“الثعالب” تقسو على “الشياطين الحمر” وتتأهل إلى النصف النهائي من الكأس الإنجليزي

نجح فريق ليستر سيتي “الثعالب” من إقصاء فريق مانشستر يونايتد” الشياطين الحمر”، من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم. في مباراة شهدت القوة والإثارة المجنونة بين كلا المنافسين طيلة أحداث زمن المباراة.

بعد تمكنه من إحراز ثلاثية ثمينة في شباك مانشستر يونايتد. مقابل هدف وحيد. ليتأهل بتلك النتيجة إلى منافسات دور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثلاثية ليستر سيتي

وافتتح فريق ليستر ستي الذي قدم الأداء المميز في المباراة. اللقاء بهدف التقدم الأول في الدقيقة ال 24 من مجريات الشوط الأول، بواسطة المهاجم النيجيري “كيليتشي إيهيناتشو” بعد تمريرة عرضة باتجاه اللاعب من الجهة اليسرى. استطاع اللاعب تسجلها بإحكام داخل شباك المنافس مانشستر يونايتد.

Through to the Emirates FA Cup Semi-Finals! 🦊🏆 Full-time sponsored by Parimatch ⏱️ — Leicester City (@LCFC) March 21, 2021

فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط البلجيكي “يوري تيليمانس”. في تسديدة قوية. عانقت شباك مرمى الفريق المنافس مانشستر يونايتد في الدقيقة ال52 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

الهدف القاتل وحسم التأهل

كما ونجح اللاعب النيجيري ” إيهيناتشو” مرة أخرى من زيارة شباك مرمى الشياطين الحمر الإنجليزي. في الدقيقة ال78 من زمن المباراة. وسط تراجع واستلام الفريق المنافس بعد تلاقيه الهدف الثالث. لتنتهي المباراة بتلك الأهداف الرائعة.

مقابل هدف تقليص الفارق الذي نجح من خلال فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. من زيارة شباك فريق ليستر سيتي.

في الدقيقة ال38 بواسطة اللاعب ” ماسون جرينوود” مهاجم فريق اليونايتد بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الإنجليزي. الذي قاتل بشراسة مع مجريات الشوط الثاني من اللقاء حتى نهاية أخر دقيقة.

قرعة دور النصف النهائي من الكأس

كما وأسفرت نتائج قرعة منافسات دور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم 2020-2021م.

عن مواجهة مرتقبة ونارية بين فريق ليستر سيتي الذي حقق الفوز على مانشستر يونايد وأخرجه من منافسات البطولة، أمام منافسه العنيد ساوثهامبتون الإنجليزي.

فيما سيكون لقاء قمة الأبطال بين متصدر الدوري “البريميرليج” الإنجليزي المان سيتي ومنافسه تشيلسي “البلوز” في منافسات دور النصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد المباريات بين المنافسين

ومن المقرر أن تعقد مباريات منافسات دور النصف النهائي من بطولة الاتحاد الإنجليزي في اليوم السابع عشر والثامن عشر من شهر إبريل / نسيان القادم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 48 نقطة.

بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

⚽️ليستر سيتي @LCFC يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه 3 – 1 على ضيفه مانشستر يونايتد @ManUtd_AR #كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/OWEW3DJNN5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 21, 2021

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 45 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 41 نقطة متساوياً في عدد النقاط مع أستون فيلا، وفي المركز الحادي عشر يأتي فريق كريستال بالاس برصيد 37 نقطة.

كما وجاء في المركز الثاني عشر ليدز بفارق نقطة وحيد برصيد 36 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث عشر وولفرهامبتون برصيد 35 نقطة، متساوياً مع فريق ساوثهامبتون بنفس النقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.

ترتيب بيرنلي وبراتيون في الترتيب

أمام في المركز الخامس عشر فريقا بيرنلي بنفس عدد النقاط مع صاحب المركز السابق برصيد 33 نقطة. كما وجاء فريق برايتون في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 29 نقطة.

🚨قرعة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي بشكل كامل🚨 #FACup – ليستر سيتي V ساوثهامبتون

– تشيلسي V مانشستر سيتي pic.twitter.com/bpeKi5iofI — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) March 21, 2021

كما ويحتل نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر من الترتيب برصيد بفارق نقطة واحدة برصيد 28 نقطة. لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 26 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 18 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقاط.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له.

الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

نهاية المباراة | – ليستر سيتي 3 – 1 مانشستر يونايتد #FACup pic.twitter.com/194VApgPFW — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 21, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً.

بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

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