ماذا يفعل الأسطورة “رونالدينيو” بعد صدمة وفاة والدته بفيروس كورونا؟!

كشفت وسائل الاعلام البرازيلية، أن أسطورة كرة القدم العالمية ” رونالدينيو”. يمر في ظروف صحية صعبة. زادت بشكل كبير بعد وفاة والدته بسبب فيروس كورونا. حيث أن اللاعب لا يعرف كيف يواجه تلك الصدمة إلى الآن.

كما ورحلت والدة اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” نهاية شهر فبراير الماضي. بعد معاناة جراء إصابتها بفيروس وباء كورونا. المتفشي في أرجاء دول العالم.

Saudades deste sorriso e abraço pic.twitter.com/To7nWjyh9D — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) March 10, 2021

فكان اللاعب تجمعه علاقة قوية من والدته. التي كانت تشجعه وتدعمه كثيراً خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

أصدقاء السوء

وقالت صحيفة “جلوبو إكسترا” البرازيلية. إن ” نجم برشلونة وميلان السابق البرازيلي رونالدينيو، يمر في ظروف صحية صعبة للغاية. كما أنه يعيش حالة اكتئاب وصدمة، بعد وفاة والدته”.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدينيو يقضي طوال الوقت في حالة السكر. منذ الصباح ولا يتوقف حتى اليوم الثاني. مما يهدد ذلك حياته بالخطر الشديد”.

🔮🐔 #GaloNesteDia: há 7 anos, @10ronaldinho marcava, contra o Nacional-PAR, pela @libertadores, seu último gol oficial com a camisa do #Galo! Mas sua história nunca terá fim, Bruxo. O que você fez com o manto estará sempre no coração da Massa. #AquiÉGalo, aqui é sua casa! 🖤🤍 pic.twitter.com/DZZGo7Dh2a — Atlético 😷 (@Atletico) March 19, 2021

كما وتضيف الصحيفة نقلاً عن أحد المقربين من الأسطورة البرازيلية ” رونالدينيو”، قائلةً: ” وتيرة الأمر تصاعدت بعد وفاة والدته. وكذلك بعد عودته إلى دولة البرازيل. عقب انتهاء عقوبته بالسجن في دولة الباراغواي. لاتهامه في بيع المخدرات”.

طيبة قلبه

وكما وأشارت الصحيفة نقلاً عن صديق نجم السامبا الذي اعتزل عالم كرة القدم، إلى أن ” رونالدينيو”. محاط بأصدقاء سيئين يقومون باستغلال طيبة قلبه. ويقيمون له الحفلات بشكل مستمر. ويشربون الخمور. مع تواجد الأكل بكثرة مما يضر بحياته الصحية.

ذكرى ميلاده ال 41

ويصادف اليوم ال 21 من شهر مارس/ أذار الجاري. ذكرى ميلاد الساحرة الكروية في عالم كرة القدم المستديرة ال 41 عاماً. حيث أن اللاعب ” رونالدينيو”، ولد في ذات اليوم عام 1980م.

مبدع برازيلي 🇧🇷

أمتع الملايين 😍

ساحر كرة القدم 🎩

اليوم يكمل الأسطورة رونالدينيو عامه الـ41 🎂🎊 pic.twitter.com/q3eebq9Io2 — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 21, 2021

مواساة نجوم كرة القدم

وقد عبر نجوم البارزين في عالم كرة القدم. عن حزنهم الشديد، بعد سماع خبر وفاة والدة اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” عبر حساباتهم الشخصية. والتي قد توفيت مساء يوم الأحد الماضي. متأثرة بمضاعفات وباء فيروس كورونا، التي أصيبت به نهاية العام الماضي. قبل الإعلان عن وفاتها الأسبوع الجاري.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كما وكتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33عاماً. الزميل السابق للبرازيلي “رونالدينيو” في صفوف فريق برشلونة الإسباني. في تغريده له على حسابه في تعزية صديقه ومعلمه. قائلاً: ” روني (رونالدينيو)، ليس لديّ الكثير من الكلمات. أنا لا أصدق ذلك. لكني أرسل لك ولعائلتك التعازي، أنا أسف ..!! لترقد والدتك في سلام”.

في يوم ميلاده 🎁.. "حكاية الفريق البرتغالي الذي رفض التعاقد مع الفتى الصغير رونالدينيو" 📕

لويس أوليفيرا جونكالفز.. مدرب منتخب أنجولا في كأس العالم 2006 🗣

💬"ذات مرة كنت في البرتغال لمتابعة اللاعبين وشاهدت لاعبا جاء من البرازيل ليختبر مع نادي إستريلا دا أمادورا. كان اسمه رونالدو pic.twitter.com/aFjcdHSQh1 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 21, 2021

لاعب السامبا نيمار

وغرد نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب السابق في صفوف فريق برشلونة الإسباني ” نيمار جونيور” 29 عاماً، عبر حسابه على منصة ” الانستغرام” عبر قصصي. بتناول صورة والدة مواطنه الأسطورة ” رونالدينيو”، معقباً عليها. بقوله: ” كن قوياً يا روني. أنا أسف جداً لهذا الخبر الحزين”.

الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أظهر مهاراته في مباراة إعتزال نجم كرة القدم الشاطئية جورجينيو والتي فاز فيها منتخب البرازيل 11-4 على اليابان في ريو دي جانيرو .

📽️ 🤙pic.twitter.com/vFsYd68kPb — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) January 28, 2019

لاعب الريال فينيسيوس

كما وشارك اللاعب المهاري في فريق ريال مدريد ” فينيسيوس جونيور” 20 عاماً. بصورة عبر حسابه على منصة الانستغرام، تجمعه مع البرازيلي “رونالدينيو”. يدعم فيها اللاعب ويقدم التعازي له بعد وفاة والدته.

يحتفل اليوم النجم البرازيلي #رونالدينيو بعيد ميلاده الـ41.🇧🇷🎂 🏟️ 579 مباراة

⚽️ 219 هدف

🏆 10 ألقاب صف رونالدينيو بكلمة ـــــــــــــــــــــــــــ ✍️ pic.twitter.com/y6IITs3u3e — winwin (@WinWinAllSports) March 21, 2021

نادي برشلونة الإسباني

كما وغرد الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني. عبر منصة “توتير”. شارك فيها صورة للاعب البرازيلي الأسطوري ” رونالدينيو ” الذي صنع الإنجازات الفردية له وللفريق بداخله. برفقة والدته المتوفية، مقدماً التعازي والمواساة له.

باريس سان جيرمان

كما وغرد نادي باريس سان جيرمان الذي لعب فيه البرازيلي ” رونالدينيو” خلال مسيرته الكروية قبل اعتزال عالم كرة القدم. من خلال منشور يقدم فيه التعازي والدعم للاعب.

لم يفز كاكا بلقب ليبرتادوريس.

– رونالدو لم يفز بدوري الأبطال قط.

– إبراهيموفيتش لم يفز قط بالكرة الذهبية.

– كريستيانو رونالدو وميسي لم يفزوا بكأس العالم قط. – فاز رونالدينيو بكل تلك البطولات. 💪👏🇧🇷 pic.twitter.com/5slVeVUMXC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 17, 2021

مع مشاركة صورة له وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان ويقدم التحية إلى جمهور وعشاق النادي. في أحد المباريات التي شارك فيها مع الفريق الفرنسي.

قرار الاعتزال

كما وتفاجئ جماهير وعشاق اللاعب البرازيلي “رونالدينيو”. خبر إعلانه التوقف عن مواصلة مسيرته الاحترافية في سن السابعة والثلاثين آنذاك في عام 2018م.

بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والألقاب للنوادي التي لعب فيها من أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة والميلان الايطالي وغيرها من النوادي.

وكما قد شهد اللاعب مع تقدمه في السن وعدم التزامه بالمستوى المطلوب له. ليقرر الاعتزال لعالم كرة القدم. على عكس من النجمين كريستيانو رونالدو والسلطان السويدي ” إبراهيموفيتش”.

قال عنه مارادونا: "لقد جعلني أشعر وكأنني طفل في رحلة لم أرغب في التوقف عنها أبدًا" 🗣 اليوم يحتفل @10Ronaldinhoواحد من أفضل ما أنجبت الساحرة المستديرة بعيد ميلاده الـ41 🇧🇷 🤟 🥳 عيد ميلاد سعيد رونالدينيو 🎊🎉 pic.twitter.com/XLpCsFWwo0 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 21, 2021

اللذان يقدمان الأداء الجيد لهما رغم التقدم في العمر لكلا اللاعبين. وكذلك الحارس الإيطالي بوفون الذي يبلغ من العمر 43عاماً. حارس فريق يوفنتوس الإيطالي.

الذي لم يقرر الاعتزال. رغم الألآم التي يعانيها اللاعب في ظهره. لكنه ما زال يتألق في عالم كرة القدم إلى يومنا هذا. مع خبرته الطويلة. وكذلك قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس منقذ الفريق الملكي.

صورة أرشيفية من تدريبات منتخب البرازيل تجمع بين رونالدينيو مستغربًا الظاهرة رونالدو الذي يتمرن على رمي الرمح لأنه أتقن كل مهارات كرة القدم بالفعل 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/8CsS9t4UBc — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 16, 2021

الذي يعاني من الإصابة في الوقت الحالي. كما وغيبته عن الملاعب في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقد قال شقيق النجم البرازيلي ووكيل أعماله روبرتو، في تصريح صحفي نشره في وقتها موقع “أو غلوبو” البرازيلي”. قائلاً: ” لقد قرر التوقف، لا يريد اللعب مجددا على الصعيد الاحترافي”.

أولى النوادي التي ودعته

وكان فريقا برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أول من ودع النجم البرازيلي، إذ كتب الأول على حسابه الرسمي في موقع “توتير” للتواصل الاجتماعي “.

أفادت بعض التقارير أن أسطورة برشلونة وكرة القدم رونالدينيو غاوتشو قد أفرط في استهلاك الكحول لمرحلة الإدمان بعد فقدان والدته بسبب كوفيد19. pic.twitter.com/ngu6ay1B7q — Cules (@BarcaZone4) March 18, 2021

ساحر الكامبنو الضاحك دائماً، شكراً لكل ما قدمته”، وتبعه “الروسونيري” بتغريده “اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل مشجع لكرة القدم”. إلى جانب العديد من النوادي الأوروبية الأخرى.

حصد الألقاب

وقد حصد اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” العديد من الألقاب على مدار مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم مع النوادي والفرق التي لعب في صفوف فريقها. وكما منها كوبا أميركا في عام 1999 وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 2006 م.

وكما وحصد كوبا ليبرتادوريس 2013 وريكوبا سود أميركانا 2014. بينما حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005 خلال فترة لعبه مع برشلونة الإسباني.

– صديق رونالدينيو : لم يحدث ذلك اليوم ، لكننا لاحظنا أن الأمر أصبح أكثر حدة ( افراط ) بعد وفاة والدته ، ذهب العديد من الأصدقاء من ريو إلى هناك ( حفلة سابقة لرونالدينيو ) لأنه يشعر بالوحدة الشديدة في هذا المكان الكبير . pic.twitter.com/THWjzg1xsk — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) March 18, 2021

كما ليبدأ مسيرته الاحترافية بالانخفاض شيئاً فشيئاً. ليأتي بعدها قرار الاعتزال لكرة القدم. ليلتحق بأساطير الكرة القدم. الراحلين عن الملاعب رونالدو البرازيلي. ومواطنه بيليه. وكذلك الراحل والأسطورة الكروية الأرجنتينية ماردونا.

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