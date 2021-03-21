كبد فريق بينفينتو المتواضع حامل لقب الدوري الإيطالي السابق يوفنتوس على ميدانه. بخسارة نظيفة وهدف وحيد دون رد.

ليبعد السيد العجوز على ملاحقة متصدر دوري الكالتشيو الانتر ميلان. المتربع على عرش ترتيب الدوري خلال منافسات الموسم الجاري.

صيام رونالدو عن التهديف في المباراة

كما وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. من تسديد الأهداف باتجاه شباك مرمى الضيف “بينفينتو”.

توتوسبورت :

بيرلو يشعل نيران يوفنتوس – انتر ..

المدرب على الهجوم ضد بينيفينتو مع فريق عدواني للغاية : انه مصمم على الضغط على النيرازوري عندما يعود من التواقف والتضييق على كونتي في اللقاء المؤجل مع ساسولو .. pic.twitter.com/cHKy8afSFC — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) March 21, 2021

في ظل تألق حارس المرمى في الحفاظ على نظافة شباكه طيلة زمن المباراة. ليحرم الفريق من التقدم في جدول الترتيب. وخطف النقاط الثلاثة الثمينة.

التعادل السلبي

وكما شهدت المباراة مع بداية انطلاق أحداث اللقاء بين الفريقين ممارسة الضغط من كلا المنافسين على حاملي الكرة داخل أرضية الملعب.

إلى جانب الاعتماد على الهجمات الجماعية المرتدة. التي لم يصنع كلا المنافسين بتسديد أي أهداف. لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وبينفنتو.

هدف الفوز

ومع مجريات الشوط الثاني. استطاع فريق يوفنتوس الإيطالي من زيارة شباك الضيف أكثر من مرة. لكنه يفشل في التهديف داخل مرماه.

لكن في الدقيقة ال69 نجح الفريق المنافس بينفينتو من اختراق حصون فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” وتسجيل الهدف باتجاه مرمى يوفنتوس بتسديدة قوية. بواسطة المهاجم الأرجنتيني ” أدولفو غايش” 22عاماً.

مع محاولات فريق يوفنتوس العودة إلى المباراة بعد تلقيه الهدف من فريق الضيف على ميدانه. إلا أنه فشل في ذلك. لتنتهي المباراة بفوز فريق بينفنتو بهدف نظيف دون رد. ليوقف قطار مواصلة سكة الانتصارات لليوفي في الدوري الإيطالي. وملاحقة المنافسين على الصدارة.

تشكيلة فريق يوفنتوس

واعتمد المدرب الإيطالي الشاب ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية في المباراة أمام منافسه الضيف بينفينتو الإيطالي، في حراسة المرمى البولندي “فويتشيك شتشيسني”

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

ودع دوري أبطال أوروبا ❌ في المركز الثالث بالدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن المتصدر! ❌ خسر من بينفينتو صاحب المركز الـ 16.❌ الهزيمة الرابعة هذا الموسم بالدوري الإيطالي. ❌ يوفنتوس يعاني هذا الموسم! 🙆‍♂️ pic.twitter.com/xqnkhjdcrt — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 21, 2021

كما في مركز الوسط لفريق يوفنتوس، لعب كلاً من: اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق لعب ثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما غاب عن المباراة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة. التي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

احتفال لاعبي بينيفينتو في غرفة الملابس عقب تحقيق الفوز على يوفنتوس ⚽️🇮🇹 pic.twitter.com/mOvKLVrw4F — Yallakora (@Yallakoranow) March 21, 2021

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 65 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 9 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 55 نقطة. وفي المركز الرابع فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 55 نقطة. متساوياً مع فريق يوفنتوس الإيطالي في جدول الترتيب.

تراجع روما في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق نابولي الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره روما. متساوياً في عدد النقاط. وكما في إطار استعداد الفريقين لمواجهة الديربي الإيطالي والتي ستقام الليلة.

5 لاعبين أرجنتينيين فقط سجلوا وفازوا ضد يوفنتوس على أرضهم في الدوري الإيطالي في السنوات العشر الماضية: دييغو ميليتو (انتر ميلان): ⚽⚽

رودريغو بالاسيو (انتر ميلان): ⚽

ماورو إيكاردي (سامبدوريا): ⚽⚽

دييغو بيروتي (روما): ⚽⚽

أدولفو غايتش (بينفينتو): ⚽ pic.twitter.com/N6QH8NMx5h — بلاد الفضة (@ARG4ARB) March 21, 2021

ترتيب لاتسيو وهيلاس في الدوري

وفي المركز الثامن جاء فريق لاتسيو برصيد 49 نقطة بفارق نقطة وحيدة. كما بفارف كبير عن صاحب المركز التاسع ساسولو الذي يحتل مركز الترتيب برصيد 39 نقطة.

كما وجاء في الترتيب التاسع من جدول ترتيب منافسات الدوري الإيطالي، فريق هيلاس فيرونا بفارق نقطة وحيدة مع فريق ساسولو برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق سامبدوريا برصيد 35 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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