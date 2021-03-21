دفن هندوسي على الطريقة الإسلامية في السعودية يثير جدلاً واسعاً وهذا ما جرى بعدها

أثارت حادثة دفن رجل هندي غير مسلم، على الطريقة الإسلامية، في السعودية، جدلاً واسعاً، وذلك بسبب خطأ في ترجمة إحدى الوثائق.

هندوسي في السعودية و خطأ في الترجمة!

وقرر مسؤولون في القنصلية الهندية في جدة، استخراج رفات الرجل الذي يتبع الديانة الهندوسية، ودُفن على الطريقة الإسلامية. ليتم دفنه كما يجب حسب ديانته.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، ذكر رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش التي ينحدر منها المتوفى أن المسؤولين. في القنصلية الهندية أبلغوه بأنهم تواصلوا مع المسؤولين في السعودية، وأبلغوهم بحدوث خطأ في ترجمة إحدى الوثائق وديانة المتوفى من قِبل المترجم.

وأوضح المسؤولون رغبتهم في استخراج رفات المتوفى الهندوسي بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند.

دفن في جازان

وأكد رئيس وزراء الولاية في مؤتمر صحفي أن مسؤولين من القنصلية الهندية يوجدون في محافظة جازان. حيث كان يعمل الرجل المتوفى الذي يدعى سانجيف كورما، ودُفن بأحد مقابرها.

وذكرت الصحيفة أن المتوفى عمل في السعودية سائقًا ثلاث سنوات، وتوفي بسكتة قلبية في 24 يناير. وطالبت أسرته بإعادة جثمانه إلى الهند بعد خطأ وقع فيه المترجم الموكل من قبل القنصلية الهندية في ترجمة إحدى الوثائق وديانته.

استنكار وصدمة!

وأثارت الحادثة جدلاً بين السعوديين الذين استنكروا حدوث مثل هذا الخطأ، مرجحين أن يكون المتوفى يحمل. هوية مزورة كتب فيها أنه مسلم.

فكتب أحدهم: ” السعودية كل شي يسوون بالله عليكم هندوسي شلون تدفنونه الحين السنة في رمضان اكيد بيسوونه في طاش ماطاش”.

كما علق آخر: ” هذا مو ترجمة خطأ، هذا داخل السعودية متنكر أن هو مسلم مثل مثل اللي في كل دول الخليج. والشغالات يجون على أنهم مسلمين وهم في الاصل بوذيين وهندوس”.

وتساءل آخر: ” متوفي تاريخ ٢٤/يناير يعني مطلعين جثة متحللة صار ليها شهرين مدفونة عشان يحرقونها”.

الدفن في الديانة الهندوسية

ويؤمن الهندوس أن الميت يكرم بحرق جثمانه، وذلك فى احتفال كبير يوضع فيه الجثمان على عربة تغطيها. الزهور وتجرها الخيول للمكان المخصص للحرق.

كما تغطى جثة المتوفى بالأغصان الجافة لتسهيل الاشتعال، ويغسل بماء الورد ويلف بثوب محاط بأطواق الورد. وبعد انتهاء عملية الحرق يجمع الرماد المتبقى فى إناء، ينثره أهله فوق مياه نهر الغانج، لما له من قدسية لديهم، تهميداً لـ”تناسخ روحه”.

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