الحوثي يضع هذا الشرط أمام محمد بن سلمان لوقف استهداف السعودية ويمهله 48 ساعة

اشترط رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، محمد الحوثي، بضرورة وقف إطلاق النار في كافة المحافظات اليمنية، وفك الحصار، بإدخال السفن المحتجزة خلال ثمانية وأربعين ساعة، من أجل السلام، والتصالح مع السعودية ووقف استهدافها.

ودعا الحوثي خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدتها (وطن)، كل من الدول التي وصفها بـ”دول العدوان الأمريكي البريطاني. السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار”.

ندعو دول العدوان الامريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهوريةاليمنية و الحدود

وفك الحصار

على أن تكون اول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانيةوالأربعين الساعةالقادمة

إذالديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 19, 2021

وتابع محمد الحوثي في تغريدته: ” على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة. إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.

كما تسببت تغريدة الحوثي بموجة من الجدل بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث منهم من قال بأن السعودية ستفهم هذه الدعوة الحوثية بمثابة بادرة استسلام، على حد وصفهم، لأنهم لن يفهموا القصد منها.

وقال أحد المغردين معلقاً على التغريدة: “السعودي لا يفهم هذه اللغة اليمانية القبلية، أنت داري ايش راح يفسر كلامك الآن بأنكم. على وشك السقوط بسبب أزمة المشتقات النفطية وراح يستمر في التعنت”.

السعودي لا يفهم هذه اللغة اليمانية القبلية، ، انت داري أيش راح يفسر كلامك الآن بأنكم على وشك السقوط بسبب أزمة المشتقات النفطية وراح يستمر في التعنت، ،، هؤلاء العبيد لا تنفع معهم غير لغة الدعس ادعس عليه وقل له توقف عن الحصار والحرب وأنا أتوقف… لان راح يقول معي 48 ساعة بدون قصف🇾🇪 — محمد إبن المهرة 𐩣𐩢𐩣𐩵 𐩽 𐩱𐩨𐩬 𐩽 𐩱𐩡𐩣𐩠𐩧𐩠 (@mohammedm1111) March 19, 2021

كما تابع: ” هؤلاء العبيد لا تنفع معهم غير لغة الدعس، ادعس عليه وقل له توقف عن الحصار والحرب وأنا أتوقف. لان راح يقول معي 48 ساعة بدون قصف”.

أما مغرد آخر فقال معلقاً على كلام الحوثي: “اذا كانت أمريكا تضغط لوقف الحرب لأسباب إنسانية يجب أن يكون حصار تعز. في صلب هذه الأسباب بل أن #الحصار شكل من أشكال الحرب ولا فرق بين من يقتلك بالرصاص أو يقتلك بالجوع”.

اذا كانت أمريكا تضغط لوقف الحرب لأسباب انسانيه يجب أن يكون حصار تعز في صلب هذه الأسباب بل أن #الحصار شكل من أشكال الحرب ولا فرق بين من يقتلك بالرصاص أو يقتلك بالجوع — د.عبدالمغني المسني (@a9okJ4MxuYuCqv8) March 19, 2021

فيما راح مغرد آخر للتعليق قائلاً: “السلام بحسب مفهومهم هو إيقاف صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة أما غاراتهم فهي غارات مسالمة لا تؤذي احد…! استمروا ودقوا عارهم بس…ما يفهموا إلا هذه اللغة”.

السلام بحسب مفهومهم هو ايقاف صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة اما غاراتهم فهي غارات مسالمة لا تؤذي احد…!

استمروا ودقوا عارهم بس…ما يفهموا الا هذه اللغة — إبراهيم الوشلي (@Ibra_Alwashli) March 19, 2021

استهداف مطار أبها

والخميس الماضي، كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية الحوثية، العميد يحيى سريع. استهداف جماعته لهدف عسكري مهم في مطار أبها السعودي.

طائرة مسيرة قصفت المطار

وقال العميد سريع في بيان على صفحته بتويتر، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي، باستخدام طائرة. مسيرة من طراز قاصف k2K لهدف عسكري هام في مطار أبها الدولي”.

بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 18, 2021

وتابع: “حققت العملية على مطار أبها الدولي إصابة دقيقة”.

كما أكمل المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية، بأن هذه العملية “هي في سياق الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن”. حسب وصفه.

رسالة من الزعيم الحوثي للإمارات

وكانت جماعة الحوثي، كشفت تفاصيل رسالة وصلت من زعيمها، عبد الملك الحوثي إلى الإمارات والتي أدت إلى “توقف استهدافها.

تفاصيل رسالة من القائد للإمارات

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن”، إنه “بطريقة ما وصلت رسالة من القائد عبدالملك الحوثي. إلى الإمارات، نصحهم فيها بالتوقف”.

لماذالا يتم قصف الامارات كالسعودية؟

بطريقةماوصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف

وقد أعلنت الامارات انسحابها رسميا

وتوقف الاستهداف لها

وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الامارات من اليمن فسيتوقف قصفها

هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 17, 2021

لماذا لا يتم قصف الإمارات كالسعودية؟

وأشار إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى “إعلان انسحابها رسميا” من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

كما أضاف: “وتوقف الاستهداف لها “للإمارات”، وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها. هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد”، على حد قوله.

وتعمل السعودية منذ ست سنوات ضمن تحالف عسكري من دول إسلامية وعربية، لدعم الحكومة اليمنية التي معها اعتراف دولي. في أهدافها لاسترداد العاصمة صنعاء، ومناطق عديدة في شمال وغرب اليمن، كانت أنصار الله قد سيطرت عليها أواخر 2014.

وفي المقابل تقوم جماعة أنصار الله بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، ضد أهداف سعودية مختلفة.

كما سجلت الأسابيع الأخيرة حالة عجز كبير تعاني منها القوات السعودية في رصد واعتراض الصواريخ الحوثية.

وتضررت العديد من المنشآت الهامة في المملكة جراء القصف الحوثي، وسط أنباء عن طلب ابن سلمان لمساعدة إسرائيلية بنشر نظام القبة الحديدية في المملكة للتصدي لصواريخ الحوثي.

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