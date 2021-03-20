مريم حسين تلقن حلا الترك درساً قاسياً وتعلن عن مفاجأة بخصوص منى السابر!

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين، تكفلها ووالدتها بدفع مبلغ 200 ألف درهم لصالح منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وذلك لإنقاذها من السجن.

سنتكفل بك حتى لا تتبهدلي!

وقالت مريم حسين في فيديو ظهرت خلاله مع والدتها عبر حسابها على “سناب شات”: “رسالة إلى الأم منى. أنا وأمي موجودتان، وحاولنا إيجاد رقمك، والوالدة تريد أن تتكفل بكل شيء، سواء 200 ألف درهم، أو 300، أو أي مبلغ. والدتي ستتكفل بمصاريف المحكمة حتى لا تتبهدلي بالسجن”.

ووجهت مريم حسين رسالة قاسية إلى حلا الترك قائلة: “كلنا نعرف ما معنى الأم، وكلنا نعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات. ماما حبيبتي كم مرة أخذتي نقوداً من حساباتي؟ هل في يوم من الأيام حاسبتك عليها؟”.

وردت والدة مريم حسين عليها قائلة: “أنا عندي شيك على بياض لحد الآن، وسويتي لي وكالة عامة على حساباتك”.

رسالة قاسية لحلا الترك

وتابعت مريم حسين: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الفتاة لا تقول أعطيت أمي، لأن الأم أعطتك كل شيء، وحملت فيك. وربّتك، هل من المعقول أن أوقف والدتي في المحكمة على 200 ألف؟ أعطينا بالملايين ولم نقل شيء، وكل ما أعطيتي الله سيعطيكي أولاداً يعطوكي، كُلك ملك أمك“.

وأضافت الفنانة المغربية:”أنا لا أعلم ماهي الظروف، والقاضي ألا يعلم أنه أمك ثم أمك ثم أمك؟ مهما أخذت منك. ومهما فعلت بك، لا أعتبرك ابنة، ودون رضا الأم أنتِ لا تساوين شيء، أنا خائفة عليك مما سيحدث لك”.

مشهورات الكويت يبادرن!

وسبق أن أعرب عدد من نجمات السوشيال ميديا الكويتيات، عن رغبتهن واستعدادهن في سداد المبلغ المالي عن منى السابر. لإنقاذها من السجن.

كما ذكر حساب إخباري أن صاحبة الحساب الكويتي المعروف “شنينة”، أطلقت هاشتاج “اهل البحرين انقذوا منى السابر” . وتفاعل معها كل من جمال النجادة، ودانة الطويرش، والدكتورة خلود، وفوز الفهد.

وأشار الحساب إلى أن مشهورات الكويت أبدين استعدادهن للتبرع والمساهمة في المبلغ الذي ستسجن بسببه منى السابر. ولكنهم بحاجة إلى تصريح أمني لقبول التبرع بالمبلغ.

كما تضامنت الإعلامية الكويتية مي العيدان مع منى السابر، وعبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”. كتبت: “علينا أن نرفع شعار كلنا مع منى السابر، فليس هناك أغلى وأعظم من الأم”.

لم أتوقع شهادة ابنتي ضدي!

وكانت منى السابر قد أعلنت قبل أيام صدور حكم بحقها بالسجن لمدة عام. وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي. في انستغرام إنها في الفترة الماضية تجنبت التصريحات في انتظار الحكم الذي سيصدر.

كما أضافت والدة حلا الترك أنها لم تكن تتوقع ان ابنتها تشهد ضدها في المحكمة، مؤكدة أن السبب الرئيسي. في المشكلة هم الأب والجدة والعم.

وأضافت وهي تبكي أن الكلام الذي تحدثت به حلا ضدها في المحكمة لم يكن متوقعا.

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