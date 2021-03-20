لص الرياض يشعل غضب السعوديين
لص الرياض يشعل غضب السعوديين
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لص الرياض يشعل غضب السعوديين بما فعله مع امرأة تسير لوحدها في الشارع “فيديو”

كتب وطن
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وثقت كاميرات المراقبة في أحد أحياء عاصمة المملكة السعودية، الرياض، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من قبل رجل.

قاومته فضربها بقوة!

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المرأة تسير لوحدها. في حي الجرادية بالرياض، ومعها طفل صغير فقط.

وفجأة يظهر للمرأة رجل يقترب منها، ويحاول سلب حقيبتها، فتقاومه وتهرب منه، فيلاحقها ويعتدي عليها بقوة. لدرجة أنها سقطت أرضاً، ويسرق الحقيبة ويلوذ بالفرار.

مغردون يتفاعلون مع لص الرياض

ودشن الناشطون هاشتاج #لص_الرياض، عبروا خلاله عن صدمتهم وغضبهم مما حدث، وانعدام الأمن والأمان في شوارع المملكة، مطالبين بإلقاء القبض عليه فوراً.

وغرد أحدهم  قائلاً: لص الرياض مس واعتداء على الكرامة البشرية وأمثاله يعتبر من المفسدين في الأرض وتطبيق أشد العقوبة في حقه مطلب إنساني وشعبي”.

وتساءلت مغردة باسم شادية قائلة: “أتساءل قبل انتشار الكاميرات كم وكم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم”.

وكتب خالد: “سيتم القبض عليه لا محاله اللي يهمنا عدم تطبيق حد السرقة وانما حد الحرابة مع صلبه في أكبر ساحات المدينة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه”.

وشبه آخر لص الرياض بالكلاب الضالة، وكتب: “هذا بشر ولا كلب ضال لص_الرياض”.

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البطالة والفقر السبب

كما رأى صالح بن أحمد أن ارتفاع البطالة والفقر سبب هذه الجرائم، وكتب: “الشباب اذا ما وظفتوهم واشغلتوهم في وظائف وأعمال من تردي أحواله وفقره راح يجوع، واذا جاع سيضطر أن يسرق وفي طريقه ممكن يرتكب جريمة لأجل المال يتركونهم عاطلين ولا يوظفوهم ويجون يقولون يالله اوقع عليه اشد العقوبة ليش يا مجتمع ما وظفته؟ اجل تبيه يموت جوع ويسكت هذي نتيجة طبيعية”.

ووافقه يوسف الشهري الرأي وكتب: “فيه توجه لتوظيف النساء واهمال الشباب، وهذا مع الوقت سبب في زيادة الجرائم. مثلث الجريمة ( فقر،جهل،عدم وجود وازع ديني) في الاغلب اذا اجتمعت في شخص فهو مجرم جاهز. المرأة لا تشكل تهديد للمجتمع ( قتل، سرقة) قال تعالى ( وللذكر مثل حظ الأنثيين ).”.

هذا ولم يتم بعد إصدار تعليق أو بيان حول الحادثة من الجهات المسؤولة.

ليست أول مرة!

وسبق أن وثقت كاميرات المراقبة حادثاً مشابهاً في السعودية، حين قام  شاب بالاعتداء على سيدة منقبة وأثار جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

كما أظهر المقطع حينها لحظة خروج سيدة منقبة من مصعد كهربائي. ليفاجئها بقدومه مسرعاً عن الدرج ومهاجمتها وسرقة حقيبتها بينما كانت تحاول مقاومته خلال ذلك .

ويبين الفيديو، توجه السيدة نحو الباب فيما يبدو للصراخ على المارّة لمساعدتهان لكنّ المُهاجم سارع الى منعها وإرجاعها ونزع عنها نقابها .

وفي آخر المقطع تدخّل رجل لإنقاذ السيدة .

ولم يُعرف حينها سبب الحادثة ولا مصير الشاب المُهاجم أو علاقته بالسيدة التي أشار بعض المعلّقين على الفيديو إلى أنه قد يكون طليقها .

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