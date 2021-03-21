قضت محكمة جزائرية بإعدام مؤذن، أقدم على قتل زوجته الحامل بتوأم، وذبحها، في جريمة أثارت الرأي العام في البلاد.

مؤذن يقتل زوجته!

ووجهت محكمة بمدينة ورقلة شمال شرق الجزائر، للجاني تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بحسب. صحيفة “الشروق” المحلية.

وتعود وقائع الحادثة إلى منتصف شهر أكتوبر عام 2019، تاريخ تنفيذ الجريمة بغرفة نوم الجاني والضحية.

وذكرت الصحيفة أن المتهم، مؤذن مسجد (42 عاماً)، تزوج الضحية (39 عاماً) قبل 10 سنوات وأنجبت منه 4 أطفال.

أخرج أطفاله من الغرفة!

وفي يوم الجريمة، قام الجاني بإخراج الأطفال ووضعهم في غرفة ثانية حتى لا يشاهدوا ما سيفعله بوالدتهم.

ثم عاد الأب للضحية ووجه لها أربع طعنات في جهات مختلفة من جسدها وقام بذبحها بواسطة سكين وهي حامل. بسبب خلافات حادة ومستمرة بينهما.

وادعى المتهم أثناء جلسات المحاكمة أنه مصاب بمرض عصبي وأمراض مزمنة أخرى، لكن التقرير الطبي فند زعمه. وأثبت صحة قواه العقلية.

وأشارت التحقيقات الأولية حينها إلى أن الجاني اعترف بأنه هدد زوجته بالقتل، كما اعترف بأنه قام بالتحضير. لارتكاب جريمته مسبقاً، وقام بإخفاء السكين التي ارتكب بها الجريمة المروعة في غرفة نومه.

اغتصاب وحرق شيماء سعدو

وجددت الجريمة مطالب الجزائريين بتفعيل عقوبة الإعدام، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتي سبق أن أثارتها . جريمة الشابة شيماء سعدو، والتي عثر على جثتها متفحمة في محطة وقود مهجورة شرقي الجزائر.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن شيماء (19 عاماً) تعرضت للضرب والاغتصاب قبل أن تُحرق حية.

وأثارت وفاة شيماء حينها موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقصاص من القاتل وإعدامه.

ارتفاع الجرائم ضد النساء

يُشار إلى عدد الشكاوى المسجلة في عام 2019 ارتفع إلى أكثر من 7000، وفقا لأرقام المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر.

وذكرت مجموعة “ألجيري فيمينيسيد” التي تهتم بمثل هذه القضايا أنه منذ بداية عام 2020 تم تسجيل 39 جريمة. قتل بحق النساء في الجزائر.

وسجلت ذات المجموعة حوالي 60 جريمة في عام 2019، إلا أنه وبحسب المجموعة، فإن الرقم الحقيقي أكبر بكثير.

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