شرط الحوثي لوقف قصف السعودية
شرط الحوثي لوقف قصف السعودية
الهدهد

الحوثي يضع هذا الشرط أمام محمد بن سلمان لوقف استهداف السعودية ويمهله 48 ساعة

كتب وطن
0

اشترط رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، محمد الحوثي، بضرورة وقف إطلاق النار في كافة المحافظات اليمنية، وفك الحصار، بإدخال السفن المحتجزة خلال ثمانية وأربعين ساعة، من أجل السلام،  والتصالح مع السعودية ووقف استهدافها.

ودعا الحوثي خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدتها (وطن)، كل من الدول التي وصفها بـ”دول العدوان الأمريكي البريطاني. السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار”.

وتابع محمد الحوثي في تغريدته: ” على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة. إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.

كما تسببت تغريدة الحوثي بموجة من الجدل بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث منهم من قال بأن السعودية ستفهم هذه الدعوة الحوثية بمثابة بادرة استسلام، على حد وصفهم، لأنهم لن يفهموا القصد منها.

وقال أحد المغردين معلقاً على التغريدة: “السعودي لا يفهم هذه اللغة اليمانية القبلية، أنت داري ايش راح يفسر كلامك الآن بأنكم. على وشك السقوط بسبب أزمة المشتقات النفطية وراح يستمر في التعنت”.

كما تابع: ” هؤلاء العبيد لا تنفع معهم غير لغة الدعس، ادعس عليه وقل له توقف عن الحصار والحرب وأنا أتوقف. لان راح يقول معي 48 ساعة بدون قصف”.

أما مغرد آخر فقال معلقاً على كلام الحوثي: “اذا كانت أمريكا تضغط لوقف الحرب لأسباب إنسانية يجب أن يكون حصار تعز. في صلب هذه الأسباب بل أن #الحصار شكل من أشكال الحرب ولا فرق بين من يقتلك بالرصاص أو يقتلك بالجوع”.

فيما راح مغرد آخر للتعليق قائلاً: “السلام بحسب مفهومهم هو إيقاف صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة أما غاراتهم فهي غارات مسالمة لا تؤذي احد…! استمروا ودقوا عارهم بس…ما يفهموا إلا هذه اللغة”.

استهداف مطار أبها

والخميس الماضي، كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية الحوثية، العميد يحيى سريع. استهداف جماعته لهدف عسكري مهم في مطار أبها السعودي.

قصفت المطار

اقرأ أيضاً

عادل الجبير يذكر بايدن بـ 80 عاماً من العلاقات الجميلة ويكشف شرط التطبيع

برنامج رامز جلال الجديد “حرق” وهذا ما سيحدث للضحايا في السعودية

رويترز تكشف تفاصيل جديدة عن مصالحة قطر مع السعودية ومصر فقط

وقال العميد سريع في بيان على صفحته بتويتر، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي، باستخدام طائرة. مسيرة من طراز قاصف k2K لهدف عسكري هام في مطار أبها الدولي”.

وتابع:  “حققت العملية على مطار أبها الدولي إصابة دقيقة”.

كما أكمل المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية، بأن هذه العملية “هي في سياق الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن”. حسب وصفه.

رسالة من الزعيم الحوثي للإمارات

وكانت جماعة الحوثي، كشفت تفاصيل رسالة وصلت من زعيمها، عبد الملك الحوثي إلى الإمارات والتي أدت إلى “توقف استهدافها.

تفاصيل رسالة من القائد للإمارات

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن”، إنه “بطريقة ما وصلت رسالة من القائد عبدالملك الحوثي. إلى الإمارات، نصحهم فيها بالتوقف”.

لماذا لا يتم قصف الإمارات كالسعودية؟

وأشار إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى “إعلان انسحابها رسميا” من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

كما أضاف: “وتوقف الاستهداف لها “للإمارات”، وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها. هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد”، على حد قوله.

وتعمل السعودية منذ ست سنوات ضمن تحالف عسكري من دول إسلامية وعربية، لدعم الحكومة اليمنية التي معها اعتراف . في أهدافها لاسترداد العاصمة صنعاء، ومناطق عديدة في شمال وغرب اليمن، كانت أنصار الله قد سيطرت عليها أواخر 2014.

وفي المقابل تقوم جماعة أنصار الله بشن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، ضد أهداف سعودية مختلفة.

كما سجلت الأسابيع الأخيرة حالة عجز كبير تعاني منها القوات السعودية في رصد واعتراض الصواريخ الحوثية.

وتضررت العديد من المنشآت الهامة في المملكة جراء القصف الحوثي، وسط أنباء عن طلب ابن سلمان لمساعدة إسرائيلية بنشر نظام القبة الحديدية في المملكة للتصدي لصواريخ الحوثي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

عادل الجبير يذكر بايدن بـ 80 عاماً من العلاقات الجميلة ويكشف شرط التطبيع

حياتنا

برنامج رامز جلال الجديد “حرق” وهذا ما سيحدث للضحايا في السعودية

تقارير

رويترز تكشف تفاصيل جديدة عن مصالحة قطر مع السعودية ومصر فقط

حياتنا

التحرش بامرأة مسنة في جدة يفجر غضباً عارماً .. فعلها المتحرش في وضح النهار وأمام…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More