faF6UKLngG — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021

كما أظهرت الصورة كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي. وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

بمناسبة #يوم_الأم .. #السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم/ حفظها الله ورعاها/ تتفضل بزيارة تفقدية لمركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية السيب للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام. pic.twitter.com/3rsCx6bMkT — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 21, 2021

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بصورة واسعة مع ما كتبته حرم السلطان العماني. عهد بن عبد الله البوسعيدية. بخط يدها من ثناء على الجهود المبذولة في المحافظات العمانية.

كما قال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك. عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر. جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني”.

فيما كتب مغرد آخر حول الصورة قائلاً: “السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن. حفظ الله السلطان هيثم بن طارق”.

كما تولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في البلاد يوم 11 يناير 2020 خلفا لسلطانها الراحل، قابوس بن سعيد بن تيمور. الذي حكم مدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية يوم 10 من الشهر ذاته.

وذلك بناء على وصية السلطان قابوس التي فتحها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان. وأقرتها في ذات اليوم.

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