سقوط “لص الرياض” الذي أغضب السعوديين .. والشرطة تكشف مفاجأة!

أعلنت الشرطة السعودية، أنها القت القبض اليوم السبت، على الشخص الذي ظهر بفيديو “لص الرياض”، والذي أثار غضب المواطنين قبل ساعات.

مقيمة باكستانية ضحية لص الرياض!

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المرأة مقيمة من الجنسية الباكستانية، وأن الجناة مواطنين اثنين ومقيم.

وقال الكريديس كما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عنه، إنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب. وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة. فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأضاف المتحدث: “الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر. وتم القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر”.

لم يكن لص الرياض لوحده

وأوضح الكريديس أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم.

وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قاومته فضربها بقوة!

وكانت كاميرات المراقبة في حي الجرادية بالرياض قد وثقت لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من قبل لص الامر الذي أثار غضبا واسعا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المرأة تسير لوحدها. في حي الجرادية بالرياض، ومعها طفل صغير فقط.

وفجأة يظهر للمرأة رجل يقترب منها، ويحاول سلب حقيبتها، فتقاومه وتهرب منه، فيلاحقها ويعتدي عليها بقوة. لدرجة أنها سقطت أرضاً، ويسرق الحقيبة ويلوذ بالفرار.

مغردون يتفاعلون مع القضية

ودشن الناشطون هاشتاج #لص_الرياض، عبروا خلاله عن صدمتهم وغضبهم مما حدث، وانعدام الأمن والأمان في شوارع المملكة، مطالبين بإلقاء القبض عليه فوراً.

ورأى بعضهم أن ارتفاع البطالة والفقر سبب هذه الجرائم، مطالبين بتوظيف الشباب وتأمين مستقبلهم.

ليست أول مرة!

وسبق أن وثقت كاميرات المراقبة حادثاً مشابهاً في السعودية، حين قام شاب بالاعتداء على سيدة منقبة وأثار جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

كما أظهر المقطع حينها لحظة خروج سيدة منقبة من مصعد كهربائي. ليفاجئها الشاب بقدومه مسرعاً عن الدرج ومهاجمتها وسرقة حقيبتها بينما كانت تحاول مقاومته خلال ذلك .

ويبين الفيديو، توجه السيدة نحو الباب فيما يبدو للصراخ على المارّة لمساعدتهان لكنّ المُهاجم سارع الى منعها وإرجاعها ونزع عنها نقابها .

وفي آخر المقطع تدخّل رجل لإنقاذ السيدة .

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