روبي في أحضان المنتج وليد منصور .. صورة أشعلت المواقع للفنانة العائدة بقوة بـ”حتة تانية”!

أثارت الفنانة روبي جدلاً واسعاً بعد انتشار صورة لها في احضان المنتج المصري وليد منصور الأمر الذي دفع بالمتابعين الى القول إنّ بينهما علاقة غرامية.

هذه الصورة لم تكن الأولى التي تجمع روبي والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

شائعات مزعجة

وكان المنتج وليد منصور نفى وجود أي علاقة عاطفية تربطه بروبي.

وأكد وليد منصور على أن ما يجمعهما هو الاحترام والود كأصدقاء، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تسبب له ازعاجا بشكل كبير وأن الفنانة مجرد صديقة وشريكة نجاح.

“حتة تانية”

وكان وليد منصور السبب في نشاط الفنانة المكثف في الأشهر الأخيرة، لتعود روبي بقوة إلى الساحة بعد غياب لوقت طويل.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد “حتة تانية”، والذي طرحت منه أغنية “حتة تانية“.

حيث قدمت الفنانة حفلاً غنائياً ضخماً تحت سفح أهرامات الجيزة، احتفالا بألبومها الجديد “حتة تانية”. وسط عدد كبير من جمهورها العريض الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس”كورونا”.

وقامت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي بتقديم فقرات الحفل، والتي بمجرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

فستان جريء

وظهرت الفنانة بفستان أسود لامع عاري الكتف، بفتحة جانبية، وكان في استقبالها منتج ألبومها وليد منصور، الذي تولى الإشراف على الحفل.

وبالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد “حتة تانية”، أشعلت الفنانة الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة مثل “إنت عارف ليه”، و”ليه بيداري”.

وشارك روبي في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام، والذي قدم فقرة من الـ fire works خطفت أنظار الجميع.

عودة روبي بعد سنوات

وحرصت الفنانة روبي على إعادة نشر مقاطع فيديو وصور من حفلها الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي عودة الفنانة روبي إلى الغناء بعد توقف عدة سنوات، وتم الترويج لألبومها “حتة تانية” الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة “تالنت بيتس”، بإطلاق البوستر الأول منذ أيام، والذي ظهرت خلاله بهوت شورت أسود.

صور روبي أمام الأهرامات

وقبل أسابيع، أخذ ناشطون في البحث بصور الفنانة القديمة وإعادة تداولها، وذلك عقب تصدرها محركات البحث. أيضاً بعد لقاء برنامج “صاحبة السعادة”.

وكانت الفنانة قد ظهرت في صورة لها أمام الأهرامات، وهي ترتدي ملابس قصيرة من الأسفل ومفتوحة الكتفين. تكشف أجزاءً كبيرة من جسدها.

فيما كانت الفنانة المصرية قد نشرت صور أخرى لها عبر حسابها الشخصي بانستغرام، في وضعيات وأماكن مختلفة. الأمر الذي استدعى المغردين والمتابعين لاستدعائها من جديد.

ويرتبط اسم الفنانة روبي دائما بالإغراء والأنوثة خاصة أنه كانت أولى أعمالها الناجحة كانت أغنية “ليه بيداري”.

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