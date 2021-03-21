ضمن الجدل الدائر حول الكاتبة المصرية نوال السعداوي، عقب وفاتها نشرت حسابات بمواقع التواصل معلومات عن بدايات السعداوي. بأول حياتها كانت مفاجأة للجميع ولا يعرفها إلا القليل.

هذه المعلومات المتداولة التي انتشرت عقب وفاة نوال السعداوي، ويجهلها الكثيرون، تفيد بأن نوال كانت من الدعاة الناشطين. إلى الله في بداية حياتها، ومن أبناء جماعة الإخوان المسلمين.

ومصدر هذه المعلومات هو كتاب الدكتور محمود جامع “وعرفت الإخوان، ص 130″

حيث يقول الدكتور محمود في كتابه عن نوال السعداوي ما نصه:”وكان معنا في نفس الدفعة الدكتورة نوال السعداوي، التي نجحنا في ضمها للإخوان. وتحجبت في ملبسها، وغطت شعرها، وكانت ملابسها على الطريقة الشرعية.”

وأضاف جامع بأن نوال السعداوي نجحت في أن تنشئ قسمًا للأخوات المسلمات من طالبات الكلية.

كما أنشأت مسجدًا لهن في الكلية، وكانت تؤمهن في الصلاة “وكنت أنا ضابط اتصال بينها وبين الإخوان.” ـ يقول الدكتور محمود ـ

ويكمل جامع في كتابه:”وأقنعت هي كثيرا من زميلاتها بالانضمام للأخوات المسلمات تحضهن على الصلاة والتمسك بالزى الإسلامي في وقت كان الحجاب بين النساء نادرًا.”

واستطرد:”وكانت تخطب في المناسبات الإسلامية وفي حفلات الكلية باستمرار”

كما كشف أن والدها كان من علماء كلية دار العلوم, وهو الشيخ سيد السعداوي.

واختتم:”ولكن للأسف انقلب حالها وتغيرت أمورها إلى ما وصلت إليه الآن, واتهمت بالإلحاد والإباحية.”

وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع الدين

هذا وتوفيت اليوم، الأحد، الطبيبة والكاتبة المصرية المثيرة للجدل نوال السعداوي، عن عمر ناهز التسعين عاماً، بحسب ما أعلنت وسائل أنباء مصرية.

وأثارت وفاة نوال السعداوي، موجة من الجدل العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لأفكارها التي كانت قد تبنتها. خلال رحلتها الطويلة من الفكر والكتابة والتعامل مع الجمهور المصري والعربي والإسلامي.

وعبر وسم “#نوال_السعداوي” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مصر، نشر المغردون تغريدات كثيرة، حول حياة السعداوي. ورسالتها التي كانت تحملها.

وحول الوسم رصدت “وطن” تغريدات عديدة، ناقشت أفكار السعداوي ووصفتها، إلا أن المعظم كانت تغريداته ذا طابع منتقد لنهج. السعداوي الذي كان يخالف الدين الإسلامي، في مواضع عدة.

مرض نوال السعداوي

وكانت الدكتورة منى حلمي، ابنة نوال السعداوي، قد كشفت لصحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية، قبل يومين تدهور حالة والدتها الصحية.

حيث قالت إن “والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام، وهو ما اضطر الأطباء لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع”.

كما أوضحت حلمي أن نوال السعداوي خضعت منذ فترة للعلاج في معهد ناصر إثر تعرضها لكسر أعلى عظمة الفخذ الأيسر. بعد صدور قرار من وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة.

لكنها أشارت إلى أنه “لسوء الخدمة في المعهد”، غادرت نوال السعداوي للعلاج في منزلها على نفقتها الخاصة.

كما انتقلت للعلاج في إحدى دور رعايا التأهيل الطبيعي، ومنها أدخلت أحد المستشفيات الخاصة بسبب أمراض المعدة.

ووجهت ابنة السعداوي حينها رسالة إلى وزارتي الصحة والثقافة تطالب بمساهمة الدولة في علاج والدتها.

من هي نوال السعداوي؟

ووُلدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وعام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وعام 2012 فازت بجائزة. شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام فى سويسرا.

وشغلت السعداوي العديد من المناصب في الدولة المصرية، منها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، كما شغلت منصب. الأمين لعام لنقابة الأطباء بالقاهرة، إضافة إلى عملها طبيبة في المستشفى الجامعي.

تصريحاتها المثيرة للجدل

واشتهرت نوال السعداوي طيلة حياتها بتصريحاتها المثيرة للجدل وهجومها على الدين الإسلامي ورموزه.

ومن أشهر تلك التصريحات أن سبق وأن قالت إن الحج عادة وثنية.

كذلك صرحت بما نصه قبل أعوام “الحجاب تحت رجلي”.

وكانت من أوائل الداعمين للشذوذ الجنسي، كما سبق وأن وصفت الذات الالهية بالأنثى – تعالى الله –

وكانت السعداوي تقول أيضا بتعدد الآلهة، وأنها في الأصل إناث.

وأصرت في تصريحات سابقة لها على أنه من حق المرأة التزوج بأربعة رجال في وقت واحد.

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