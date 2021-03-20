برنامج رامز جلال الجديد “حرق” وهذا ما سيحدث للضحايا في السعودية

كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال، الجديد، المزيد من التفاصيل حول العمل الذي سيتم عرضه في رمضان 2021.

مدينة ملاهي كبرى

وقالت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.

وتدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.

ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.

الضيف يقفز في الماء

ويظهر رامز جلال بعدها، ويقفز مع الضيف من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وأشارت المصادر إلى أن رامز جلال يعتمد في برنامجه الجديد على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.

وعلى الرغم من أن شبكة “إم بي سي” نفت أن يكون برنامج رامز الجلال الجديد يحمل اسم “رامز مريض نفسي”. إلا أن المصادر المقربة أكدت عكس ذلك.

رامز مريض نفسي

وسبق أن كشف برنامج “إي تي بالعربي” نقلا عن مصادر في البرنامج، أن رامز جلال يصور برنامج في السعودية. عبر الإيقاع بضحاياه هذه المرة في أحد الفنادق .

ويتواجد رامز جلال في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسعودية من أجل تصوير البرنامج.

وذكرت المصادر حينها أن رامز جلال أوقع بعدد من نجوم الكرة والفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو.

وخلال الفترة الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مزعوم لبرنامج رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي”.

وقال مصدر في قناة mbc ،في تصریحات صحافیة إن “هذا الملصق مزیف ولیس حقیقیا، وبالطبع لیس الملصق. الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شھر رمضان المقبل”.

وقالت mbc في بیان لھا: لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي، ووصف كلمات مطرب المھرجانات علي قدورة بأنھا غیر صحیحة ولا تخرج عن كونھا “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بھدف لفت الأنظار وركوب التریند، خصوصاً أن برنامج رامز جلال یتصدر اهتمام المشاهدین في كل أنحاء الوطن العربي.

“الضیوف یحصلون على حقوقھم المادیة”

كما لفتت إلى أن جمیع ضیوف برنامج رامز جلال، والذي یعرض في موسم رمضان یحصلون على كامل حقوقھم المادیة. بخلاف الاتفاق المبرم دائماً مع ضیوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كوالیس أو تفاصیل تخص البرنامج. بعد التصویر إلى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صریحة من الضیوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.

علي قدورة

وكان علي قدورة كشف عن مشاركته ببرنامج رامز جلال الجدید في رمضان 2021.

وأكد أن البرنامج یحمل اسم “رامز مریض نفسي” وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

كما قال إن “رامز جلال استضاف عددا كبیرا من نجوم المھرجانات. مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت. البعض مكافآت مالیة، بینما ھو قام بالتصویر مجانا”.

ولاحقاً، تراجع علي قدورة، عن تصریحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجدید، كاشفا أنه طلب. عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي بفیسبوك: “بالنسبة للایف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بھزر”.

كما أضاف “أنا أصلا یا جماعة مشاركتش وكنت بھزر بجد، وكل الناس عارفة إني بھزر”

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