“شاهد” هدف عالمي بأقدام عربية مغربية في الدوري الفرنسي الممتاز

سجل لاعب الوسط المغربي الحاصل على الجنسية الفرنسية “سفيان ديوب” 20 عاماً في صفوف فريق موناكو.

هدف عالمي في شباك منافسه سانت إيتيان الفرنسي. في افتتاح الأسبوع ال 30 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

🏆 الدوري الفرنسي 🇫🇷 – سفيان ديوب – 20 عام – 🇲🇦🇫🇷🇸🇳 يسجل هدفه السابع مع موناكو امام سانت إتيان قبل قليل لوووب رائع .

pic.twitter.com/UIkzil9hfz — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) March 19, 2021

عرضية رائعة

كما وأحرز المغربي ديوب. الهدف العالمي بعد عرضية جميلة من مدافع فريقه موناكو الفرنسي، اللاعب الكاميروني ” إيفان نيو”. ليتجه اللاعب صوب شباك مرمى الفريق المنافس والانفراد بحارس فريق سانت إيتان.

ليسجل الهدف من فوق رأس الحارس. على طريق “اللوب”. محرزاً أجمل أهدافه مع فريق موناكو الفرنسي خلال الموسم الجاري.

تفاصيل المباراة ورباعية موناكو

وسجل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال13 من مجريات أحداث الشوط الأول من اللقاء. عن طريق اللاعب الجبل الأسود “ستيفان يوفيتيتش”.

بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى الفريق المنافس سانت إيتيان. لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف دون رد.

كما وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط “Aurélien Tchouaméni” في الدقيقة ال55 من مجريات الشوط الثاني.

بعد هجمة مرتدة سريعة من قبل فريق موناكو الفرنسي. انتهت بلمسة رائعة للاعب الذي نجح في تسديدها في الشباك.

الدقيقة ال64 والهدف العالمي

كما ونجح الفرنسي ذو الأصول المغربية سفيان ديوب من تسجيل أجمل أهدافه مع فريق موناكو الفرنسي خلال منافسات الدوري الممتاز الفرنسي. في الدقيقة ال64 من اللقاء مع منافسه “سانت إيتيان”. بطريقة عالمية رائعة.

بينما جاء هدف الحاسم والذي قتل أحداث المباراة. بواسطة لاعب الوسط السنغالي “كريبان دياتا” 22 عاماً. في الدقيقة ال76 من المباراة.

فشل المنافس إيتيان

فيما فشل فريق سانت إيتيان من تسجيل أي هدف في شباك موناكو. الذي نجح في السيطرة على أحداث اللقاء منذ الدقائق الأولى وحتى النهاية.

إلى جانب منع الفريق من الوصول وتهديد شباك المرمى. مع المحاولات المتكررة التي لم تكتب لها النجاح لفريق سانت إيتيان. لتنتهي المباراة بفوز موناكو برباعية نظيفة دون رد.

𝐃𝐀𝐆𝐇𝐄𝐄𝐄𝐄 👊👊

Magnifique soirée et superbe victoire de nos Monégasques à Geoffroy-Guichard ! ❤️🤍 0⃣-4⃣ #ASSEASM pic.twitter.com/tUnExCgLhR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 19, 2021

وبهذا الفوز الكبير الذي قدمه فريق موناكو الفرنسي استطاع. خطف ثلاثة نقاط ثمينة. والوصول إلى الترتيب الرابع من جدول الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري. برصيد 59 نقطة.

انضمام اللاعب ديوب إلى موناكو

كما وانضم اللاعب سفيان ديوب إلى صفوف فريق موناكو الفرنسي عام 2019م. قادماً من فريق سوشو. حيث أنه عقده سينتهي مع الفريق بعد تجديده إلى صيف عام 2023م.

ترتيب الدوري الفرنسي

وكما يحتل صدارة الدوري فريق ليل برغم تعثره الأخير الذي لم يحسن أقرب المنافسين استغلاله فريق باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق باريس سان جيرمان برصيد 60 نقطة من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

كما تساوى فريق أولمبيك ليون بنفس النقاط مع الفريق الباريسي ليحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة متساوياً مع فريق باريس سان جيرمان. أما في المركز الرابع يحتل فريق موناكو الفرنسي برصيد 59 نقطة بفارق نقطة وحيدة مع فريق ليون، في المركز الخامس فريق لنس برصيد 45 نقطة.

صعود مارسيليا وموناكو في ترتيب الدوري

وكما في المركز السادس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة. متساوياً في عدد النقاط مع فريق لنس الفرنسي.

أما في المركز السابع يأتي فريق ميتز برصيد 42 نقطة، بينما يأتي في المركز الثامن فريق رين المتراجع في الترتيب بفارق نقطة وحيدة مع الفريق السابق برصيد 41 نقطة في الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز التاسع من الجدول فريق مونبلييه الفرنسي برصيد 41 نقطة متساوياً مع فريق رين الفرنسي.

فيما يحتل في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أنجيه برصيد 39 نقطة من ترتيب منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

هدافي الدوري الفرنسي

ويتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم اللاعب “كيليان مبامي” 22 عاماً. مهاجم فريق باريس سان جيرمان برصيد 17 هدفاً.

كما و جاء اللاعب الهولندي ” ممفيس ديباي” 27 عاماً، المهاجم في فريق ليون الفرنسي برصيد 15 هدفاً. ويأتي في ثالث الترتيب اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية ” وسام بن يدر” 30 عاماً.

⚽️موناكو @AS_Monaco_AR يحقق الفوز برباعية على حساب مضيفه سانت إيتيان @ASSEofficiel ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم @Ligue1_Arab pic.twitter.com/YKYdtbBnh1 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 19, 2021

مع فريق موناكو الفرنسي برصيد 13 هدفاً. متساوياً بعدد الأهداف مع زميله في الفريق اللاعب الألماني ” كيفن فولاند”.

كما وجاء في خامس ترتيب هدافي الدوري خلال منافسات الدوري الفرنسي 2020-2021م. المهاجم الفرنسي ” إشيار ديا” 33 عاماً. مع فريق نانسي لوريان الفرنسي.

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