دينا الشربيني ترقص مع حسن شاكوش بعيداً عن عمرو دياب لأول مرّة في عيد ميلادها!

بعيداً عن الفنان عمرو دياب وتزامناً مع انباء الإنفصال بينهما، احتفلت الفنانة المصریة دینا الشربیني بعید میلادھا الـ36، وظهرت وهي ترقص وتغني مع مطرب المھرجانات حسن شاكوش الذي كان یؤدي أغنیة “بنت الجیران”.

كان اللافت في الاحتفال أیضا “تورتة” الحفل التي صممت على شكل حوت نسبة إلى أن دینا الشربيني التي تنتمي إلى “برج الحوت”.

وتصدرت علاقة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني الواجهة مرة أخرى، بعدما عادت الأخيرة إلى التلميح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعرضها للخيانة.

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” مشهداً من مسلسل “زي الشمس” الذي. كان من بطولتها وعرض في العام 2019، والذي يعرض لحظة اكتشاف “نور” خيانة حبيبها “عمر” مع شقيقتها فريدة.

وعلّقت دينا الشربيني على المقطع بالقول:”لما الخيانة تيجي من أقرب الناس”، وأرفقته بإيموجي وجه يبكي وقلب مكسور.

جميعهم صنف واحد

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليق دينا الشربيني، وربطوه بعلاقتها مع عمرو دياب التي انتهت مؤخراً، مؤكدين أنها تقصده، فكتبت متابعة:” عمر من عمرو مش فارقة، كلهم صنف واحد”.

وسخر آخر قائلاً: “اعملي منشن لعمورة”.

ونشر آخر صورة عمرو دياب وأرفقها بتعليق: “أنا اللي جرحت إحساسها”.

وكتبت أخرى:”كرهنا عمر دياب كرمالك انتي الانقى والأطيب”.

بينما هاجمتها أخرى قائلة: ” ياستي إنت أخدتي الراجل من مراته زعلانة ليه لما سابك؟ كما تدين تدان”.

دينا الشربيني لمحت سابقاً

وسبق أن لمحت دينا الشربيني إلى أسباب انفصالها عن عمرو دياب، وقالت في أول لقاء تلفزيوني لها بعد الانفصال.: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”؟.

وتابعت دينا الشربيني خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف: “يفترض أن يكون. هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت حينها: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت. منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

وأكد عمرو خلال حديثه إلى دينا أنه يراها “متسرعة” بسبب ثقتها الزائدة بالناس، وسرعتها في الحكم عليهم. واتخاذ القرارات.

وهو ما اعترفت به دينا وقالت إنها تحاول أن تعدل هذا السلوك فيها.

عمرو دياب لا يتابع دينا

وعلى الرغم من مرور أشهر على أنباء انفصالهما، إلا أن هناك بعض الأمور التي تشير إلى احتمالية عودة عمرو دياب ودينا سوياً.

فمن يتتبع حساب الهضبة عبر “انستجرام”، سيجد أنه لم يقم بحذف الصور والفيديوهات التي تجمعه بدينا الشربيني. وأنه اكتفى بعمل عدم متابعة لها فقط.

دينا الشربيني صديقة العائلة

كذلك دينا ، لم تقم بحذف الصور التي تجمعها بعمرو دياب، ولا زال لديها في قائمة الحسابات التي تتابعها. بالإضافة إلى أنها تتابع حسابات أبناء الهضبة جميعهم، بالإضافة إلى زوجته السابقة السعودية زينة عاشور.

هذا ولا تزال نور عمرو دياب تتابع الشربيني، وسبق أن تحدثت عنها حتى بعد انفصالها عن والدها. حين طرح أحد متابعيها سؤالاً قال فيه “هل تحبين دينا الشربيني، لتجيب نور حينها: “طبعا أحبها، أحبها جداً، إنها حقاً شخصية رائعة ولطيفة جداً”.

هل تعود المياه لمجاريها؟

تلك الأمور تدل على أن الخلاف بين عمرو دياب و الشربيني، لم يصل إلى الدرجة التي تجعل الأمور غير قابلة. للصلح بينهما، فهل نشهد عودتهما قريباً؟

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