“لست امرأة خارقة”.. مريم حسين تتراجع عن دفع هذا المبلغ لإنقاذ منى السابر!

تراجعت الفنانة المغربية مريم حسين عن مبادرتها بدفع 200 ألف دينار بحريني لإنقاذ منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، من السجن.

أخطأت في حساباتي!

وبررت مريم حسين ذلك، بأنها اعتقدت أن المبلغ الذي تحتاجه منى السابر 200 ألف درهم إماراتي (54 ألف دولار). وتبين لاحقاً أنه 200 ألف دينار بحريني (530 ألف دولار).

وقالت مريم حسين في مداخلة مع الإعلامي اللبناني عماد هواري: “200 ألف دينار تعني مليونين درهم إماراتي، وأنا لست امرأة خارقة وأكذب وأقول أنني قادرة على دفع المبلغ كاملاً”.

وأكدت مريم حسين أنها لم تتخل عن منى السابر، واستبدلت دفع المبلغ كاملاً بإطلاق حملة للمشاهير وقالت: “الآن سأطلق حملة للجميع للبلوغرز والفنانات إذا كل واحدة منا دفعت 100 ألف درهم، سنجمعها في إعلانيين ونكملها المليونين ونكون عتقنا رقبة أم”.

قرار مفاجئ من المحكمة

ووجهت مريم حسين رسالة للشهيرات وقالت: “أتمنى أن الجميع يساعدنا بها الموضوع”، مؤكدة أن والدتها. ستدعم منى السابر مادياً ومعنوياً.

وفي سياق متصل، وافقت المحكمة على إعطاء الإذن الأمني لمنى السابر، لجمع المبلغ المطلوب منها في قضيتها. مع ابنتها، حلا الترك، وإرجاعه لها خلال شهر.

وقالت وسائل إعلام محلية أنه تمت الموافقة على طلب هيئة دفاع منى السابر اذا تم دفع المبلغ المطلوب لن تسجن والمهلة للدفع شهر.

سنتكفل بك حتى لا تتبهدلي!

وكانت مريم حسين، قد أعلنت تكفلها ووالدتها بدفع مبلغ 200 ألف درهم لصالح منى السابر، وقالت بفيديو ظهرت خلاله مع والدتها عبر حسابها على “سناب شات”: “رسالة إلى الأم منى. أنا وأمي موجودتان، وحاولنا إيجاد رقمك، والوالدة تريد أن تتكفل بكل شيء، سواء 200 ألف درهم، أو 300، أو أي مبلغ. والدتي ستتكفل بمصاريف المحكمة حتى لا تتبهدلي بالسجن”.

كما وجهت مريم حسين رسالة قاسية إلى حلا الترك قائلة: “كلنا نعرف ما معنى الأم، وكلنا نعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات. ماما حبيبتي كم مرة أخذتي نقوداً من حساباتي؟ هل في يوم من الأيام حاسبتك عليها؟”.

وردت والدة مريم حسين عليها قائلة: “أنا عندي شيك على بياض لحد الآن، وسويتي لي وكالة عامة على حساباتك”.

رسالة قاسية لحلا الترك

وتابعت مريم حسين: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الفتاة لا تقول أعطيت أمي، لأن الأم أعطتك كل شيء، وحملت فيك. وربّتك، هل من المعقول أن أوقف والدتي في المحكمة على 200 ألف؟ أعطينا بالملايين ولم نقل شيء، وكل ما أعطيتي الله سيعطيكي أولاداً يعطوكي، كُلك ملك أمك“.

وأضافت الفنانة المغربية:”أنا لا أعلم ماهي الظروف، والقاضي ألا يعلم أنه أمك ثم أمك ثم أمك؟ مهما أخذت منك. ومهما فعلت بك، لا أعتبرك ابنة، ودون رضا الأم أنتِ لا تساوين شيء، أنا خائفة عليك مما سيحدث لك”.

مشهورات الكويت يبادرن!

وسبق أن أعرب عدد من نجمات السوشيال ميديا الكويتيات، عن رغبتهن واستعدادهن في سداد المبلغ المالي عن منى السابر. لإنقاذها من السجن.

كما أطلق الناشطون هاشتاج “اهل البحرين انقذوا منى السابر” . وتفاعل خلاله كل من جمال النجادة، ودانة الطويرش، والدكتورة خلود، وفوز الفهد.

وأبدين مشهورات الكويت استعدادهن للتبرع والمساهمة في المبلغ الذي ستسجن بسببه منى السابر. ولكنهم بحاجة إلى تصريح أمني لقبول التبرع بالمبلغ.

وكانت منى السابر قد أعلنت قبل أيام صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام. وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي. في انستغرام إنها في الفترة الماضية تجنبت التصريحات في انتظار الحكم الذي سيصدر.

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