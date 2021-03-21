مصادر تكشف: محمد بن سلمان فتح الباب للإخوان بوساطة قطرية ومصر بدأت الحوار معهم

كشف المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، عن وجود حوار يجري الآن بين قادة جماعة الاخوان المسلمين “المحظورة” والنظام المصري لاحتواء الأزمة القائمة.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، نقلاً عن مصادر قال إنها “موثوقة”، إن قادة الاخوان سيجلسون قريباً مع السعودية بعدما قدموا عرضاً للرياض التي فتحت الباب بوساطة قطرية.

وخلص المحامي الدولي إلى أن ما يجري هي محاولة تلميع محمد بن سلمان في الشارع العربي بغطاء الدين كما فعلوا مع سابقيه منذ الخمسينات حتى سنة 2011 “.

أؤكد من مصادر مطلعة وموثوقة وجود حوار الان بين قادة #الإخوان والنظام المصري وأن قادة الإخوان سيجلسون قريبا مع #السعودية بعدما قدموا عرض للرياض التي فتحت الباب بوساطة قطرية، ملخصه تلميع #محمد_بن_سلمان بالشارع العربي بغطاء الدين كما فعلوا مع سابقيه منذ الخمسينات حتى سنة 2011 — Mahmoud Refaat محمود رفعت (@DrMahmoudRefaat) March 21, 2021

اغلاق قنوات الاخوان المسلمين في تركيا

وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفى الأنباء التي يجري تداولها بشأن قرار تركي بإغلاق. قنوات المعارضة المصرية. في إطار التقارب بين مصر وتركيا مؤخرا.

وقال أقطاي، في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية، رصدتها “وطن”: “تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات، الموقف. التركي من الانقلابات وملف حقوق الإنسان لن يتغير”.

وأضاف أقطاي: “تركيا ستظل داعمة للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا أتوقع أن يلتقي أردوغان بالسيسي. ولا أرى أن هناك ضرورة لذلك”.

وأشار أقطاي، إلى أن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة يريد الفتنة.

وأكد أن الاتفاقية بين مصر وتركيا في حال توقيعها “لا تفرض أن تتخلى أنقرة عن مبادئها”.

ضبط الخط التحريري

وفي وقت سابق، نقل موقع “عربي 21“، عن مصدر لم يسمه، قوله، إن مسؤولين أتراك طلبوا من قنوات مصرية. معارضة في اسطنبول أن تضبط خطها التحريري، وفق المعايير الصحفية المهنية.

وأضاف المصدر أن الطلب التركي جاء في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف. القائم بينهما منذ سنوات.

ونفى المصدر أن تكون السلطات التركية قد طلبت من مالكي القنوات المصرية إغلاقها، مشيرا إلى أن ما طلب. فقط هو أن تتوافق السياسة التحريرية مع المعايير المهنية العالمية للعمل الصحفي.

حديث غير دقيق

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قناة “الشرق” المعارضة، السياسي أيمن نور، إن “الحديث عن تلقي توجيهات. غير دقيق ولكن يوجد حوار بيننا”.

وأضاف في حديث لقناة “مكملين” التي واصلت بثها: “لم يطلب منا إغلاق القنوات وإنما طلب مراجعة السياسة التحريرية”.

وبحسب نور، فإن نقاشا دائرا مع المسؤولين عن خط التحرير في قناة “الشرق” حول ضبط سياساتها بما يتناسب. مع المواثيق الصحفية، ودون الإخلال بمبادئ القناة.

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