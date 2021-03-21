عام مر على اختطاف سارة ابنة سعد الجبري للضغط عليه و”فيديو” كشف تطورات جديدة

مر عام كامل على اختطاف السلطات السعودية سارة الجبري برفقة شقيقها عمر، واللذان اختطفا في 16 من مارس عام 2020، لابتزاز والدها مسؤول المخابرات السعودية سعد الجبري للعودة إلى المملكة.

ونشرت صفحة “سعوديات معتقلات” بتويتر مقطع فيديو في هذه الذكرى، رصدته “وطن”، قالت فيه بأن سارة معزولة بشكل كامل. عن العالم الخارجي منذ اختطافها.

مضى عام على الاعتقال التعسّفي الذي طال #سارة_الجبري.. شاهدوا تفاصيل المأساة👇 pic.twitter.com/80PRLCF0Ln — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) March 20, 2021

كما أضاف المقطع بأن منظمات حقوقية عديدة رفضت إجراء اعتقال سارة وقمعها للضغط على والدها، مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

والتي قالت بأن السلطات السعودية قد انحدرت انحداراً خطيراً في حقوق الإنسان باخفاءها القسري لسارة الجبري.

فيما علقت مؤسسة “نحن نسجل” الحقوقية بأن السلطات السعودية اعتقلت سارة الجبري رغم مزاعمها بأنها حسنت من موضوع حقوق الإنسان لديها.

محاولة استدراج ابنة الجبري الثانية في إسطنبول

ورفع رجل الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، في وقت سابق من شهر شباط/فبراير الماضي، دعوى قضائية جديدة. ضد ولي العهد محمد بن سلمان، متهماً إياه بمحاولة استدراج ابنته. وذلك وفق ما أعلنت صحيفة كندية.

قضية جديدة ضد ابن سلمان

كما قالت صحيفة “تورنتو ستار“، إن الجبري رفع قضية جديدة في واشنطن أكد فيها أن السلطات السعودية حاولت استدراج ابنته. إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل جمال خاشقجي.

وجاء في نص الشكوى: “إذا بدت الادعاءات خيالية، فإن ذلك لأنه يصعب فهم أعماق فساد المتهم محمد بن سلمان والرجال الذين. فوضهم لتنفيذ ما يريد”.

وتابع أن “عملاء ابن سلمان سعوا لاستدراج ابنته حصة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث كانت تعيش، في أيلول/ سبتمبر 2018”.

كما أشار إلى أن أحد مساعدي ابن سلمان حاول الضغط على زوجها، سالم المزيني، الذي كان في السعودية، لحملها على تجديد جواز سفرها والعودة إلى المملكة.

اتهامات بالفساد للجبري

وفي وقت سابق كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تفاصيل خطوة جديدة اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ضد سعد الجبري ضابط المخابرات السابق.

كما قالت الصحيفة الأمريكية، إن مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة السعودية رفعت دعوى قضائية ضد سعد الجبري، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات.

سعد الجبري ومحمد بن سلمان

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن شركة “تحكم” الاستثمارية، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي. رفعت دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا. بكندا ضد المسؤول السعودي سعد الجبري.

وكان الجبري كبير مساعدي ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف في وزارة الداخلية. ينسب إليه مسؤولون أمريكيون. الفضل في المساعدة في إحباط “هجمات إرهابية” على أهداف غربية.

كما تم فصل الجبري قبل عدة أشهر من قيام الملك سلمان بعزل محمد بن نايف من ولاية العهد عام 2017 لصالح ابنه محمد بن سلمان. مما دفعه إلى السفر إلى كندا.

أموال حكومية استولى عليها سعد الجبري

وفي يوليو الماضي، نقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ووثائق حكومية، أن الجبري كان يقود شبكة من المسؤولين. ممن أهدروا 11 مليار دولار. أمريكي من أموال الحكومة.

وهذه الأموال، وفق الصحيفة، تابعة لصندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي بن نايف المنصب هناك.

وفي السياق، نفى خالد نجل الجبري تقرير الصحيفة الأمريكية، مؤكداً أن والده لم تكن له أي سيطرة على الصندوق.

كما أوضح خالد الجبري، أن الأمير محمد بن نايف كانت له لوحده حرية التصرف في الصندوق بتفويض واضح ومطلق من الملك عبد الله.

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