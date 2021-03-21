محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم مُخفياً وجهها!

نشر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد صورةً جمعته بوالدته فاطمة بنت مبارك وذلك بمناسبة يوم الأم الذي يصادف الحادي والعشرين من آذار/مارس كلّ عام.

وكتب محمد بن زايد معلقاً على الصورة التي نشرها في حسابه بتويتر وتعمد فيها عدم اظهار وجه والدته: “أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة”.

أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة pic.twitter.com/u4XtgROHHp — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 21, 2021

ومحمد بن زايد هو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي من زوجته الثالثة فاطمة بنت مبارك الكتبي.

وفاطمة بنت مبارك الكتبي، هي إحدى زوجات رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأم ولي عهد أبو ظبي الحالي محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

كما انها من مواليد منطقة الهير في العين في إمارة أبوظبي.

وتلقب في وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية بلقب (أم الإمارات).

وتزوجت بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل خلال عقد الستينات. بينما كان آنذاك الشيخ زايد حاكما للمنطقة الشرقية وهي الابنة الوحيدة لوالديها.

كما انتقلت إلى مدينة أبوظبي منذ تسلم زوجها الحكم في الإمارة في 6 أغسطس عام 1966 م.

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